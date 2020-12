"PS5 : Prochain stock, prix, manette, jeux... Ce qu'il faut savoir"

[PLAYSTATION 5] Sortie le 19 novembre à partir de 399 euros, la PS5 est déjà en rupture de stocks. En attendant le réapprovisionnement, voici tout ce qu'il faut savoir sur la console.

La Playstation 5, ou PS5, est la prochaine génération de console de Sony, après la PS4 sortie en 2013. Annoncée en juin 2020, elle sera disponible le 19 novembre 2020 à partir de 399 euros. Le point sur son design, ses différents modèles, ses accessoires et ses jeux.

La PS5 est sortie le 19 novembre 2020 en France. A cause du reconfinement, Sony a précisé qu'aucune PS5 ne serait disponible en magasins en France, puisqu'il ne s'agit pas d'un produit de première nécessité. Les ventes se sont faites exclusivement en ligne dans un premier temps. Les commerces non essentiels ont rouvert le 28 novembre mais ne peuvent toujours pas proposer de PS5, car ils sont en rupture de stocks.

La PS5 coûte 499 euros, ou 399 euros dans sa version Digital Edition sans lecteur Blu-Ray. Selon Bloomberg, citant des sources en interne, le coût de fabrication de la PS5 est de 450 dollars, ce qui nécessiterait de vendre la console à 470 dollars pour réaliser les mêmes marges que sur la PS4. Mais toujours selon Bloomberg, Sony a même envisagé de vendre la console à pertes, afin de s'aligner sur les prix de son concurrent Microsoft et compte sur les abonnements à son service de jeu en réseau et sur les ventes de jeux dans son magasin en ligne pour réaliser des bénéfices.

Seulement quelques heures après sa sortie le 19 novembre, la PS5 était en rupture de stocks partout dans le monde. Sony avait préparé les esprits à ces ruptures. Jim Ryan, le chef de la division gaming de Sony, a déclaré le 28 octobre que l'entreprise avait enregistré de "considérables" volumes de précommandes pour sa PS5. Plus précisément, il affirme qu'aux Etats-Unis, Sony a vendu en seulement 12 heures l'équivalent de 12 semaines de précommandes de PS4 à son lancement en 2013. "Il est bien possible que parmi tous ceux qui veulent s'acheter une PS5 le jour du lancement, certains n'y arrivent pas", a déclaré Jim Ryan. Sony promet que la PS5 sera de retour en stock avant et après Noël 2020. Le 25 novembre, Carrefour a brièvement lancé des pré-commandes sur son site, dont les stocks ont disparu en quelques minutes. Face à l'afflux de commandes et des capacités de réapprovisionnement incertaines, Micromania a proposé à ses clients le 26 novembre de se faire rembourser leur acompte de 50 euros et ainsi d'annuler leur commande s'ils le souhaitent.

Selon l'agence Bloomberg, Sony avait décidé d'augmenter ses capacités de production face à la hausse de la demande provoquée par le coronavirus. Mais l'entreprise fait face à des problèmes d'approvisionnement en composants. Pour cette raison, elle prévoit de produire 4 millions de consoles de moins, soit 11 millions d'unités au total, d'ici le 31 mars 2021. Un volume similaire à celui de la PS4, qui avait connu des ruptures de stocks à sa sortie en 2013. Selon ses publications financières, Sony s'attend à vendre 7,6 millions de PS5 d'ici le 31 mars 2021.

Sony a publié une vidéo dans laquelle une PS5 est entièrement démontée, permettant de mieux connaître ses composants. Tout d'abord, les tuiles qui la recouvrent sont clipsables et détachables sans outils. On découvre également l'ajout de deux attrape-poussière, permettant de retenir la plupart des poussières accumulées au même endroit, puis de l'aspirer facilement. L'une des raisons de l'impressionnante taille de la console est son énorme ventilateur de refroidissement. Selon les premiers retours de tests au Japon, cela en valait la peine : la console serait bien plus silencieuse que ses précédentes versions. Toutefois, le bruit semble être inégal selon les consoles. D'après les constatations du site Les Numériques, les PS5 ne sont en effet pas toutes équipées du même ventilateur, l'un étant plus bruyant que l'autre, même si les progrès demeurent conséquents par rapport à la PS5. Sony a par ailleurs précisé que le fonctionnement de ce ventilateur sera davantage optimisé à l'avenir via des mises à jour logicielles, comme c'est fréquemment le cas sur PC pour de nombreux composants. La PS5 dispose également de ports permettant d'ajouter un disque dur afin d'augmenter sa capacité de stockage.

