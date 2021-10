"PS5 : elle commence à détrôner la Switch"

[PLAYSTATION 5] La PS5 génère désormais plus de chiffre d'affaires que la Switch aux Etats-Unis, même si ses ventes restent inférieures à celles de la console de Nintendo.

[Article mis à jour le 19 octobre 2021 à 17h33] C'est n'est qu'un premier signal, qui devra encore être confirmé. Mais tout de même : pour la première fois en septembre, la PS5 a dépassé la Switch aux Etats-Unis en termes de revenus générés par la vente des consoles. La console de Nintendo conservait jalousement sa première place depuis 33 mois. Des estimations qui proviennent du cabinet d'études NPD Group, et qui ne portent pas sur le nombre de consoles vendues. C'est donc en partie le prix plus élevé des nouvelles consoles de Sony (399 ou 499 euros selon les versions) qui explique cette première place, puisque la Switch est commercialisée "seulement" 300 euros. En termes de ventes, Nintendo et la Switch restent toujours loin devant. Selon les données mondiales de VGchartz, 1,1 million de Switch se sont vendues en septembre 2021, contre un peu moins de 500 000 PS5. Mais pour combien de temps encore, alors que Sony et Microsoft proposent des consoles aux graphismes largement supérieurs à la vieillissante Switch ? Conscient du problème, Nintendo a sorti début octobre une Switch OLED qui apporte des améliorations cosmétiques, et prépare probablement une Switch Pro beaucoup plus puissante, bien que l'entreprise refuse toujours de le confirmer.

La Playstation 5, ou PS5, est la dernière génération de console de Sony, après la PS4 sortie en 2013. Annoncée en juin 2020, elle est sortie le 19 novembre 2020 à partir de 399 euros, mais reste toujours très difficile à trouver en raison de ruptures de stocks, qui pourraient durer jusqu'en 2022. Le point sur son design, ses différents modèles, ses accessoires et ses jeux.

Ni Sony ni les marchands n'ont pour l'instant confirmé la date précise d'un prochain arrivage massif de stock de PS5 en France en 2021. Méfiez vous des nombreuses rumeurs qui circulent en ligne à ce sujet : elles sont invérifiables et s'avèrent la plupart du temps fausses. Il arrive toutefois que de faibles stocks apparaissent de temps en temps chez les marchands. L'industrie technologique fait face à une pénurie de nombreux composants, donc les prix augmentent et les délais de production s'allongent. Plusieurs de ces composants sont essentiels à la fabrication de la PS5.

Au-delà de réapprovisionnements épisodiques en petites quantités, Sony a offert aux joueurs une lueur d'espoir, en affirmant dans son dernier rapport financier publié début août avoir sécurisé assez de composants pour tenir ses objectifs de ventes, à savoir 22,6 millions d'unités écoulées entre la sortie de la console (novembre 2020) et mars 2021. Puisque la console s'est déjà vendue à 10 millions d'exemplaires selon les derniers chiffres disponibles (fin juin 2021), Sony compte donc produire et écouler d'ici mars plus du double du nombre de PS5 vendues jusqu'ici.

Cela suffira-t-il à absorber toute la demande et mettre fin aux ruptures de stocks ? Pas si sûr selon les déclarations de Sony auxquelles on se fie, qui semblent souffler le chaud et le froid sur le sujet. "Je ne pense pas que la demande se calmera cette année et même si nous produisions beaucoup plus d'unités de Playstation 5, notre offre ne serait pas capable de rattraper la demande", expliquait le directeur financier de Sony Hiroki Totoki quelques mois plus tôt. A tel point que Sony a déclaré envisager de changer l'architecture de la PS5 afin d'être moins dépendant des composants actuellement indisponibles. Et selon Digitimes, l'entreprise a même acté la production en 2022 d'une nouvelle PS5 avec un processeur AMD produit spécialement pour la PS5, et qui lui offrira au passage une plus grande puissance que le modèle actuel, en plus d'une gestion d'énergie plus efficace de ses ressources informatiques.

