"L'iPhone 14 Pro Max coûte 464 dollars de composants à Apple"

IPHONE 14. Alors qu'il est vendu 1 479 euros en France, l'iPhone 14 Pro Max revient au total à 464 dollars de matériel à Apple. Le Pixel 7 Pro de Google coûte lui 413 euros pour un prix de vente de 899 euros.

[Mise à jour du 15 février 2023 à 14h40] L'iPhone 14 Pro Max coûte 464 dollars en composants à Apple soit 3,7% de plus que l'iPhone 13 Pro Max. Conterpoint Research a publié une analyse du coût des composants du dernier modèle haut de gamme d'Apple, l'iPhone 14 Pro Max en 128 Go. Il est vendu 1 099 dollars aux Etats-Unis et 1 479 euros en France. Apple n'empoche pourtant pas 1 000 euros de marge, ce chiffre ne prend pas en compte la production, avec l'assemblage et la main d'œuvre, mais aussi la distribution avec le transport et les frais de publicité et de marketing notamment.

Parmi les composants achetés par Apple, la nouvelle puce A16 Bionic représente à elle seule 20% du coût total des composants, en augmentation de 2% par rapport à l'A15 Bionic. L'écran Oled fabriqué par Samsung représente aussi 20% du prix total des composants contre 19% pour le modèle de l'an dernier. La caméra principale de 48 mégapixels coûte elle 11% du prix du matériel. La 5G coûte de moins en moins cher passant de 14 à 13% du coût total. En comparaison, comme le relève Les Numériques, le coût du Pixel 7 Pro était estimé à 413 dollars par Counterpoint Research pour un prix de vente de 899 euros sur la version 128 Go.

Où trouver l'iPhone 14 le moins cher ?

Les vendeurs professionnels présents sur la marketplace Rakuten proposent donc l'iPhone 14 neuf 128 Go à moins de 900€. C'est le cas TBEInt qui l'affiche dorénavant à 859,99 € en noir. La place de marché de Rakuten affiche aussi de nombreuses autres offres sur l'iPhone 14 Pro vendu dès 1200€, l'iPhone 14 Plus passe sous la barre des 1000€ et sur l'iPhone 14 Pro Max est disponible à partir de 1299,99€. L'offre de modèles d'occasion et de reconditionnés peut satisfaire ceux qui veulent faire encore plus d'économies.

Depuis début janvier, l'iPhone 14 est passé de 950€ à 929€ sur le site d'Amazon.fr. Ces deux dernières semaines, son prix a encore baissé. L'iPhone 14 en version 128 Go est à 919€ en bleu sur la plateforme et le vendeur n'est autre qu'Apple lui-même. Sur son site de vente français, la marque à la pomme continue d'afficher ce modèle à 1019€. A titre indicatif, voici un récapitulatif des prix de l'iPhone 14 pratiqués par Apple :

iPhone 14 : 1019€ pour 128 Go, 1149€ pour 256 Go et 1409€ pour 512 Go

1019€ pour 128 Go, 1149€ pour 256 Go et 1409€ pour 512 Go iPhone 14 Plus : 1169€ pour 128 Go, 1299€ pour 256 Go et 1559€ pour 512 Go

1169€ pour 128 Go, 1299€ pour 256 Go et 1559€ pour 512 Go iPhone 14 Pro : 1329€ pour 128 Go, 1459€ pour 256 Go, 1719€ pour 512 Go et 1979€ pour 1 To

1329€ pour 128 Go, 1459€ pour 256 Go, 1719€ pour 512 Go et 1979€ pour 1 To iPhone 14 Pro Max : 1479€ pour 128 Go, 1609€ pour 266 Go, 1869€ pour 512 Go et 2129€ pour 1 To

Le prix de l'iPhone 14 va-t-il encore baisser ? Avec la sortie de l'iPhone 15 attendu en septembre 2023. Si l'analyste Jeff Pu s'est avancé sur cette date, le prix de vente du prochain smartphone laisse en revanche place à toutes les suppositions. Positionné comme un modèle premium, il pourrait empêcher une chute drastique du prix de l'iPhone 14, mais rien n'est sûr. L'inflation, avec l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières, devrait cependant limiter une baisse importante des prix, tous modèles confondus.

Quelles sont les caractéristiques de l'iPhone 14 ?

Parmi les caractéristiques qui différencient l'iPhone 14 de ses prédécesseurs et de ses concurrents, on retrouve un fonctionnement sous iOS 16. Ce système d'exploitation permet notamment d'afficher des widgets sur l'écran verrouillé, de personnaliser la date et l'heure ou encore la suggestion intelligente de photos pour habiller l'arrière-plan. En ce qui concerne les points forts de l'iPhone 14, on retient à minima deux caméras dorsales avec un objectif grand-angle et une mise au point automatique sur l'appareil photo frontal. Le modèle standard et ses déclinaisons (Plus, Pro et Pro Max) disposent tous d'une fonction de stabilisation des vidéos avancée. Ce mode d'action permet de réaliser des enregistrements plus fluides même lorsque vous êtes en mouvement. Un autre atout ? Chacune des versions de l'iPhone 14 permet d'utiliser deux cartes SIM pour distinguer votre ligne personnelle de votre ligne professionnelle. Par ailleurs, l'autonomie de la batterie qui est la marque de fabrique d'Apple est toujours au rendez-vous. Un bémol toutefois : l'iPhone 14 n'est pas équipé de port USB-C pour son chargement comme le rendra obligatoire la réglementation européenne en 2024. Il laisse en revanche la possibilité d'être rechargé par induction.

