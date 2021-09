Keynote Apple : découvrez les iPhone 13, 13 Mini et iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 Mini est vendu à partir de 809 euros et l'iPhone 13 à partir de 909 euros. Le prix des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max débute à 1 159 et 1 259 euros.

[Mise à jour du 14 septembre à 21h11] Apple a enfin dévoilé la nouvelle génération d'iPhone. Ils sont au nombre de 4 cette année : l'iPhone 13, l'iPhone 13 Mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Les quatre smartphones sont équipés d'IOS 15, compatibles 5G. Les iPhone 13 Pro sont équipés d'un écran fréquence 120 Hz et la version Pro Max d'une capacité de stockage de 1 To. Compter 1 839 euros pour mettre la main sur ce dernier. L'iPhone 13 Mini est proposé à partir de 809 euros et l'iPhone 13, 909 euros. Les précommandes débutent ce vendredi 17 septembre, les livraisons commenceront, elles, à partir du 24 septembre.

L'iPhone 13 ressemble, comme prévu, pas mal à son prédécesseur l'iPhone 12. L'iPhone 13 est doté d'un écran de 6,1 pouces quand l'iPhone 13 mini fait, lui, 5,4 pouces. Ils sont tous deux sont équipés d'IOS 15 et compatibles 5G. Ils sont également dotés de caméras diagonales, d'une façade en céramique. Ils sont proposés dans cinq nouveaux coloris pas toujours traduisibles en français, donc les voici en langue originale : pink, blue, midnight, starlight et product(RED).

Tout ce qu'il faut savoir sur l'iPhone 13. © Capture d'écran Apple.

Ils sont tous deux équipés de la fameuse puce A15 Bionic qui comprend près de 15 milliards de transistors avec un processeur à 6 coeurs. C'est le processeur le plus rapide de tous les smartphones, assure Apple. Jusqu'à 50 % plus rapide que la concurrence la plus avancée. Le GPU à 4 cœurs est annoncé comme 30% plus rapide que la concurrence alors que l'écran OLED est quant à lui 28% plus lumineux, ce qui ne semble affecter la capacité de la batterie. Il est vrai qu'Apple a fait un peu de place (l'enchoche est réduite) pour la rendre plus large.

De fait, l'iPhone 13 Mini a une autonomie de 1h30 de plus que son équivalent 2020. Compter 2h30 de plus pour l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 12. Pas de changement du côté de l'appareil photo : l'iPhone 13 est équipé d'un double capteur de 12 Mpx, qui comprend le grand-angle et l'ultra grand-angle. Apple dévoile en revanche un nouveau mode cinématique, qui permet de faire un focus sur l'élément principal d'une scène, pour garder l'arrière plan dans le flou.

Apple a sorti deux versions premiums : l'iPhone 13 Pro et l'Iphone 13 Pro Max. Pas de grand changement du côté du design. La version Pro est dotée d'un écran de 6,1 pouces, la version Pro Max d'un écran de 6,7 pouces. Les modèles Pro incluent la même encoche 20% plus petite que celle de l'iPhone 13 et trois nouvelles caméras arrière. Il y a un verre texturé à l'arrière, céramique à l'avant. L'intérieur est repensé pour prendre en charge une batterie plus grande, un nouvel écran et de nouvelles caméras.

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max disposeront d'écrans avec un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif. Ce n'est pas une surprise et c'est une bonne nouvelle pour tous les gamers et amateurs de vidéos qui pourront bénéficier d'une expérience encore plus fluide et moins gourmande en batterie. Les modèles Pro présentent "la plus grande avancée en matière d'appareil photo", assure Apple.

L'iPhone 13 Pro mise gros sur la photo. © Capture d'écran Apple.

Au programme : un téléobjectif 77 mm avec zoom optique 3x. f/1,8 ultra grand angle avec capacités macro, objectif grand angle f/1,5 et le plus grand capteur jamais conçu. Les photos en basse lumière sont meilleures que jamais, promet, ici encore, Apple. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont dotés d'un écran qualifié de Super Retina XDR. Le mode cinématique est également présent. Grâce à l'efficacité de la puce A15 Bionic, d'iOS 15 et d'une batterie plus large, l'autonomie des iPhone Pro est améliorée. L'iPhone 13 Pro dure 1,5 heure de plus que l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 13 Pro Max dure lui 2,5 heures de plus que l'iPhone 12 Pro Max. C'est donc, en ce qui concerne, ce dernier, la plus longue durée de vie de la batterie jamais enregistrée sur un iPhone. L'iPhone Pro est proposé dans plusieurs coloris : or, argent, noir et bleu.

L'iPhone 13 Mini est proposé à partir de 809 euros pour la version 128 Go. Compter 929 euros pour la version 256 Go et 1 159 euros pour la version 512 Go. Les habitués auront remarqué qu'il s'agit des mêmes tarifs que ceux pratiqués lors de la sortie de l'iPhone 12 Mini. Apple a peut-être pris en compte la crise économique liée à la pandémie... La firme à la pomme a en tout cas rogné sur sa marge (certes importante) pour remédier à la hause de certaines matières premières. Même stabilité pour le prix de l'iPhone 13 classique, proposé à partir de 909 euros pour la version 128 Go. Compter 1 029 euros pour la version 256 Go et 1 259 euros pour la version 512 Go.

Versions premiums de la nouvelle génération d'iPhone, les modèles Pro sont, comme leur nom l'indique, adressé aux pros ou du moins ce qui en ont les moyens. L'iPhone 13 Pro est proposé à partir de 1 159 euros pour la version 128 Go. Compter 1 279 euros pour la version 256 Go et 1 509 euros pour la version 512 Go. Il va falloir monter encore plus pour la version Pro Max de 6,7 pouces, avec un tarif de 1 259 euros pour la version 128 Go, 1 379 euros pour la version 256 Go et 1 609 euros pour la version 512 Go. La cerise sur le gâteau étant la version 1 To, proposée à 1 839 euros.

Il faudra faire quelques économies pour mettre la main sur l'iPhone 13 Pro Max dans sa version 1 To. C'est tout simplement l'iPhone le plus cher de l'histoire d'Apple : il sera vendu 1 839 euros.

La commercialisation des quatre versions de l'iPhone : iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max débutera le vendredi 24 septembre 2020. Du fait des pénuries de puce, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Apple pourrait être confronté, comme à l'occasion de la sortie de la première version de l'iPhone SE, à des problèmes d'approvisionnement. Les plus accros ont donc intérêt à se dépêcher.

Tous les nouveaux iPhone 13 sont disponibles à la précommande à partir de ce vendredi 17 septembre. Vous pouvez vous rendre sur l'Apple Store, sur le site de votre e-commerçant préféré ou sur celui de l'opérateur à l'origine de votre forfait mobile.