"iPhone 13 : keynote d'Apple, c'est le jour J... le point sur les rumeurs"

10:36 - IPhone 13 : 1 To de stockage pour la version Pro ?

La barre des 1 000 Go de stockage (soit 1 To) va-t-elle être franchie ? Apple aurait l'intention de proposer des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max avec une capacité de stockage de 1 To. Une version qui s'ajouterait à celles, plus classiques, de 125, 256 et 512 Go. Pas un luxe alors que les applications sont de plus en plus gourmandes en données, que les photos et vidéos prennent de plus en plus de place sur nos smartphones. Mais à quel prix ? Compter plus de 1 500 euros a priori.