Sony a dévoilé mi-octobre 2020 la nouvelle interface qui accompagnera la PS5. Plus ergonomique, elle doit permettre aux joueurs de passer moins de temps dans les menus et d'accéder à davantage de fonctionnalités en jeu. L'une des nouveautés est un système de cartes qui permet au joueur de voir et de reprendre des activités récentes, comme retourner sur un jeu directement au milieu d'une partie, consulter ses dernières vidéos ou captures d'écran, voir ses derniers trophées gagnés, mais aussi accéder à des infos des développeurs des jeux auxquels on joue. Il est aussi possible d'afficher pendant une partie un petit rectangle n'importe où sur l'écran permettant de suivre l'activité d'un ami, par exemple la diffusion en direct de sa partie.

La manette de la PS5. © Playstation

Comme à chaque sortie de console, Sony met aussi à jour sa manette. Baptisée DualSense, la manette de la PS5 est plus légère et aura une meilleure autonomie que celle de la PS4, selon Sony. Ses gâchettes arrière devraient permettre différentes intensités de pression, ce qui pourra trouver des applications dans certains jeux. Pour la première fois, les boutons "triangle", "rond, "carré" et "croix", inchangés depuis la PS1, perdent leurs couleurs. La manette dispose d'un micro intégré, ce qui permettra de parler sans avoir de casque. D'après les premiers retours de testeurs, l'appareil fonctionne aussi sur PC et Android, bien que la fonctionnalité ne soit pas mise en avant par Sony. L'entreprise japonaise a également conçu une station permettant de connecter deux manettes à la verticale pour les charger (vendue séparément à 29,99 euros). La manette de la PS5 est commercialisée à 69,99 euros (une seule manette est fournie à l'achat de la console). Elle est pour l'instant seulement disponible en blanc, mais Sony pourrait également en sortir une version noire, si l'on en croît plusieurs fuites issues de documents de certification. A noter que les manettes de PS4 sont compatibles avec la PS5.

Le journaliste Geoff Keighley a pu prendre en main pour la première fois la manette de PS5 lors d'une diffusion en direct le 17 juillet sur YouTube. La vidéo ci-dessous (en anglais) permet de mieux se rendre compte de sa taille en conditions réelles, et en comparaison avec la manette de la PS4. Le journaliste a également pu tester la manette sur le jeu Astro's Playroom. Selon lui, la manette de PS5 est légèrement plus lourde, mais plus facile à prendre en main grâce à sa plus grande taille. Il met également en avant la qualité du fameux retour haptique de la manette, une sorte de vibration améliorée qui procure différentes sensations en fonction des actions effectuées (sur Astro's Playroom, il a pu ressentir la différence entre traverser une tempête de sable et un sol enneigé).

La PS5 Digital Edition est une version moins chère (399 euros, contre 499) de la console sans lecteur Blu-Ray. Cela veut dire que tous les jeux de la console devront être achetés en version numérique et téléchargés. Moins coûteuse à produire, la console est donc vendue moins chère. Mais Sony y trouve aussi un intérêt économique : l'absence de lecteur Blu-Ray rendra impossible les prêts de jeux entre joueurs ainsi que l'achat de jeux d'occasion. Elle incitera aussi davantage à acheter ses jeux sur le magasin en ligne de Sony depuis la console.

Les précommandes de la PS5 se sont tenues le 17 septembre 2020. Les stocks des marchands en France se sont épuisés en moins de 24 heures. Sony avait promis de prévenir à l'avance de leur date. "Nous vous ferons savoir quand les pré-commandes arriveront. Ce ne sera pas à la dernière minute", avait assuré en juillet Eric Lempel, directeur marketing de Playstation, à la chaîne YouTube The Game Awards. C'est pourtant exactement l'inverse qu'a fait Sony, annonçant l'ouverture immédiate des précommandes lors d'une conférence en ligne. Le 19 septembre 2020, Sony s'en est excusé dans un tweet, reconnaissant que le processus "aurait pu être beaucoup plus fluide".