Quels sont les avantages des iPhone 14 Pro Max et iPhone 14 Pro ?

Les versions Pro et Pro Max de l'iPhone 14 mettent l'accent sur la vidéo et la photo. Elles embarquent également une connexion par satellite vous permettant d'échanger des messages avec les secours et d'être localisé même lorsque vous êtes dans une zone sans couverture réseau.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Ecran 6,1 pouces avec dalle OLED 6,7 pouces OLED 6,1 pouces OLED 6,7 pouces OLED Résolution 2532 x 1170 pixels 2 778 x 1 284 px 2 556 x 1 179 2 796 x 1 290 Nombre de caméras dorsales 2 x 12 Mpx 2 x 12 Mpx 2 x 12 Mpx et 1 x 48 Mpx 2 x 12 Mpx et 1 x 48 Mpx Autonomie en lecture vidéo 20h 20h 23 h 29h Processeur Puce A15 Puce A15 Puce A16 Puce A16 Mémoire 128, 256 ou 512 Go 128, 256 ou 512 Go 128, 256, 512 Go ou 1 To 128, 256, 512 Go ou 1 To RAM 4 Go 4 Go 6 Go 6 Go Fonction always-on Non Non Oui Oui Dynamic Island Non Non Oui Oui Coloris disponibles Bleu, minuit, lumière stellaire, rouge, mauve Bleu, minuit, lumière stellaire, rouge, mauve Violet intense, or, argent, noir sidéral Violet intense, or, argent, noir sidéral

Les iPhone Pro et Pro Max sont équipés de la fonction always-on. Cette technologie déjà disponible sur certains smartphones Android ou sur les Apple Watch Series 5 permet de continuer à afficher des informations même lorsque l'écran est en veille. Des widgets comme la météo, les notifications de votre messagerie instantanée, des réseaux sociaux ou encore de l'appli santé peuvent donc s'afficher en dépensant très peu d'énergie. Ces deux modèles ont également l'avantage d'inclure la fonctionnalité Dynamic Island qui tire parti l'encoche présente en haut des écrans d'iPhone. Rendue interactive, elle ne présente plus de gêne pour les utilisateurs. Enfin, avec une luminosité allant jusqu'à 2000 nits en extérieur, leur écran est deux fois plus lumineux que celui de l'iPhone 13 Pro. Les modèles d'iPhone 14 standard et Plus atteignent quant à eux jusqu'à 1200 nits. Vous êtes amateurs de photographie ? Vous aurez certainement une préférence pour l'iPhone 14 Pro Max qui possède une caméra dorsale supplémentaire et de qualité supérieure. Par ailleurs, ce modèle dispose aussi d'un zoom optique de plus grande amplitude (x6 contre x2).

iPhone 14 Pro Max ou Samsung Galaxy S23 : lequel est le meilleur ?

Samsung a présenté ses nouveaux modèles de Galaxy, le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra lors de sa conférence annuelle Galaxy Unpacked le 1er février 2023. Le Galaxy S23 Ultra s'affiche comme un concurrent solide de l'iPhone 14 Pro Max. Le capteur photo principal passe de 108 à 200 mégapixels, le design est affiné et plat marquant la fin des écrans Edge et une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy vient équiper le modèle à la fois pour les clients européens et nord-américain. L'écran du Galaxy S23 Ultra a une taille de 6,8 pouces contre 6,7 pouces pour l'iPhone 14 Pro Max. Les deux modèles ont un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. L'iPhone 14 Pro Max a une luminosité maximale plus élevée à 2 000 nits contre 1 750 pour le Samsung. L'iPhone 14 Pro Max s'affiche à 1479€ en version 128 Go tandis que le Samsung Galaxy S23 Ultra débute à 1419€ pour 256Go soit deux fois plus de mémoire pour 60 euros de moins. Le S23 Ultra est disponible en noir, vert, crème et lavande et affiche un design plus affirmé.

Quand sortira l'iPhone 15 ?

L'iPhone 15 devrait sortir à la rentrée 2023 lors de la keynote annuelle d'Apple qui se tient en général entre septembre et octobre. D'après Mark Gurman, un analyste spécialisé sur Apple et publiant dans Bloomberg, les gammes de l'iPhone 15 sont déjà validées : deux iPhone standards et deux modèles Pro. En revanche une rumeur a couru sur les réseaux sociaux début février 2023 laissant entendre qu'Apple pourrait sortir un iPhone 16 Ultra en 2024 en plus de ses gammes habituelles. Apple avait dévoilé en septembre 2022 un tout nouveau modèle de montre, l'Apple Watch Ultra, aux côtés de ses deux modèles existants. L'Apple Watch Ultra est un modèle haut de gamme qui s'adresse à un public pratiquant des sports extrêmes ou dans des conditions difficiles. Mark Gurman pense donc qu'Apple pourrait changer de braquet en 2024 en proposant un iPhone 16 standard et trois iPhone Pro et Ultra sur le même principe que l'Apple Watch Ultra. Rien n'a pour l'instant été confirmé du côté d'Apple.