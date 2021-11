iPhone Black Friday : l'iPhone 12 Pro Max de 128 Go à moins de 1 000 euros !

iPhone 12, iPhone SE, iPhone 13... Il y a tout de même quelques affaires à faire sur Amazon, Cdiscount et et les autres retailers. On fait le point.

[Mise à jour du 26 novembre 2021 à 10h41] Black Friday, Apple aussi est concerné ! C'est ainsi que l'iPhone 12 Pro Max de 128 Go passe sous la barre des 1 000 euros chez Cdiscount, soit 260 euros d'économie. L'iPhone SE est lui proposé à 429 euros, soit 60 euros de réduction, chez Amazon et Boulanger pour la version 64 Go en noir. Mais aussi 'iPhone 12 Mini qui passe sous la barre des 600 euros chez la Fnac dans sa version 64 Go. Il est vendu au tarif de 599 euros, soit une réduction non négligeable de 13% du prix initial.

Les iPhone sont, comme chaque année, partie prenante du Black Friday. Il sera bien sûr difficile d'espérer bénéficier de promotions attrayantes pour la dernière génération, composée de l'iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Mais il en va autrement pour tous ses prédécesseurs, qu'il s'agisse de la version entrée de gamme au format "poche", l'iPhone SE, sorti en 2020, ou des versions premiums de l'iPhone 12, notamment la version iPhone 12 Pro Max, qui, au moment de sa sortie, avait placé la barre très haut en matière de performances. Cette année encore, c'est Amazon qui tire le premier avec sa Black Week et des tarifs préférentiels sur les versions SE (-50 euros) et iPhone 12. Cdiscount est, côté français, l'un des plus actifs à près de 10 jours de l'échéance. Car le Black Friday, c'est officiellement le 26 novembre mais cela commence chaque année de plus en plus tôt !

APPLE iPhone SE 64Go Noir Amazon 489,00 € 429,00 € Voir

La Redoute 429,00 € Voir

Boulanger 489,00 € 429,00 € Voir

Cdiscount 489,00 € 454,00 € Voir

Fnac 488,95 € 468,20 € Voir

Rakuten 472,00 € Voir

APPLE iPhone 12 mini 64Go Blanc Rakuten 599,98 € Voir

Amazon 689,00 € 612,54 € Voir

Cdiscount 699,00 € 612,54 € Voir

Boulanger 689,00 € 633,00 € Voir

La Redoute 714,99 € Voir

Apple iPhone 12 Pro Max Bleu 128 Go Cdiscount 1259,00 € 999,00 € Voir

Rakuten 1099,00 € Voir

Boulanger 1259,00 € 1159,00 € Voir

La Redoute 1288,99 € Voir

APPLE iPhone 11 128Go Jaune Amazon 639,00 € Voir

Cdiscount 689,00 € 639,99 € Voir

Rakuten 688,70 € Voir

La Redoute 759,99 € Voir

APPLE iPhone 12 Pro 512Go Graphite Rakuten 1089,00 € Voir

Amazon 1389,00 € 1199,87 € Voir

Cdiscount 1509,00 € 1199,87 € Voir

La Redoute 1389,00 € Voir

Boulanger 1509,00 € 1389,00 € Voir

APPLE iPhone SE 128Go Noir Rakuten 438,99 € Voir

Amazon 539,00 € 479,00 € Voir

Boulanger 539,00 € 479,00 € Voir

Cdiscount 539,00 € 510,00 € Voir

Fnac 538,95 € Voir

La Redoute 613,99 € Voir

Apple iPhone SE (256 Go) - Blanc Amazon 659,00 € 619,01 € Voir

La Redoute 763,99 € Voir

Rakuten 793,66 € Voir

APPLE iPhone 12 64Go Bleu Fnac 808,95 € 743,00 € Voir

Rakuten 749,99 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Boulanger 909,00 € 809,00 € Voir

APPLE iPhone 12 128Go Bleu Fnac 858,95 € 796,00 € Voir

Rakuten 829,00 € Voir

Amazon 859,00 € Voir

Cdiscount 859,00 € Voir

Materiel.net 859,94 € Voir

LDLC.com 859,94 € Voir

La Redoute 859,00 € Voir

Boulanger 959,00 € 859,00 € Voir

APPLE iPhone 12 256Go Noir Rakuten 920,00 € Voir

Amazon 936,82 € Voir

Cdiscount 976,89 € Voir

Boulanger 1079,00 € 979,00 € Voir

La Redoute 1124,99 € Voir