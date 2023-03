L'iPhone 15 sera-t-il encore plus cher ?

IPHONE 15. Apple avait bloqué le prix de l'iPhone 14 aux Etats-Unis mais répercuté une hausse de près de 15% en France. Les médias américains s'inquiètent d'une forte augmentation du prix de l'iPhone 15.

[Mise à jour du 17 mars 2023 à 11h28] Les prix de l'iPhone 15 risquent de subir une forte hausse. Si lors de sa conférence de septembre 2022 Apple avait insisté sur le prix bloqué de l'iPhone 14, il se peut que la marque à la pomme ne puisse pas faire de même en 2023. Depuis 2017, Apple n'a pas augmenté ses prix aux Etats-Unis : un iPhone X était vendu 999 dollars et un iPhone 14 Pro se vend toujours 999 dollars. L'analyste de Haitong International Securities, Jeff Pu, table sur une hausse justifiée par l'inflation et l'augmentation du coût des composants ou de la livraison. L'iPhone 15 Pro serait concerné car il embarquera le plus de nouveautés. Il devrait posséder un cadre en titane, des boutons à retour haptique, une puce A17 Bionic et d'une caméra périscope.

En Europe, une hausse des prix a déjà eu lieu en septembre 2022, Apple l'expliquait par l'inflation et le taux de change entre l'euro et le dollar. Si l'iPhone 14 est vendu 799 dollars aux Etats-Unis, il coûte 1 019 euros en France. En revanche, rien n'indique que l'augmentation des prix aux Etats-Unis sera répercutée en Europe : Apple pourrait être tenté de combler l'écart entre son marché intérieur et les autres marchés et ne pas prendre le risque d'augmenter encore ses prix.

IPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max et 15 Plus ?

Logiquement Apple devrait dévoiler quatre nouveaux modèles de smartphone en 2023, pour faire écho à 2022, où ont été présenté l'iPhone 14, le 14 Plus, le 14 Pro et le 14 Pro Max. Il est encore tôt pour affirmer que l'iPhone 14 Plus sera renouvelé dans une version 15 Plus. Les ventes de ce dernier, un modèle standard avec un écran de 6,7 pouces mais n'embarquant pas la plupart des nouveautés des modèles 14 Pro et 14 Pro Max, ont été plutôt décevantes pour Apple. L'iPhone mini, un iPhone standard avec un écran de 5,4 pouces et qui n'avait pas été reconduit aux côtés des iPhone 14, ne devrait pas non plus revenir aux côtés des iPhone 15.

Le modèle standard : l'iPhone 15 et les deux modèles Pro : l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, devraient être reconfirmés. Les ventes des modèles 14 Pro et 14 Pro Max ont été meilleures que celles des modèles iPhone 14 et 14 Plus, en témoigne les temps importants de livraison relevés sur le site d'Apple entre la sortie du smartphone en septembre et décembre 2022. Apple devrait sans surprise conserver son modèle standard en entrée de gamme pour satisfaire tous ses clients.

Un iPhone 15 Ultra va-t-il débarquer ?

Lors de sa conférence de septembre 2022, Apple a dévoilé un nouveau type de smartwatch, l'Apple Watch Ultra, pour compléter sa gamme aux côtés de l'Apple Watch Series 8 et de la SE. Pour certains, Apple pourrait faire le choix de rayer l'iPhone 15 Plus de la carte au profit d'un iPhone 15 Ultra. Un modèle prémium, très haut de gamme et bien plus cher. Pour le spécialiste Mark Gurman, ce modèle pourrait par exemple avoir une meilleure caméra ou un design dépourvu de ports. Toutefois, l'analyste pense qu'Apple pourrait attendre 2024 avant de lancer un iPhone 16 Ultra.

Quand sortira l'iPhone 15 ?

Traditionnellement, Apple présente ses nouveaux modèles d'iPhone lors d'une conférence de rentrée qui se tient dans le Steve Jobs Theater dans son QG de Cupertino en Californie. En 2022, la conférence a eu lieu plus tôt qu'à l'accoutumée, le 7 septembre, alors que dernièrement elle s'était plutôt tenue entre le 10 et le 15 septembre. Les experts de la marque à la pomme s'accordent à dire que la keynote de présentation de l'iPhone 15 aura lieu le mardi 12 septembre 2023 ou le mercredi 13 septembre 2023, ces conférences ayant toujours lieu sur un mardi ou un mercredi.

