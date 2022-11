"iPhone 14 : Apple pourrait faire face à des pénuries jusqu'à fin 2022"

IPHONE 14. Avec sa principale usine chinoise touchée par le Covid, Apple s'attend à pouvoir livrer moins d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en fin d'année.

[Mise à jour du 14 novembre 2022 à 16h36] Apple avait déjà prévenu que ses livraisons d'iPhone 14 Pro seraient plus faibles qu'anticipées. Le groupe taïwanais Foxconn, principal sous-traitant de la marque, avait fait face au confinement de l'une de ses usines en Chine au début du mois de novembre. D'après une note de JP Morgan, dévoilée par le site américain AppleInsider, s'il est difficile d'estimer à quel point cette usine a été affectée, "la hausse soudaine et rapide des délais de livraison des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max est révélateur de pénuries d'approvisionnement qui devraient se poursuivre jusqu'à fin 2022".

JP Morgan estime que les expéditions d'iPhone 14 Pro et Pro Max seront en baisse de 5 millions au cours du dernier trimestre, mais, le volume d'iPhone écoulés au premier trimestre 2023 devrait lui augmenter et passer de 56 à 61 millions. Pour l'année 2023, les volumes d'iPhone expédiés devraient atteindre 237 millions contre 239 millions l'an dernier, soit une baisse de 4% sur un an.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max côtoient l'iPhone 14 et un nouveau grand format : l'iPhone 14 Plus. Apple a bien présenté quatre nouveaux iPhone lors de sa keynote du 7 septembre 2022. Parmi les nouveautés attendues, l'écran always-on équipera bien les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cette technologie déjà disponible sur les smartphones Android ou sur les Apple Watch Series 5 admet l'affichage de widgets, comme la météo ou les données de l'app Santé alors même que l'écran est verrouillé. L'écran verrouillé reste donc visible et consultable en un coup d'œil. En revanche, lorsque le smartphone est vers le bas ou au fond d'une poche, il s'obscurcit pour préserver la batterie. Ces écrans LTPO toujours actifs affichent un taux de rafraîchissement adaptatif variant de 1 à 120 Hz contre une variation de 10 à 120 Hz sur les précédents iPhone 13 Pro. C'est cette différence qui permet au smartphone de ne consommer quasi aucune énergie lorsque le mode always-on est actif.

Aux côtés de l'écran always-on, l'une des grandes nouveautés de l'iPhone 14 Pro réside dans sa nouvelle encoche autour de la caméra frontale baptisée dynamic island. Elle allie des nouveautés hardware et software pour permettre l'affichage d'informations. Cette encoche modulable présente la musique écoutée, les Airpods utilisés et les appels FaceTime en cours entre autres. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max embarquent les nouveautés les plus significatives : Apple entend mieux distinguer ses gammes et mettre en avant les gammes Pro aux prix plus élevés et donc plus rentable pour la marque à la pomme.

Le prix de l'iPhone 14

Si les speakers lors de la présentation d'Apple ont bien fait remarquer que les prix des iPhone n'ont pas augmenté entre 2021 et 2022, cela ne vaut que pour le marché américain. Il faudra débourser à minima plus de 1 000 euros en France pour acquérir un tout nouvel iPhone 14. Dans l'Hexagone, les prix des iPhone subissent le contexte économique et la baisse de l'euro par rapport au dollar : l'iPhone 14 coûtera 10% de plus que l'iPhone 13 et les deux modèles Pro voient leurs prix augmenter de 15% par rapport à celui de leurs prédécesseurs. Voici les prix tels que présentés sur le site d'Apple :

iPhone 14 : 1 019 euros pour 128 Go ; 1 149 euros pour 256 Go et 1 409 euros pour 512 Go ;

1 019 euros pour 128 Go ; 1 149 euros pour 256 Go et 1 409 euros pour 512 Go ; iPhone 14 Plus : 1 169 euros pour 128 Go ; 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go ;

1 169 euros pour 128 Go ; 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go ; iPhone 14 Pro : 1 329 euros pour 128 Go ; 1 459 euros pour 256 Go ; 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To ;

1 329 euros pour 128 Go ; 1 459 euros pour 256 Go ; 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To ; iPhone 14 Pro Max : 1 479 euros pour 128 Go ; 1 609 euros pour 266 Go ; 1 869 euros pour 512 Go et 2 129 euros pour 1 To.