La PS5 est-elle compatible avec les jeux de PS4 ?

Sony a expliqué que les jeux de PS4 seraient compatibles avec la PS5, qu'il s'agisse de jeux physiques ou numériques. Cependant, chaque jeu devra être adapté individuellement par son éditeur et selon son bon vouloir. Dans un premier temps, une centaine de jeux parmi les plus populaires de l'histoire de la PS4 seront concernés, avant un élargissement jusqu'à 4000 titres, affirme Sony. Les jeux de PS1, PS2 et PS3 ne seront pas compatibles avec la PS5. A noter qu'il n'est actuellement pas certain que les joueurs puissent transférer leurs sauvegardes de jeux PS4 vers la PS5 pour reprendre leur partie là où ils l'avaient laissée sur l'ancienne console. Sony a affirmé que ce serait le cas, mais plusieurs studios ont expliqué que ce ne serait pas possible sur leurs jeux.

Outre cette rétrocompatibilité, un nombre plus limité de jeux achetés sur PS4 pourront bénéficier d'une mise à jour gratuite vers leur version pour PS5, permettant ainsi d'augmenter leurs performances, au lieu de simplement lancer un jeu de PS4 sur une PS5. A noter que si le jeu de PS4 était en version physique, il faudrait disposer d'une PS5 avec lecteur Blu-Ray pour être éligible à la mise à jour. Voici la liste des jeux concernés :

Assassin's Creed Valhalla

Control Ultimate Edition

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Doom Eternal

Far Cry 6

FIFA 21

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

The Elder Scrolls Online

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza : Like a Dragon

La PS5 fera face à la concurrence de la Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft, qui sortira elle-aussi en novembre 2020. Premier élément de comparaison : le prix. Si l'on compare les prix de la PS5 à ceux de la Xbox, Sony se trouve dans une position ambivalente. Dans l'absolu c'est bien Xbox qui propose la console la mois chère, et de loin, avec sa Xbox Series S à 299 € euros. Ne disposant pas de lecteur Blu-Ray, elle est aussi bien moins puissante et ne permettra donc de lire des jeux qu'en résolution 1440p plutôt qu'en 4k comme sur les autres modèles Xbox et Playstation. Mais si l'on compare les autres consoles, l'avantage est bien du côté de Sony. Si les deux consoles les plus chère des concurrents, la Xbox Series X et la PS5 Standard, sont au même prix (499 euros), il existe une autre version de la PS5, la Digital Edition, sans équivalent chez Xbox. En sacrifiant le lecteur Blu-Ray mais en conservant les mêmes performances, elle est vendue pour 100 euros de moins (399 euros). A puissance équivalente, c'est donc bien Sony qui propose la console la moins chère.

En termes de performances, des différences existent entre les deux consoles. Le processeur de la PS5 (3,5 GHz) est un peu moins puissant que celui de la Xbox Series X (3,8 GHz). Même chose pour la carte graphique : 12 TFLOPS en performance brute chez Xbox, 10,28 chez Playstation. Leurs RAM (mémoires vives) sont en revanche identiques, à 16 Go. La PS5 possède un plus petit disque dur que la Xbox : 825 Go contre 1 To. Si l'on prend en compte les énormes fichiers d'installation de la console, qui ne peuvent être supprimés, il reste seulement 664 Go d'espace libre effectif sur la PS5, contre 800 Go sur la Xbox Series S. Le disque dur de la PS5 est en revanche plus rapide que celui de sa concurrente, ce qui devrait permettre des temps de chargements plus courts. Pour le catalogue de jeux, l'avantage est toujours côté de Sony, la PS5 possédant davantage d'exclusivités, bien qu'Xbox a considérablement amélioré son catalogue de jeux exclusifs par rapport à ses précédents lancements de consoles.

