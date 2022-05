"PS5 : Sony lance les Days of Play"

PLAYSTATION 5. Sony organise les Days of Play, une période de promotions sur le PlayStation Store et la boutique PlayStation Gear, jusqu'au 8 juin.

[Mise à jour le mercredi 25 mai 2022 à 10h06] Dès aujourd'hui et jusqu'au 8 juin 2022, les Days of Play débarquent sur le PlayStation Store et la boutique PlayStation Gear de Sony. Ces deux semaines de réduction concernent un grand nombre des produits de Sony : des jeux de PS4 et PS5 aux accessoires, en passant par les produits dérivés. Les Days of Play ne sont pas uniquement valables sur le PlayStation Store de Sony, mais également chez les revendeurs participants. L'occasion rêvée d'acheter un jeu et une manette supplémentaire sans sacrifier son porte-monnaie.

Victime de son succès, la PS5 reste difficile à dénicher depuis sa sortie. Pour y parvenir, il est conseillé d'activer les alertes sur les différents sites marchands. Pour l'heure, seuls les sites Ebay, Rakuten, Aliexpress et Conforama proposent encore des PS5 à la vente, mais le tarif est plus élevé par rapport au prix réel du marché, la demande restant supérieure à l'offre. Plusieurs sites marchands proposent des packs incluant la console, des jeux vidéo, des manettes supplémentaires et des télévisions. Il faut toutefois être prêt à débourser une somme importante.

Conséquence directe de la pénurie de nombreux composants électroniques, le monde de la tech grince des dents. Certains éléments sont indispensables à la production de la nouvelle génération de console de Sony. Le restockage est fortement pénalisé. Résultat, les sites marchands qui proposent la PS5 à la vente reçoivent des stocks mineurs qui sont rapidement pris d'assaut.

La PS5 est la nouvelle génération de console de Sony. Plus puissante, la PS5 propose une expérience de jeu plus immersive grâce au retour haptique, aux gâchettes adaptatives et à la technologie audio 3D. Sony propose deux modèles pour la PS5 : l'Édition Standard et l'Édition Digitale qui est moins coûteuse à l'achat.

Où acheter la PS5 ? Micromania, Amazon, Fnac, Cdiscount, Boulanger, Carrefour, Auchan, etc.

Plusieurs sites marchands vendent la PS5 comme Micromania, la Fnac, Boulanger, Amazon, Cdiscount, Auchan, Carrefour ou le store officiel de Sony. La PS5 étant devenue une denrée rare depuis sa sortie, il est conseillé de consulter régulièrement les différents sites marchands pour espérer conclure une vente. Il existe également des services comme Dealabs ou Chocobonplan, où il suffit de créer un compte pour recevoir des alertes personnalisées à chaque restockage d'un produit comme la PS5. Il convient d'être très réactif pour réussir à acheter une console : créer un compte sur les différents sites marchands en amont et sauvegarder ses coordonnées bancaires peuvent aider à conclure une vente plus rapidement.

Face à la pénurie de la nouvelle console de Sony, il ne faut pas perdre de temps si la console est restockée sur un site, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Certains sites marchants profitent de la pénurie pour vendre des packs à plusieurs milliers d'euros qui incluent des jeux vidéo et des télévisions avec la console.

Quand est prévu le prochain stock de PS5 ?

Victime de son succès, la PS5 est régulièrement hors-stock. Les sites marchands proposent souvent des "petits" restocks qui ne suffisent pas à contenter tous les joueurs. Les dates des restocks ne sont pas connues et cela oblige les joueurs à rester à l'affût. Il est conseillé de se méfier des nombreuses rumeurs de restocks sur Internet puisqu'elles sont invérifiables et se révèlent bien souvent erronées. Il y a peu de chances de profiter d'un retour massif de la PS5. L'industrie technologique fait face à une pénurie de nombreux composants électroniques. Résultat, les prix grimpent et les délais de production s'allongent.

Sony propose deux modèles de la PS5 :

La PS5 Édition Standard : 499,99 euros

La PS5 Édition Digitale : 399,99 euros

Selon Bloomberg, le coût de fabrication de la PS5 s'élève à 450 dollars, c'est-à-dire qu'il aurait fallu vendre la PS5 à 470 dollars pour réaliser les mêmes marges par rapport au modèle précédent : la PS4. Sony aurait également envisagé de vendre la console à pertes, afin de s'aligner sur les prix de Microsoft. Sony aurait dû compter sur les abonnements à son service de jeu en réseau et les ventes de jeux vidéo dans son magasin online pour réaliser des bénéfices. L'entreprise a finalement décidé de vendre l'Édition Standard de la PS5 à 499,99 euros.

Quelles sont les caractéristiques de l'Édition Digitale de la PS5 ?

La PS5 Édition Digitale coûte 399,99 euros. Son prix inférieur par rapport à l'Édition Standard s'explique par l'absence de lecteur Blu-Ray dans la console. Les utilisateurs d'une PS5 Édition Digitale devront nécessairement acheter une version numérique des jeux vidéos.

Le prix de la PS5 Édition Digitale est plus avantageux parce qu'elle est moins coûteuse à produire. Néanmoins, Sony trouve également un intérêt économique à la vente d'une PS5 Édition Digitale : l'absence de lecteur Blu-Ray rend impossible les prêts de jeux vidéo et l'achat de jeux d'occasion. La PS5 Édition Digitale incitera les joueurs à acheter leurs jeux sur le magasin online de Sony.