Design et nouvelles couleurs

En termes de design, l'iPhone 14 ressemble à son prédécesseur, l'iPhone 13 avec des bordures plates et des angles arrondis qui rappellent aussi celui de l'iPhone 4. La firme de Cupertino a planché sur de nouveaux coloris pour son iPhone 14. La teinte violette déjà testée au printemps 2021 sur les iPhone 12 revient dans la palette d'Apple, en revanche, le bleu ne sera pas disponible sur l'iPhone 14 Pro mais uniquement sur le 14 et 14 Plus. Les couleurs prévues par la firme à la pomme sont :

les iPhone 14 et 14 Plus en bleu, mauve, minuit (noir), lumière stellaire (blanc) et rouge ;

en bleu, mauve, minuit (noir), lumière stellaire (blanc) et rouge ; les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en violet intense, or, argent et noir sidéral.

iPhone 14 Pro et Pro Max vs iPhone 14 et 14 Plus

Seules les versions Pro de l'iPhone 14 vont accueillir certaines nouvelles fonctionnalités comme l'écran always-on, ou encore, une nouvelle caméra et dynamic island une version à l'affichage modulable de la célèbre encoche qui figure sur les smartphones de la marque depuis l'iPhone X. Une nouvelle puce baptisée A16 Bionic et une caméra arrière de 48 mégapixel équipent le smartphone en version Pro. L'iPhone 14 de base et sa version Plus ne proposent qu'une puce A15, qui est déjà présente sur les iPhone 13, dans une version revue et améliorée. C'est la première fois que les versions Pro possèdent une puce plus performante que les autres déclinaisons. Il s'agit pour Apple de réduire les coûts et d'absorber une part des problématiques d'approvisionnement.

Apple a donc décliné quatre versions de son iPhone 14 avec un iPhone 14 doté d'un écran de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro avec également un écran de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces et une toute nouvelle déclinaison, l'iPhone 14 Plus avec lui aussi un écran de 6,7 pouces.

Une batterie extrêmement endurante

En plus d'écrans de différentes tailles, ils n'embarquent pas tous la même autonomie de batterie :

iPhone 14 : 20 heures de lecture vidéo ;

20 heures de lecture vidéo ; iPhone 14 Pro : 23 heures de lecture vidéo ;

23 heures de lecture vidéo ; iPhone 14 Plus : 26 heures de lecture vidéo ;

26 heures de lecture vidéo ; iPhone 14 Pro Max : 29 heures de lecture vidéo.

D'après les premiers tests, les batteries des nouveaux iPhone sont particulièrement performantes. Le site 01net a testé l'autonomie polyvalente des iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus écrase la concurrence avec 27 heures et 35 minutes, devant l'iPhone 14 Pro Max avec 27 heures et 21 minutes. En autonomie de streaming vidéo, les iPhone 14 font beaucoup mieux que leurs concurrents. L'iPhone 14 Pro Max tient 22 heures et 57 minutes, devant l'iPhone 14 Plus et ses 22 heures et 37 minutes. Viennent ensuite le Galaxy Fold avec 19 heures et 10 minutes et le Galaxy A42 4G avec 18 heures et 14 minutes.

Crash detection et SOS par satellite

L'option SOS par satellite, qui a été présentée d'abord sur les Apple Watch Series 8, intègre aussi les nouveaux modèles d'iPhone 14. Elle permet d'envoyer un sms aux secours même dans une zone où la couverture réseau est faible ou inexistante. Cependant cette option n'est pour l'instant disponible qu'aux Etats-Unis et au Canada dans un premier temps. Une autre option baptisée détection d'accident permet de prévenir les secours lorsqu'un accident de voiture a lieu. La fonctionnalité doit encore être améliorée par Apple, les secours ont été appelés alors que les porteurs de ces smartphones ne faisaient pas face à des accidents de la route mais prenaient place dans des manèges comme les montagnes russes rapporte le Wall Street Journal.

Pas encore d'USB-C

L'iPhone 14 n'est toujours pas équipé d'un port USB-C comme le prévoit la réglementation européenne pour son chargement. Le système Lightning d'Apple est toujours à la manœuvre sur l'iPhone 14 même si certaines rumeurs indiquaient que l'iPhone pourrait ne plus avoir du tout de port de chargement et donc se recharger via MagSafe, le système de recharge sans fil d'Apple. Cette hypothèse a été infirmée par la keynote d'Apple. Le port USB-C n'arriverait donc que sur les modèles d'iPhone 15 à partir de 2023.