La caméra, la station de recharge, le casque et la télécommande de la PS5. © Sony

En plus de la manette, Sony a conçu de nombreux accessoires pour la PS5, tous vendus séparément. Comme une station de recharge capable de charger deux manettes à la fois sans qu'il soit nécessaire de les connecter à la console. Le casque sans fil avec micro intégré Pulse 3D est proposé aux joueurs souhaitant communiquer durant les parties en ligne et avoir une bonne isolation de leur environnement extérieur. Pour faciliter la navigation dans les menus de la console et s'en servir davantage comme d'une box Internet, une Télécommande Media peut remplacer la manette. Elle permet également de contrôler le volume et l'alimentation de certains téléviseurs compatibles. Enfin, Sony a conçu une caméra HD pour les streamers, ces joueurs qui filment et diffusent leurs parties en ligne, qui permet de synchroniser la vidéo du joueur avec celle de sa partie sur la console pour en faire une seule vidéo.

De premières estimations des ventes de PS5, réalisées par le site spécialisé VGchartz, sont tombées. Elles portent sur toutes les ventes de consoles dans le monde au 21 novembre 2020, soit une dizaine de jours après les sorties américaines et japonaises, et deux jours après la sortie européenne de la PS5. Sony s'impose assez nettement pour le moment, avec presque 2,5 millions de consoles vendues, contre près d'1,6 million pour les Xbox Series X et S. Selon le spécialiste des études de marché NPD Group, la PS5 a réalisé le meilleur mois de lancement d'une console de l'histoire aux Etats-Unis, aussi bien en termes de volumes de ventes que de chiffre d'affaires. Le précédent record était détenu par la PS4.

Playstation Plus est l'abonnement mensuel nécessaire pour utiliser les fonctionnalités en réseau de la plupart des jeux de PS5. Il coûte 8,99 euros par mois, mais peut aussi être facturé avec des réductions tous les trois mois (24,99 euros) ou une une fois par an (59,99 euros). L'abonnement Playstation Plus donne également droit tous les mois à quelques jeux gratuits, qui restent jouables pour toujours, tant que le joueur conserve son abonnement à Playstation Plus. Pour la PS5 Sony propose déjà une liste de 20 jeux d'ancienne génération jouables gratuitement dès le lancement, et qui comprend de nombreux classiques.

Batman : Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Days Gone

Detroit : Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV : Royal Edition

God of War

Infamous : Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7 : Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us : Remastered

Uncharted 4 : A Thief's End

Until Dawn

Plusieurs dizaines de jeux ont déjà été annoncés par Sony. Certains sont des rééditions de titres déjà sortis sur PS4, tandis que d'autres seront développés spécifiquement pour la PS5. Certains de ces jeux seront exclusifs à la PS5 (non disponibles sur des plateformes concurrentes), soit parce qu'ils sont développés par Sony, soit grâce à des accords d'exclusivité signés avec des éditeurs. Certains seront disponibles au lancement de la console, d'autres plus tard. Le prix des jeux de PS5 devrait augmenter : certains éditeurs comme 2K Games ont déjà annoncé des titres à 70 ou 75 euros, contre 60 sur PS4. Ubisoft s'est engagé de son côté à maintenir le prix de ses jeux sur PS5 à 60 euros. Ce sera notamment le cas pour prochain titre phare d'Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla. Cependant, l'éditeur s'est uniquement engagé à maintenir le prix de ses jeux durant ses prochaines sorties en automne et en hiver prochains. Rien ne l'empêchera d'augmenter lui aussi ses prix par la suite. Outre les jeux, la PS5 pourra aussi gérer d'autres types d'applications, par exemple celles de streaming vidéo comme YouTube, Spotify, Netflix, MyCanal ou encore Twitch, toutes disponibles au lancement de la console.

Jeux exclusifs annoncés sur PS5 :

Astro's Playroom (préinstallé sur la PS5)

Demon's Souls

Destruction AllStars

Final Fantasy 16

Godfall

God of War 2 : Ragnarok

Gran Turismo 7

Horizon : Forbidden West

Project Athia

Ratchet and Clank : Rift Apart

Recompile

Returnal

Sackboy : A Big Adventure

Spider-Man : Miles Morales

Tribes of Midgard

Autres jeux annoncés sur PS5 :