Le prix de l'iPhone 15

Pour ses iPhone 14, Apple avait bloqué les prix aux Etats-Unis, mais pas dans le reste du monde. En France, la facture s'était alourdie de près de 15% : aucun modèle ne passait sous la barre des 1 000 euros à leur sortie. Aux Etats-Unis, certains indiquent que les prix pourraient rester les mêmes avec un iPhone 15 à 799 dollars et un iPhone 15 Plus à 899 dollars, mais avec la hausse généralisée des coûts et notamment celle des composants, il semble plus logique que son prix augmente aussi Outre-Atlantique d'autant qu'il n'a pas évolué depuis 2017 et la sortie de l'iPhone X. Pour l'analyste Jeff Pu, cette hausse de prix est vraisemblable d'autant que l'iPhone 15 Pro devrait donner lieu à un fort renouvellement matériel.

Ailleurs, rien n'indique si les prix vont continuer d'augmenter en 2023 malgré le contexte inflationniste. L'an dernier, ils avaient progressé d'une centaine d'euros sur chaque modèle. Si un iPhone 15 Ultra est annoncé cette année, modèle très haut de gamme, il sera nécessairement plus cher que les iPhone 15 Pro et Pro Max : l'Apple Watch Ultra coûte 999 euros en France contre 499 euros pour une Series 8.

Un iPhone 15 équipé de l'USB-C

Dans les premiers designs de l'iPhone 15 qui ont fuité, le traditionnel port Lightening de l'iPhone, permettant de le connecter, est remplacé par un port USB-C. L'objectif d'Apple étant de se conformer à la nouvelle réglementation européenne qui va imposer l'USB-C sur les appareils électroniques commercialisés dans l'Union Européenne à partir de 2024. La Commission Européenne entend ainsi faciliter la vie des consommateurs et réduire les déchets électroniques.

Le design du futur iPhone 15

Apple ne devrait pas révolutionner le design de l'iPhone 15 cette année encore. Un premier exemple de l'iPhone 15 Pro a déjà fuité. A partir des plans conçus par ordinateur et envoyé par Apple a un constructeur de coques de protection chinois, le designer Ian Zelbo a proposé un design de l'iPhone 15 Pro. Ces fichiers permettent au constructeur d'accessoires de se préparer en amont de la sortie du smartphone. D'après le format reproduit, les bordures du smartphone semblent plus fines et plus rondes, les capteurs photo devraient eux encore grossir sur l'iPhone 15 Pro. Des boutons de volume statiques pourraient faire leur arrivée et le traditionnel bouton de mise en sourdine pourrait acquérir une forme plus ronde et plus petite. Mais, l'iPhone 15 Pro garderait donc une forme similaire à celle de l'iPhone 14 Pro.

Quel équipement pour l'iPhone 15 ?

Sur le design de l'iPhone 15 Pro ayant fuité, les capteurs photo arrières sont plus imposants que ceux de l'iPhone 14 Pro. Ils devraient donc encore évoluer. Le site MacRumors parle de caméra périscope : celle-ci pourrait permettre sur l'iPhone 15 Pro Max d'augmenter le niveau de zoom de l'appareil photo à x6 contre x3 sur l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les iPhone 15 et 15 Plus ne devraient eux être équipés que de caméras standard. Par comparaison, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont équipés d'un système photo comprenant trois capteurs avec un objectif principal de 48 mégapixels, l'ultra grand-angle et un téléobjectif alors que l'iPhone 14 est équipé d'un objectif principal de 12 mégapixels et de l'ultra grand-angle uniquement.

Si les iPhone sont habituellement fabriqués en aluminium, les modèles Pro pourraient être faits d'acier inoxydable et le modèle Ultra (s'il est confirmé) d'un châssis en titane, comme l'Apple Watch Ultra. D'autres rumeurs indiquent que les modèles Pro pourraient aussi adopter un châssis en titane en 2023. L'encoche sur l'écran devrait encore être présente en 2023, Apple n'aurait pas prévu de lancer les capteurs de Face ID sous l'écran avant 2024.

En 2022, Apple a marqué le pas entre ses modèles standard et ses modèles Pro, en ne proposant l'encoche Dynamic Island et l'écran Always-on que sur les iPhone 14 Pro Max et 14 Pro. Cette année, Apple devrait proposer Dynamic Island sur l'ensemble des modèles commercialisés. L'entreprise basée à Cupertino en Californie devrait continuer de différencier les différentes gammes proposées : les iPhone 15 et 15 Plus seraient équipés de la puce A16 réservée aux modèles 14 Pro et 14 Pro Max, quand une nouvelle puce A17 devrait équiper les nouveaux modèles Pro.