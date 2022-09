"iPhone 14 : des précommandes qui déçoivent"

IPHONE 14. Les iPhone 14 et 14 Plus déçoivent et ne s'écoulent pas aussi bien que les iPhone 13 en précommande. Au contraire, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max font mieux que leurs prédécesseurs.

[Mise à jour du 12 septembre 2022 à 19h12] Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Apple. Les précommandes des iPhone 14 et 14 Plus semblent être à la traîne d'après l'analyste spécialisé Ming-Chi Kuo. Les iPhone 14 et 14 Plus séduisent moins les clients d'Apple et ces deux modèles devraient donc être disponibles en stock à l'ouverture de leur commercialisation. A contrario, les ventes des iPhones 14 Pro et 14 Pro Max sont bien parties et seraient même meilleures que celles des iPhone 13 Pro au même moment, comme le suggère le délai de 4 à 6 semaines à la livraison. C'est le prix élevé des iPhone 14 et 14 Plus qui inciterait les clients à se tourner directement vers la gamme Pro comme l'avait anticipé Apple. La marque a donc inséré le maximum de nouveautés dans ses gammes Pro. Certains utilisateurs ont aussi rencontré des difficultés pour passer leur précommande en France sur le site d'Apple. Le prestataire Alma qui propose le paiement fractionné sur le site de la firme à la pomme a rencontré des dysfonctionnements qui ont empêché les acheteurs de commander leurs futurs iPhone 14.

Les rumeurs se sont révélées être vraies. Apple a bien présenté quatre nouveaux iPhone lors de sa keynote du 7 septembre 2022 avec les iPhone 14 et 14 Plus, d'un côté, et les iPhone 14 Pro et Pro Max de l'autre. Parmi les nouveautés attendues, l'écran always-on équipera bien les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cette innovation a été introduite lors de la conférence WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) du 6 juin 2022, pendant laquelle Apple a présenté une nouvelle version de son système d'exploitation iOS 16. Cette technologie déjà disponible sur les smartphones Android ou sur les Apple Watch Series 5 admet l'affichage de widgets, comme la météo ou les données de l'app Santé alors même que l'écran est verrouillé. L'écran verrouillé reste donc visible et consultable en un coup d'œil. En revanche, lorsque le smartphone est vers le bas ou au fond d'une poche, il s'obscurcit pour préserver la batterie. Ces écrans toujours actifs bénéficient de la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz pour économiser la batterie.

Aux côtés de l'écran always-on, l'une des grandes nouveautés de l'iPhone 14 Pro réside dans sa nouvelle encoche autour de la caméra frontale baptisée dynamic island. Elle allie des nouveautés hardware et software en permettant l'affichage d'informations. Cette encoche modulable présente la musique écoutée, les Airpods utilisés et les appels FaceTime en cours entre autres.

Après les Airpods Pro 2, de l'Apple Watch Series 8, de l'Apple Watch SE 2 et de l'Apple Watch Ultra, Apple a bien présenté quatre nouveaux iPhone le 7 septembre 2022 depuis le Steve Jobs Theater au sein de son siège social de Cupertino en Californie (à 19h le même jour en France). C'est la première fois depuis le début de la pandémie en 2020 que la traditionnelle keynote d'Apple se fait en public. L'iPhone 14 est bien disponible en précommande le 9 septembre dès 14 heures en France et sera commercialisé dès le 16 septembre, tout comme les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui vont suivre le même schéma. En revanche, l'iPhone 14 Plus n'arrivera dans les rayons des Apple Store que le 7 octobre.

iPhone 14 Pro, Pro Max, et… Plus

Seules les versions Pro de l'iPhone 14 vont accueillir certaines nouvelles fonctionnalités comme l'écran always-on, ou encore, une nouvelle caméra et dynamic island une version à l'affichage modulable de la célèbre encoche qui figure sur les smartphones de la marque depuis l'iPhone X. Une nouvelle puce baptisée A16 Bionic et une caméra arrière de 48 mégapixel équipent le smartphone en version Pro. L'iPhone 14 de base et sa version Plus ne proposent qu'une puce A15, qui est déjà présente sur les iPhone 13, dans une version revue et améliorée. C'est la première fois que les versions Pro possèdent une puce plus performante que les autres déclinaisons. Il s'agit pour Apple de réduire les coûts et d'absorber une part des problématiques d'approvisionnement.