Quelles sont les caractéristiques de l'Édition Standard de la PS5 ?

La PS5 Édition Standard est vendue à 499,99 euros et correspond au modèle "classique" de la nouvelle console de Sony. À l'inverse de l'Édition Digitale, la PS5 Édition Standard possède un lecteur Blu-Ray. Cette édition standard propose les mêmes caractéristiques par rapport à l'Édition Digitale.

Quel est le design de la PS5 ?

Sony a publié une vidéo présentant une PS5 est entièrement démontée, ce qui permet à ses utilisateurs de mieux connaître tous ses composants. Les tuiles qui recouvrent la console sont détachables sans outils. Sony a également ajouté deux attrape-poussière afin de retenir la plupart des poussières accumulées au même endroit et de l'aspirer plus facilement. La PS5 dispose également de ports supplémentaires permettant d'ajouter un disque dur pour augmenter sa capacité de stockage.

La PS5 présente un ventilateur de refroidissement conséquent, principale raison de l'impressionnante taille de la console. Néanmoins, d'après les constatations du site Les Numériques, toutes les PS5 ne sont pas équipées du même ventilateur, ce qui explique les variations de bruits en fonction des consoles. Sony a précisé que le fonctionnement du ventilateur sera optimisé via des mises à jour logicielles.

Quelle est l'interface de la PS5 ?

La nouvelle interface de la PS5 se veut plus ergonomique. Elle doit permettre aux joueurs de passer moins de temps dans les menus et d'accéder à plus de fonctionnalités en jeu. Le système de cartes est l'une des grandes nouveautés de la PS5 : il permet au joueur de reprendre des activités récentes, consulter ses dernières vidéos ou captures d'écran ou voir ses derniers trophées gagnés, mais également accéder à des informations des développeurs des jeux auxquels il joue.

Il est possible d'afficher – pendant une partie – un petit rectangle qui permet de suivre l'activité d'un ami comme la diffusion en direct de sa partie.

Existe-t-il une PS5 Édition Pro ?

La PS5 possède déjà deux modèles, mais Sony souhaiterait proposer une troisième version de la PS5 pour investir une plus grande gamme de prix et augmenter le nombre de clients. L'entreprise japonaise travaillerait sur la création d'un nouveau modèle haut de gamme pour rivaliser avec les Xbox Series X. La PS5 Pro n'a pas été annoncée, mais des rumeurs lui prêtent une sortie pour l'année 2023. Aucun rumeur n'était crédible jusqu'aux sources citées par le YouTuber RedGaming Tech qui disposerait d'informations sur "d'étranges prototypes envoyés aux développeurs". Selon lui, la PS5 Pro pourrait sortir fin 2023 ou début 2024.

Quelles sont les caractéristiques de la manette de la PS5 ?

La manette de la PS5. © Playstation

À chaque sortie de console, Sony met aussi à jour sa manette. La manette de la PS5 – baptisée DualSense – est plus légère et propose une meilleure autonomie que celle de la PS4. Les gâchettes arrière de la manette doivent permettre différentes intensités de pression pour la première fois, les boutons "triangle", "rond, "carré" et "croix" – inchangés depuis la PS1 – perdent leurs couleurs. La manette dispose également d'un micro intégré permettant aux utilisateurs de parler sans casque. L'entreprise a également conçu une station permettant de connecter deux manettes à la verticale pour les recharger. Cette station de chargement est vendue séparément à 29,99 euros.

La manette de la PS5 est commercialisée à 69,99 euros. Une seule manette est fournie à l'achat de la console. Néanmoins, les manettes de PS4 sont compatibles avec la PS5.

Quels sont les autres accessoires de la PS5 ?

La caméra, la station de recharge, le casque et la télécommande de la PS5. © Sony

En plus de la manette, Sony a conçu de nombreux accessoires pour la PS5. Ils sont tous vendus séparément.

La station de recharge capable de charger deux manettes à la fois Le casque sans fil avec micro intégré Pulse 3D pour communiquer durant les parties en ligne et avoir une bonne isolation de l'environnement extérieur La Télécommande Media pour faciliter la navigation dans les menus de la console et contrôler le volume et l'alimentation de certains téléviseurs compatibles Une caméra HD pour les streamers qui permet de synchroniser la vidéo du joueur avec celle de sa partie pour faire une seule vidéo

Qu'est-ce que le Playstation Plus ?

Le Playstation Plus est l'abonnement mensuel nécessaire pour utiliser les fonctionnalités en réseau de la plupart des jeux de PS5. Il coûte 8,99 euros par mois, mais peut aussi être facturé tous les trois mois pour 24,99 euros ou une fois par an pour 59,99 euros. L'abonnement Playstation Plus donne également droit à quelques jeux gratuits sur PS4 et PS5. Ils restent jouables tant que le joueur conserve son abonnement à Playstation Plus. Les joueurs doivent ajouter le jeu à leur bibliothèque, sans forcément le télécharger pendant le mois où celui-ci est proposé gratuitement afin de profiter de la promotion. Il sera impossible de se le procurer gratuitement à partir du mois suivant.