"iPhone 13 : prix, coloris, stockage... le point avant la keynote"

[IPHONE 13] Apple réserverait une petite surprise aux fans de la marque avec une capacité de stockage jusque là jamais vue chez lui.

21:50 - IPhone 13 Pro : des appels même quand il n'y a pas de réseau cellulaire L'analyste Ming-Chi Kuo annonce que l'iPhone 13 Pro sera sans doute en mesure d'envoyer et recevoir des appels et des messages via le réseau de satellites en orbite basse terrestre (LEO en bon anglais). Une compatibilité qui permettrait à un utilisateur d'être joignable, même en l'absence de couverture cellulaire. Pas de 4G ou de 5G ? Pas de problème grâce à l'intérgration d'une puce Qualcomm X60 compatible avec le réseau LEO. Une technologie qu'Apple pourrait également exploiter en vue de développer toute une galaxie IoT, depuis son casque de réalité augmentée, jusqu'à la voiture autonome, assure l'analyste

20:49 - IPhone 13 : un large choix de coloris pour les versions classiques et Mini Un revendeur ukrainien a répertorié par erreur les prochains smartphone d'Apple sur son site Web. L'occasion d'apprendre que les iPhone 13 et iPhone 13 mini seront proposés dans 6 coloris : noir, bleu, violet, rose, blanc et rouge. Mais que les deux versions premiums, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, ne se déclineront que dans quatre coloris : noir, argent, or et bronze.

19:42 - IPhone 13 : Touch ID, de retour ? Coronavirus oblige, nous sommes de plus en plus nombreux à porter des masques dans les espaces publics. Pas pratique lorsqu'il s'agit de déverrouiller son iPhone via la fonctionnalité Face ID. Apple réfléchirait donc à remettre son capteur d'empreintes au goût du jour en le logeant cette fois sous l'écran de l'iPhone via son partenaire Qualcomm

18:39 - IPhone 13 : comment suivre la keynote ? Nous consacrerons, comme chaque année, un live à la keynote d'Apple, avec des commentaires et des analyses au fil des annonces de Tim Cook. Rendez-vous mardi 14 septembre à 19 heures. Vous pouvez également vous rendre sur le site d'Apple ou sur votre Apple TV. Apple diffusera également cette keynote sur sa chaîne Youtube.

17:38 - Un iPhone 13 Pro Max de 1 To de stockage ? La barre des 1 000 Go de stockage (soit 1 To) va-t-elle être franchie ? C'est ce qu'annonce le généralement bien informé Ming Chi-Kuo, qui vient de publier un rapport faisant état de l'arrivée d'iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max avec une capacité de stockage de 1 To. Une version qui s'ajouterait à celles, plus classiques, de 125, 256 et 512 Go. Pas un luxe alors que les applications sont de plus en plus gourmandes en données, que les photos et vidéos prennent de plus en plus de place sur nos smartphones. Mais à quel prix ? Compter plus de 1 500 euros a priori. A noter que les iPhone 13 et 13 mini seront eux proposés à partir de 128 Go de stockage.