Sept mois après sa sortie, la PS5 est toujours engluée dans ses problèmes de stock, causés par une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Il reste très difficile aujourd'hui de réussir à mettre la main sur une PS5 neuve. Pour ceux qui ne peuvent plus attendre, sachez que les prix à la revente des PS5 neuves ou comme neuves sont en baisse et commencent à se rapprocher des prix normaux de la PS5. Ainsi, on trouve chez Rakuten des PS5 neuves à partir de 679 euros, ou d'occasion comme neuves à partir de 570 euros. Vous enrichirez au passage les scalpers, ces hackeurs du e-commerce qui utilisent des technologies pour vous passer devant dans les files d'attente des sites e-commerce et acheter avant vous les maigres stocks de PS5 proposés de temps à autres par les e-commerçants. Mais si vous en avez marre d'attendre et en avez les moyens, cela peut-être une alternative, d'autant que les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs pourraient perdurer jusqu'en 2022, voire 2023.

La PS5 coûte 499 euros, ou 399 euros dans sa version Digital Edition sans lecteur Blu-Ray. Selon Bloomberg, citant des sources en interne, le coût de fabrication de la PS5 est de 450 dollars, ce qui veut dire que la console est vendue à pertes, mais Sony compte se rattraper grâce aux revenus des abonnements et de son magasin de jeux.

Sony a publié une vidéo dans laquelle une PS5 est entièrement démontée, permettant de mieux connaître ses composants. Tout d'abord, les tuiles qui la recouvrent sont clipsables et détachables sans outils. On découvre également l'ajout de deux attrape-poussière, permettant de retenir la plupart des poussières accumulées au même endroit, puis de l'aspirer facilement. L'une des raisons de l'impressionnante taille de la console est son énorme ventilateur de refroidissement. Cela en valait la peine : la console serait bien plus silencieuse que ses précédentes versions. Sony a précisé que le fonctionnement de ce ventilateur sera optimisé à l'avenir via des mises à jour logicielles, comme c'est fréquemment le cas sur PC pour de nombreux composants. La PS5 dispose également de ports permettant d'ajouter un disque dur afin d'augmenter sa capacité de stockage. En 2021, Sony a commencé à produire et commercialiser une PS5 légèrement différente de sa première version.

Sony a dévoilé mi-octobre 2020 la nouvelle interface qui accompagnera la PS5. Plus ergonomique, elle doit permettre aux joueurs de passer moins de temps dans les menus et d'accéder à davantage de fonctionnalités en jeu. L'une des nouveautés est un système de cartes qui permet au joueur de voir et de reprendre des activités récentes, comme retourner sur un jeu directement au milieu d'une partie, consulter ses dernières vidéos ou captures d'écran, voir ses derniers trophées gagnés, mais aussi accéder à des infos des développeurs des jeux auxquels on joue. Il est aussi possible d'afficher pendant une partie un petit rectangle n'importe où sur l'écran permettant de suivre l'activité d'un ami, par exemple la diffusion en direct de sa partie.

La manette de la PS5. © Playstation

Comme à chaque sortie de console, Sony met aussi à jour sa manette. Baptisée DualSense, la manette de la PS5 est plus légère et a une meilleure autonomie que celle de la PS4, selon Sony. Ses gâchettes arrière permettent différentes intensités de pression, ce qui pourra trouver des applications dans certains jeux. Le retour haptique de la manette, une sorte de vibration améliorée, procure différentes sensations en fonction des actions effectuées. Pour la première fois, les boutons "triangle", "rond, "carré" et "croix", inchangés depuis la PS1, perdent leurs couleurs. La manette dispose d'un micro intégré, ce qui permet de parler sans avoir de casque. L'appareil fonctionne aussi sur PC et Android, bien que la fonctionnalité ne soit pas mise en avant par Sony. L'entreprise japonaise a également conçu une station permettant de connecter deux manettes à la verticale pour les charger (vendue séparément à 29,99 euros). La manette de la PS5 est commercialisée à 69,99 euros (une seule manette est fournie à l'achat de la console). Elle est pour l'instant seulement disponible en blanc, mais Sony pourrait également en sortir une version noire, si l'on en croît plusieurs fuites issues de documents de certification. A noter que les manettes de PS4 sont compatibles avec la PS5.

Quelques mois après ses débuts, la manette commence toutefois à rencontrer des mécontents : de nombreux joueurs se sont plaints que les joysticks pouvaient parfois se bloquer dans une direction, ce qui nuit aux déplacements et donc à l'expérience de jeu. A tel point qu'un cabinet d'avocats américain a entamé une action de groupe en justice contre Sony en février 2021, accusant l'entreprise d'avoir été au courant de ces problèmes avant la sortie de la console.

La PS5 Digital Edition est une version moins chère (399 euros, contre 499) de la console sans lecteur Blu-Ray. Cela veut dire que tous les jeux de la console devront être achetés en version numérique et téléchargés. Moins coûteuse à produire, la console est donc vendue moins chère. Mais Sony y trouve aussi un intérêt économique : l'absence de lecteur Blu-Ray rendra impossible les prêts de jeux entre joueurs ainsi que l'achat de jeux d'occasion. Elle incitera aussi davantage à acheter ses jeux sur le magasin en ligne de Sony depuis la console.

La PS5 est sortie le 19 novembre 2020 en France. A cause du reconfinement, Sony a précisé qu'aucune PS5 ne serait disponible en magasins en France, puisqu'il ne s'agit pas d'un produit de première nécessité. Les ventes se sont faites exclusivement en ligne dans un premier temps. Les commerces non essentiels ont rouvert le 28 novembre mais ne peuvent toujours pas proposer de PS5, car ils sont en rupture de stocks.

Les précommandes de la PS5 se sont tenues le 17 septembre 2020. Les stocks des marchands en France se sont épuisés en moins de 24 heures. Sony avait promis de prévenir à l'avance de leur date. "Nous vous ferons savoir quand les pré-commandes arriveront. Ce ne sera pas à la dernière minute", avait assuré en juillet Eric Lempel, directeur marketing de Playstation, à la chaîne YouTube The Game Awards. C'est pourtant exactement l'inverse qu'a fait Sony, annonçant l'ouverture immédiate des précommandes lors d'une conférence en ligne. Le 19 septembre 2020, Sony s'en est excusé dans un tweet, reconnaissant que le processus "aurait pu être beaucoup plus fluide".

Sony a expliqué que les jeux de PS4 seraient compatibles avec la PS5, qu'il s'agisse de jeux physiques ou numériques. Cependant, chaque jeu devra être adapté individuellement par son éditeur et selon son bon vouloir. Dans un premier temps, une centaine de jeux parmi les plus populaires de l'histoire de la PS4 seront concernés, avant un élargissement jusqu'à 4000 titres, affirme Sony. Les jeux de PS1, PS2 et PS3 ne seront pas compatibles avec la PS5. A noter qu'il n'est actuellement pas certain que les joueurs puissent transférer leurs sauvegardes de jeux PS4 vers la PS5 pour reprendre leur partie là où ils l'avaient laissée sur l'ancienne console. Sony a affirmé que ce serait le cas, mais plusieurs studios ont expliqué que ce ne serait pas possible sur leurs jeux.

Outre cette rétrocompatibilité, un nombre plus limité de jeux achetés sur PS4 pourront bénéficier d'une mise à jour gratuite vers leur version pour PS5, permettant ainsi d'augmenter leurs performances, au lieu de simplement lancer un jeu de PS4 sur une PS5. A noter que si le jeu de PS4 était en version physique, il faudrait disposer d'une PS5 avec lecteur Blu-Ray pour être éligible à la mise à jour. Voici la liste des jeux concernés :

Assassin's Creed Valhalla

Control Ultimate Edition

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Doom Eternal

Far Cry 6

FIFA 21

Madden NFL 21

Madden NFL 22

Marvel's Avengers

The Elder Scrolls Online

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza : Like a Dragon

La PS5 fera face à la concurrence de la Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft, qui sortira elle-aussi en novembre 2020. Premier élément de comparaison : le prix. Si l'on compare les prix de la PS5 à ceux de la Xbox, Sony se trouve dans une position ambivalente. Dans l'absolu c'est bien Xbox qui propose la console la mois chère, et de loin, avec sa Xbox Series S à 299 € euros. Ne disposant pas de lecteur Blu-Ray, elle est aussi bien moins puissante et ne permettra donc de lire des jeux qu'en résolution 1440p plutôt qu'en 4k comme sur les autres modèles Xbox et Playstation. Mais si l'on compare les autres consoles, l'avantage est bien du côté de Sony. Si les deux consoles les plus chère des concurrents, la Xbox Series X et la PS5 Standard, sont au même prix (499 euros), il existe une autre version de la PS5, la Digital Edition, sans équivalent chez Xbox. En sacrifiant le lecteur Blu-Ray mais en conservant les mêmes performances, elle est vendue pour 100 euros de moins (399 euros). A puissance équivalente, c'est donc bien Sony qui propose la console la moins chère.

En termes de performances, des différences existent entre les deux consoles. Le processeur de la PS5 (3,5 GHz) est un peu moins puissant que celui de la Xbox Series X (3,8 GHz). Même chose pour la carte graphique : 12 TFLOPS en performance brute chez Xbox, 10,28 chez Playstation. Leurs RAM (mémoires vives) sont en revanche identiques, à 16 Go. La PS5 possède un plus petit disque dur que la Xbox : 825 Go contre 1 To. Si l'on prend en compte les énormes fichiers d'installation de la console, qui ne peuvent être supprimés, il reste seulement 664 Go d'espace libre effectif sur la PS5, contre 800 Go sur la Xbox Series S. Le disque dur de la PS5 est en revanche plus rapide que celui de sa concurrente, ce qui devrait permettre des temps de chargements plus courts. Pour le catalogue de jeux, l'avantage est toujours côté de Sony, la PS5 possédant davantage d'exclusivités, bien qu'Xbox a considérablement amélioré son catalogue de jeux exclusifs par rapport à ses précédents lancements de consoles. Pour maintenir cet avantage, Sony a d'ailleurs annoncé en mai 2021 que 25 autres jeux exclusifs à la PS5 étaient en développement.

La PS5 se devait d'avoir un nouveau casque de la réalité virtuelle à la hauteur de sa puissance. Ce sera bientôt chose faite : Sony a annoncé en février 2021 l'arrivée d'un casque de réalité virtuelle de nouvelle génération sur PS5 pour succéder au PSVR de la PS4. Mais il faudra encore patienter un moment. Le casque ne sortira pas en 2021, c'est acquis, mais Sony n'a pas donné davantage de détails sur le calendrier de sortie de ce nouveau produit. L'entreprise promet une meilleure résolution, un plus grand champ de vision et un seul fil pour connecter le tout afin d'offrir une plus grande liberté de mouvement au joueur. Les manettes (une dans chaque main) qui accompagnent le casque seront elles aussi retravaillées, afin de profiter des innovations apportées à la manette de PS5, comme le retour haptique. Sony prévoit de mettre prochainement en ligne un kit de développement, afin que les créateurs de jeux puissent commencer à travailler sur cette nouvelle plateforme.

La caméra, la station de recharge, le casque et la télécommande de la PS5. © Sony

En plus de la manette, Sony a conçu de nombreux accessoires pour la PS5, tous vendus séparément. Comme une station de recharge capable de charger deux manettes à la fois sans qu'il soit nécessaire de les connecter à la console. Le casque sans fil avec micro intégré Pulse 3D est proposé aux joueurs souhaitant communiquer durant les parties en ligne et avoir une bonne isolation de leur environnement extérieur. Pour faciliter la navigation dans les menus de la console et s'en servir davantage comme d'une box Internet, une Télécommande Media peut remplacer la manette. Elle permet également de contrôler le volume et l'alimentation de certains téléviseurs compatibles. Enfin, Sony a conçu une caméra HD pour les streamers, ces joueurs qui filment et diffusent leurs parties en ligne, qui permet de synchroniser la vidéo du joueur avec celle de sa partie sur la console pour en faire une seule vidéo.

