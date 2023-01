"iPhone 14 : prix, caractéristiques et actu !"

IPHONE 14. On trouve désormais l'iPhone 14 neuf à moins de 900€ en ligne. La rédaction du JDN revient sur l'évolution du prix et sur les caractéristiques de l'iPhone 14 Pro Max, Pro, Plus et du modèle standard.

Une semaine avant les soldes, Amazon avait déjà baissé le prix de l'iPhone 14 à 950€ au lieu de 1019€ pour finalement le baisser à 929€ durant les soldes d'hiver. C'est le prix le plus bas enregistré chez ce marchand, mais ce smartphone est aussi remisé sur d'autres plateformes. Où trouver l'iPhone 14 le moins cher ? Comment à évolué son prix ? Quelles sont les caractéristiques de ce modèle et des versions pro et pro max ? Réponses.

Où trouver l'iPhone 14 le moins cher ?

Il est possible d'acheter un iPhone 14 neuf à moins de 900€ chez Rakuten. Si l'offre n'est plus disponible sur la boutique d'IOSAndroid qui proposait un modèle à 879,99€ la semaine dernière, d'autres vendeurs professionnels proposent dorénavant un prix similaire sur la version 128 Go. Plusieurs d'entre eux ont enregistrés des centaines de vente avec des avis clients compris entre 4,5 et 5 sur 5. Par ailleurs, la marketplace de Rakuten compte également des remises sur l'iPhone Pro ou Pro Max permettant d'économiser une centaine d'euros par rapport au prix de départ de ces modèles. Son offre de téléphones d'occasion et reconditonnés est également très large pour ceux qui veulent réaliser de plus grandes économies.

Evolution du prix de l'iPhone 14

Sur le site d'Amazon, on trouve dorénavant l'IPhone 14 en version 128 Go à 929€ contre 1019€ chez Apple. Cette baisse de prix pour un article "vendu et expédié par Amazon" a fait couler beaucoup d'encre début 2023. Cependant, pour ceux qui sont ouverts aux achats via les marketplaces, il est intéressant de savoir que Rakuten proposait déjà ce tarif sur son site par l'intermédiaire de vendeurs professionnels durant le black friday, en novembre 2022. Par ailleurs, afin de vous aider à y voir plus clair parmi les différentes offres en ligne, voici un récapitulatif des prix de l'iPhone tels qu'affichés sur le site d'Apple :

iPhone 14 Plus : 1 169 euros pour 128 Go, 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go

1 169 euros pour 128 Go, 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go iPhone 14 Pro : 1 329 euros pour 128 Go, 1 459 euros pour 256 Go, 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To

1 329 euros pour 128 Go, 1 459 euros pour 256 Go, 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To iPhone 14 Pro Max : 1 479 euros pour 128 Go, 1 609 euros pour 266 Go et 1 869 euros pour 512 Go et 2 129 euros pour 1 To

Les caractéristiques de l'Iphone 14

Parmi les caractéristiques qui différencient l'iPhone 14 de ses prédécesseurs et de ses concurrents, on retrouve au minimum deux caméras dorsales avec un objectif grand-angle et une mise au point automatique sur l'appareil photo frontal. Le modèle standard comme ses déclinaisons (plus, pro et pro max) disposent également d'une fonction de stabilisation des vidéos avancée. Ce mode d'action permet de réaliser des enregistrements plus fluides même lorsque vous êtes en mouvement. Autre point fort ? La possibilité d'utiliser ces téléphones avec deux cartes SIM pour distinguer votre ligne personnelle de votre ligne professionnelle. Par ailleurs, l'autonomie de la batterie qui est la marque de fabrique d'Apple est toujours au rendez-vous avec ce modèle. Un bémol toutefois : l'iPhone 14 n'est pas équipé de port USB-C pour son chargement comme le prévoit la réglementation européenne.

Comparatif de l'iPhone 14 Pro Max et des autres versions

Si vous hésitez entre une offre sur l'iPhone 14, Plus, Pro ou l'iPhone Pro Max, voici quelques points qui peuvent vous aider à les différencier.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Ecran 6,1 pouces avec dalle OLED 6,7 pouces OLED 6,1 pouces 6,7 pouces OLED Résolution 2532 x 1170 pixels 2 778 x 1 284 px 2 556 x 1 179 2 796 x 1 290 Nombre de caméras dorsales 2 x 12 Mpx 2 x 12 Mpx 2 x 12 Mpx et 1 x 48 Mpx 2 x 12 Mpx et 1 x 48 Mpx Autonomie en lecture vidéo 20h 20h 23 h 29h Processeur Puce A15 Puce 15 Puce A16 Puce A16 Mémoire 128, 256 ou 512 Go 128, 256 ou 512 Go 128, 256, 512 Go ou 1 To 128, 256, 512 Go ou 1 To RAM 4 Go 4 Go 6 Go 6 Go Coloris disponibles Bleu, minuit, lumière stellaire, rouge, mauve Bleu, minuit, lumière stellaire, rouge, mauve Violet intense, or, argent, noir sidéral Violet intense, or, argent, noir sidéral

Les amateurs de photographie auront donc une préférence pour l'iPhone 14 Pro Max qui possède une caméra dorsale supplémentaire et de qualité supérieure. Par ailleurs, ce modèle de smartphone dispose d'un zoom optique de plus grande amplitude (x6 contre x2). De plus, les iPhone Pro et Pro Max sont équipés de la fonction always-on. Cette technologie déjà disponible sur certains smartphones Android ou sur les Apple Watch Series 5 permet de continuer à afficher des informations même lorsque l'écran est en veille. Des widgets comme la météo, les notifications de votre messagerie instantanée, des réseaux sociaux ou encore de l'appli santé peuvent donc s'afficher en dépensant très peu d'énergie. Ces deux modèles ont également l'avantage d'inclure la fonctionnalité Dynamic Island qui fait "disparaître" l'encoche présente en haut des écrans d'iPhone. Rendue interactive, elle ne présente plus de gêne pour les utilisateurs. Enfin, avec une luminosité allant jusqu'à 2000 nits en extérieur, leur écran est deux fois plus lumineux que celui de l'iPhone 13 pro. Les modèles d'iPhone 14 standard et Plus atteignent quant à eux jusqu'à 1200 nits.

Qu'en est-il de l'iPhone 14 mini ?

Les écrans de petite taille étant de moins en moins populaires auprès des consommateurs, l'iPhone 13 reste pour le moment le dernier smartphone d'Apple à avoir une version mini avec un écran de 5,4 pouces. La gamme mini disparaîtra ainsi probablement au profit de la déclinaison de l'iPhone SE dont la 3e génération est sortie en mars 2022.

A quand l'iPhone 15 ?

Si vous préférez attendre l'iPhone 15 plutôt que d'investir dans un iPhone 14, sachez que sa date de sortie pourrait avoir lieu en septembre 2023 selon l'analyste Jeff Pu. Apple a en effet tendance à présenter ses nouveaux smartphones au moment de la rentrée scolaire, cette date n'aurait donc rien de surprenant. Concernant le prix de l'iPhone 15, difficile de dire si au niveau marketing, la marque à la pomme le positionnera comme un modèle premium ou plus accessible que les anciens iPhone. L'inflation devrait quoi qu'il en soit favoriser une hausse du prix en raison de l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières.