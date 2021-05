iPhone 13 Pro Max : voici à quoi il devrait ressembler

[IPHONE 13] Apple va dévoiler quatre modèles en septembre 2021. Le débat demeure sur l'existence d'un iPhone 13 Mini ou non.

[Mise à jour du 7 mai 2021 à 10h12] Les leakers sont en forme... Alors qu'on se contente habituellement, à cette période de l'année, de photos volées qui ne montrent pas grand chose, la chaîne YouTube Unbox Therapy nous sort carrément une vidéo pour nous révéler en avant-première les contours de l'iPhone 13 Pro Max. La chaîne dit s'être procuré une maquette du téléphone qui est envoyée aux fabricants d'accessoires avant la présentation officielle. Que découvre-t-on ? Que l'iPhone 13 Pro Max est, sans surprise, doté d'un écran 6,7 pouces Oled de 120 hZ. Mais aussi que son encoche est plus petite que celle de son prédécesseur. Une prouesse rendue possible par le déplacement du haut-parleur, désormais situé sur la bordure supérieure du téléphone.

Apple voudrait, cette année encore, sortir quatre nouveaux modèles d'iPhone. Les noms choisis, si la logique est respectée, seraient iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Les deux premiers seraient équipés de 4 Go de RAM et proposés dans des capacités de stockage de 64, 128 et 256 Go contre 6 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage pour les deux versions premium. Les quatre smartphones seraient équipés d'IOS 15, compatibles 5G et, à en croire des rumeurs insistantes, de la fonctionnalité Touch ID. Les iPhone 13 Pro seraient équipés d'un écran fréquence 120 Hz.

Si Apple part de la grille tarifaire qu'il a définie pour l'iPhone 12, cela donne la fourchette suivante :

Prix iPhone 13 Mini : à partir de 809 euros

: à partir de 809 euros Prix iPhone 13 : à partir de 909 euros

: à partir de 909 euros Prix iPhone 13 Pro : à partir de 1 159 euros

: à partir de 1 159 euros Prix iPhone 13 Pro Max : à partir de 1 259 euros.

Avec Apple, c'est souvent le mois de septembre qu'il faut attendre pour découvrir les nouveaux iPhone. 2020 avait dérogé à la règle, la faute au coronavirus et aux problèmes d'approvisionnement qu'il avait générés, avec une seule présentation, mais deux sorties, en octobre et novembre 2020. La keynote d'Apple se tenant généralement un mardi de la première quizaine de septembre, on peut tabler sur le mardi 14 septembre 2021 comme date de keynote. La commercialisation aurait, elle, lieu une dizaine de jours plus tard, avec une date de sortie le vendredi 24 septembre 2020.

Pas de version 5,4 pouces : l'iPhone 12 Mini est un bide commercial, il pèse moins de 15% des ventes d'Apple, incapable de trouver son public entre un iPhone SE aux mêmes dimensions mais beaucoup moins cher et un iPhone 12, plus grand pour quasiment le même prix. Apple aurait décidé de trancher dans le vif et de supprimer cette version compacte. L'iPhone 13 Mini ne serait donc pas si mini que ça.

Une encoche réduite : Apple aurait l'intention de réduire l'encoche de ses smartphones, pour loger ses capteurs TrueDepth, qui lui permettent de recourir à la fonctionnalité Face ID. La largeur des encoches resterait inchangée, c'est leur hauteur qui serait affinée

Touch ID de retour : coronavirus oblige, nous sommes de plus en plus nombreux à porter des masques dans les espaces publics. Pas pratique lorsqu'il s'agit de déverrouiller son iPhone via la fonctionnalité Face ID. Apple réfléchirait donc à remettre son capteur d'empreintes au goût du jour en le logeant cette fois sous l'écran de l'iPhone via son partenaire Qualcomm

Wifi : L'iPhone 13 intègrerait le support du Wi-Fi 6E et serait donc compatible avec la bande de fréquence 6 GHz

Capteur photo : c'est cette fois l'appareil situé au dos des iPhone 13 qui serait amélioré, via l'arrivée d'un système de stabilisation de l'image par déplacement du capteur.

La batterie de l'iPhone 13 : elle va faire l'objet de nombreuses améliorations, à en croire le toujours bien informé Ming-Chi Kuo qui explique qu'Apple a réussi à faire pas mal de place au sein de ses smartphones pour rendre ses batteries plus spacieuses. Le fabricant de smartphones a notamment réduit la place allouée à l'intégration de la puce du téléphone et celle de l'encoche. Une vraie bonne nouvelle, alors que les ‌iPhone 12‌, 12 Pro, and 12 Pro Max avaient eux vu la taille de leur batterie se réduire. Sans conséquence malgré tout pour la durée de vie de cette dernière, grâce à des améliorations côté efficacité du processus. Cette augmentation de la taille allouée à la batterie de l'iPhone 13 devrait donc permettre à ce modèle d'être encore plus performant. Un moyen pour Apple de composer avec la gourmandise de la 5G, qui plombe les performances de pas mal de smartphones côté batterie.

Sans doute pas. Alors que ses principaux concurrents, Samsung en tête, ont déjà lancé des modèles pliables de type fold, Apple devrait prendre son temps, à en croire l'analyste Mark Gurman. Un prototype a bien été développé mais un développement industrialisé n'est pas à l'ordre du jour. Il faudra attendre les versions 2022, voire 2023, pour découvrir cette innovation.