D'après les estimations du site spécialisé VGChartz (depuis confirmées par le dernier rapport financier de Sony), la PS5 a dépassé les 10 millions d'unités vendues durant la semaine du 10 juillet 2021. Une excellente performance, malgré les pénuries, car il avait fallu un mois de plus à la PS4 pour franchir la barre des 10 millions de ventes à sa sortie. Ces chiffres sont aussi largement supérieurs à ceux du concurrent Microsoft, dont les Xbox Series X et S se sont écoulées à 5,93 millions d'exemplaires sur la même période, toujours selon VGChartz.

On a également eu la confirmation dans un précédent rapport financier que Sony a perdu de l'argent sur les ventes de PS5, commercialisées à un prix inférieur à leur coût de production. Aucun problème pour Sony cependant : l'entreprise se rémunère via une commission de 30% prélevée sur les ventes de jeux via le magasin dématérialisé PlayStation Store, ainsi que via les abonnements Playstation Plus. Résultat, malgré les pertes causées par la PS5, les bénéfices de la branche jeu vidéo de Sony ont bondi de 40% en 2020, pour atteindre 2,6 milliards d'euros. Sony a également annoncé fin mai 2021 que la PS5 était déjà sur le point d'atteindre son seuil de rentabilité, c'est-à-dire que les investissements consentis par Sony pour développer la console ont déjà été amortis et vont à présent générer des bénéfices.

Playstation Plus est l'abonnement mensuel nécessaire pour utiliser les fonctionnalités en réseau de la plupart des jeux de PS5. Il coûte 8,99 euros par mois, mais peut aussi être facturé avec des réductions tous les trois mois (24,99 euros) ou une une fois par an (59,99 euros). L'abonnement Playstation Plus donne également droit tous les mois à quelques jeux gratuits sur PS4 et PS5 (les jeux PS4 sont jouables sur PS5). Ils restent jouables pour toujours, tant que le joueur conserve son abonnement à Playstation Plus. Les joueurs doivent au moins ajouter le jeu à leur bibliothèque, sans forcément le télécharger, durant le mois pendant lequel il est proposé gratuitement. Il sera impossible de se le procurer gratuitement le mois suivant, une fois que la sélection aura changé.

Jeux gratuits Playstation Plus en octobre 2021 (à partir du 5 octobre) :

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

Plusieurs dizaines de jeux ont déjà été annoncés par Sony. Certains sont des rééditions de titres déjà sortis sur PS4, tandis que d'autres seront développés spécifiquement pour la PS5. Certains de ces jeux sont exclusifs à la PS5 (non disponibles sur des plateformes concurrentes), soit parce qu'ils sont développés par Sony, soit grâce à des accords d'exclusivité signés avec des éditeurs. Certains sont disponibles depuis le lancement de la console, d'autres plus tard. Le prix de certains jeux de PS5 a augmenté, avec des titres à 70 ou 75 euros, contre 60 sur PS4, tandis que d'autres maintiennent les tarifs précédents. Outre les jeux, la PS5 peut aussi gérer d'autres types d'applications, par exemple celles de streaming vidéo comme YouTube, Spotify, Netflix, MyCanal ou encore Twitch.

Jeux exclusifs sortis ou annoncés sur PS5 :

Abandoned

Alan Wake Remastered

Astro's Playroom (préinstallé sur la PS5)

Crash Bandicoot 4 : It's About Time

Demon's Souls

Destruction AllStars

Evil Inside

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XVI

Godfall

God of War 2 : Ragnarok

Gran Turismo 7

Guardians of The Galaxy

Horizon : Forbidden West

Kid Amnesia Exhibition

Marvel Wolverine

Operation : Tango

Project Athia

Project Eve

Rainbow Six Extraction

Ratchet and Clank : Rift Apart

Recompile

Returnal

Sackboy : A Big Adventure

Spider-Man : Miles Morales

Spider-Man 2

Star Wars : Knights of the Old Republic Remake

Tchia

Tiny Tina's Wonderlands

Tribes of Midgard

The Returnal

Vampire : The Masquerade - BloodHunt

Autres jeux sortis ou annoncés sur PS5 :