Apple a donc décliné quatre versions de son iPhone 14 avec un iPhone 14 doté d'un écran de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro avec également un écran de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces et une toute nouvelle déclinaison, l'iPhone 14 Plus avec lui aussi un écran de 6,7 pouces. En plus d'écrans de différentes tailles, ils n'embarquent pas tous la même autonomie de batterie :

iPhone 14 : 20 heures de lecture vidéo ;

20 heures de lecture vidéo ; iPhone 14 Plus : 26 heures de lecture vidéo ;

26 heures de lecture vidéo ; iPhone 14 Pro : 23 heures de lecture vidéo ;

23 heures de lecture vidéo ; iPhone 14 Pro Max : 29 heures de lecture vidéo.

La fin de l'iPhone mini ?

L'iPhone 13 mini pourrait bien être la dernière version de l'iPhone à proposer un écran de 5,4 pouces. Les écrans de petite taille sont de moins en moins populaires auprès des consommateurs et se vendent moins. Apple a donc fait le choix de ne pas sortir d'iPhone 14 mini avec un écran de 5,4 pouces. La gamme des mini disparaît ainsi au profit de la déclinaison de l'iPhone SE dont la 3e génération est sortie en mars 2022.

Le prix de l'iPhone 14

Si les speakers lors de la keynote d'Apple ont bien fait remarqué que les prix des iPhone n'ont pas augmenté entre 2021 et 2022, cela ne vaut que pour le marché américain. Il faudra débourser à minima plus de 1 000 euros en France pour acquérir un tout nouvel iPhone 14. Dans l'Hexagone, l'iPhone 14 coûtera 10% de plus que l'iPhone 13 et les deux modèles Pro voient leurs prix augmenter de 15% par rapport à celui de leurs prédécesseurs. Voici les prix dévoilés sur le site d'Apple :

iPhone 14 : 1 019 euros pour 128 Go ; 1 149 euros pour 256 Go et 1 409 euros pour 512 Go ;

1 019 euros pour 128 Go ; 1 149 euros pour 256 Go et 1 409 euros pour 512 Go ; iPhone 14 Plus : 1 169 euros pour 128 Go ; 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go ;

1 169 euros pour 128 Go ; 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go ; iPhone 14 Pro : 1 329 euros pour 128 Go ; 1 459 euros pour 256 Go ; 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To ;

1 329 euros pour 128 Go ; 1 459 euros pour 256 Go ; 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To ; iPhone 14 Pro Max : 1 479 euros pour 128 Go ; 1 609 euros pour 266 Go ; 1 869 euros pour 512 Go et 2 129 euros pour 1 To.

Design et nouvelles couleurs

En termes de design, l'iPhone 14 ressemble à son prédécesseur, l'iPhone 13 avec des bordures plates et des angles arrondis qui rappellent aussi celui de l'iPhone 4. La firme de Cupertino a planché sur de nouveaux coloris pour son iPhone 14. Une teinte violette, déjà été testée au printemps 2021 sur les iPhone 12, revient bien dans la palette d'Apple. Les iPhone 14 et 14 Plus seront disponibles en bleu, mauve, minuit (noir), lumière stellaire (blanc) et rouge. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont disponibles en violet intense, or, argent et noir sidéral.

Crash detection et SOS par satellite

L'option SOS par satellite, qui a été présenté pour les Apple Watch Series 8, intègre aussi les nouveaux modèles d'iPhone 14. Elle permet d'envoyer un sms aux secours même dans une zone où la couverture réseau est faible ou inexistante. Cependant cette option ne devrait être disponible qu'aux Etats-Unis et au Canada dans un premier temps. Une autre option baptisée détection d'accident permet de prévenir les secours lorsque un accident de voiture a lieu.

Pas encore d'USB-C

L'iPhone 14 ne sera pas encore équipé d'un port USB-C comme le prévoit la réglementation européenne pour son chargement. Le système Lightning d'Apple sera toujours être à la manœuvre sur l'iPhone 14 même si certaines rumeurs indiquaient que l'iPhone pourrait ne plus avoir du tout de port de chargement et donc se recharger via MagSafe, le système de recharge sans fil d'Apple. Cette hypothèse a été infirmée lors de la keynote d'Apple. Le port USB-C n'arriverait donc sur les modèles d'iPhone qu'à partir de 2023.