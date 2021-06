"iOS 15 : les nouveautés attendues pour le WWDC 2021"

[iOS 15] Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la WWDC 2021, la conférence annuelle d'Apple pour les développeurs. Elle débutera à 19h heure de Paris. Pour l'occasion, iOS 15 devrait être dévoilé.

Des informations ont filtré sur les nouveautés que pourrait introduire iOS 15 dont le nom de code serait Sky. La plupart ont été relayées par l'agence de presse Bloomberg.

Gestion des notifications. Un nouveau mode de gestion des notifications pourrait faire son apparition avec iOS 15. Il devrait permettre de les gérer différemment selon l'activité : travail, conduite, sommeil et autres activités personnalisées. Ce mode devrait être accessible depuis l'écran de verrouillage et depuis le centre de contrôle du système mobile. Données personnelles. Aux côtés du gestionnaire de notifications, un autre menu pourrait être intégré au centre de contrôle d'iOS. Taillé pour la gestion des données personnelles, il listera les applications collectant en toile de fonds des informations sur l'utilisateur. iMessage. Apple plancherait sur une mise à jour majeure de la messagerie d'iOS. L'objectif serait d'orienter l'application vers un réseau social en vue de proposer une alternative à WhatsApp. Il semble bien en tous cas qu'iMessage fasse partie des applications star de la WWDC 2021. Dans la perspective de la conférence, Apple a créé le hashtag #WWDC21 sur Twitter qui fait apparaître un pouce levé vers le haut, tiré d'iMessage. Autre signe qui ne trompe pas : le live Youtube de l'événement, déjà prêt à être lancé, affiche une série de memojis, les yeux rivés vers ce même hashtag affiché dans une bulle bleue rappelant là-encore l'ergonomie d'iMessage (voir ci-dessous). Gestion multi-utilisateurs. Le site Appleinsider a mis le doigt sur un brevet d'Apple portant sur la gestion multi-utilisateurs sur smartphone. Une fonction qu'Android propose déjà, mais qui n'est, pour l'heure, pas disponible sur iOS. De là à en conclure qu'elle pourrait être au menu d'iOS 15, il n'y a qu'un pas. Accessibilité. Apple communique sur "des nouveautés à venir dans iOS et iPad OS" ciblant les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles ou auditives. Parmi elles figure VoiceOver, un dispositif pour décrire une image sur iPad. Sur iOS, un réducteur de bruits ambiants aura pour but d'aider les personnes malentendantes à se concentrer. Ecran d'accueil de l'iPad Pro. Après iOS, ce devrait être au tour d'iPad OS d'accueillir des widgets. Des modules graphiques miniatures autodimensionnables qui délivreront des flux d'informations en fonction des applications correspondantes : météo, rendez-vous à venir dans le calendrier, actualités, etc. De quoi permettre à l'utilisateur de personnaliser son écran d'accueil.

Comme chaque année, Apple devrait lancer en 2021 une nouvelle version majeure de son système mobile. S'il ne déroge pas à ses habitudes, iOS 15 pourrait faire l'objet d'une première version bêta lors de la WWDC, l'événement annuel de l'entreprise à la pomme à destination des développeurs, dont la prochaine édition qui se tiendra le 7 juin 2021.

Quant à la sortie de la version finale d'iOS 15, elle devrait avoir lieu trois mois plus tard, en septembre 2021, avant sa diffusion sous la forme d'une mise à jour sur les iPhones compatibles. Une déclinaison pour iPad, désormais systématique (iPadOS 15), sera lancée en parallèle.

Dès la sortie de la première bêta d'iOS 15 qui devrait intervenir dans la foulée du 7 juin prochain, il sera théoriquement possible de la télécharger sur les iPhones compatibles en s'inscrivant au programme d'Apple à destination des développeurs. Idem pour iPadOS 15. Il est possible de s'inscrire dès à présent. Ce qui permet d'être notifié de toute nouvelle bêta mise à disposition par l'éditeur américain.

Pour s'inscrire au programme d'Apple ciblant les développeurs, il suffit de se rendre sur la plateforme Apple Developer et de créer un identifiant Apple. Une fois connecté au service, le téléchargement de la bêta d'iOS 15 sera proposé. Il est fortement conseillé de passer par une connexion Wifi fiable et de brancher l'appareil sur secteur pour éviter toute interruption au cours du processus (et ainsi palier le risque d'un crash). Une notification est envoyée une fois le téléchargement achevé.

Télécharger iOS 15 (s'inscrire au programme développeur d'Apple pour recevoir une notification dès la bêta disponible)

(s'inscrire au programme développeur d'Apple pour recevoir une notification dès la bêta disponible) Télécharger iPad iOS 15 (s'inscrire au programme développeur d'Apple pour recevoir une notification dès la bêta disponible)

Après avoir téléchargé la bêta d'iOS 15 ou de d'iPadOS 15, il est recommandé de vérifier que l'iPhone ou l'iPad utilisé est présent dans la liste des terminaux compatibles. Ensuite, on peut lancer l'installation en se rendant dans le menu Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Enfin, un redémarrage du terminal est nécessaire pour accéder au nouvel environnement.

Comme chaque année, des graphistes imaginent ce que pourrait être la future interface graphique d'iOS. Le YouTuber The Hacker 34 a tenté l'exercice pour iOS 15. La vidéo mettant en scène son concept (voir ci-dessous) fait apparaître plusieurs nouveautés attendues des utilisateurs. Au programme : un écran de verrouillage plus riche intégrant les alertes les plus importantes, un écran d'accueil doté de widgets interactifs affichant les contenus des app correspondantes, une fonction de partage d'écran, ou encore la possibilité d'ouvrir deux applications côte à côte sur iPhone, en mode Split View comme il est possible de le faire sur iPad.

Une liste d'iPhone et iPad compatibles avec iOS 15 a été publiée par plusieurs sites, notamment iPhoneSoft et The Verifier. D'après cette liste, plusieurs modèles de terminaux compatibles avec iOS 14 ne prendront pas en charge iOS 15. Il s'agit des iPhone 6S, iPhone 6S Plus et de l'iPhone SE de première génération, et des iPad Air 2, iPad Mini 4 et iPad 5.

Avec iOS 14.5, Apple a introduit l'Application Tracking Transparency (ATT), un dispositif qui impose aux sites web et aux applications présentes sur l'App Store de demander aux utilisateurs leur autorisation avant de les pister.

Pour refuser systématiquement ce tracking synonyme de publicités ciblées, il suffit de se rendre dans Réglages, cliquer sur le menu Confidentialité, puis sur Suivi. L'écran que s'affiche ensuite permet d'autoriser ou de refuser "les demandes de suivi d'app".