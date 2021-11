PS4 Black Friday : les meilleures promos de la Black Week

De nombreuses promotions sur des jeux de PS4, y compris des récents comme NBA2K22, sont déjà disponibles, alors que le Black Friday n'a même pas commencé.

Le Black Friday n'a pas encore officiellement débuté, mais les marchands proposent déjà de grosses promotions sur les jeux de PS4. Et il ne s'agit pas seulement de jeux sortis il y a un moment comme Red Dead Redemption 2. Des mastodontes qui viennent juste de sortir, comme le jeu de basketball NBA 2K22 ou, Yakuza Like a Dragon ou encore Guardians of The Galaxy, sont déjà soldés. On trouvera aussi de bonnes affaires du côté des jeux indépendants comme l'action-RPG Hades , unanimement salué par la critique. Il ne s'agit là que d'un avant-goût : les marchands devraient proposer un éventail beaucoup plus large de jeux en promotion pendant le "véritable" Black Friday, à partir du 26 novembre. En attendant, voici notre sélection de jeux et de PS4 déjà en promotion.

Horizon : Zero Dawn Complete Edition Hits PS4 Amazon 19,99 € 9,99 € Voir

Cdiscount 9,99 € Voir

Fnac 19,99 € 9,99 € Voir

La Redoute 9,99 € Voir

Boulanger 19,99 € 9,99 € Voir

Rakuten 13,72 € Voir

Nioh HITS Amazon 19,99 € 9,99 € Voir

Cdiscount 9,99 € Voir

Micromania 19,99 € 9,99 € Voir

Fnac 12,90 € Voir

Rakuten 14,99 € Voir

Ratchet & Clank Hits PS4 Amazon 19,99 € 9,90 € Voir

Cdiscount 9,99 € Voir

Fnac 19,99 € 9,99 € Voir

Micromania 19,99 € 9,99 € Voir

Rakuten 15,92 € Voir

La Redoute 15,64 € Voir

Sony Playstation 4 Pro Amazon 399,99 € 0,00 € Voir

Micromania 319,99 € Voir

Rakuten 699,99 € Voir

Rue du Commerce 999,99 € Voir

FIFA 22 PS4 Fnac 69,99 € 40,00 € Voir

Cdiscount 69,99 € 45,98 € Voir

Amazon 69,99 € 49,90 € Voir

Rakuten 49,49 € Voir

Micromania 69,99 € 49,99 € Voir

Boulanger 59,99 € Voir

Cris Tales PS4 Amazon 25,40 € 19,99 € Voir

Rakuten 26,84 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Rue du Commerce 42,65 € Voir

Lost Judgment Amazon 59,99 € 29,98 € Voir

Cdiscount 29,99 € Voir

Micromania 59,99 € 29,99 € Voir

Rakuten 35,49 € Voir

Fnac 45,53 € Voir

Nfs Heat PS4 Cdiscount 29,99 € Voir

Rakuten 34,65 € Voir

Fnac 34,99 € Voir

Amazon 69,99 € 41,99 € Voir

Micromania 39,99 € Voir

Rue du Commerce 41,32 € Voir

Mass Effect Edition Légendaire PS4 Amazon 69,99 € 39,99 € Voir

Rakuten 39,99 € Voir

Micromania 69,99 € 39,99 € Voir

Fnac 69,99 € 44,99 € Voir

Cdiscount 93,06 € 73,69 € Voir

Rue du Commerce 73,69 € Voir

Yakuza Like A Dragon Day ICHI Edition Cdiscount 25,50 € Voir

Fnac 26,10 € Voir

Amazon 59,99 € 29,90 € Voir

Rakuten 29,99 € Voir

Boulanger 42,98 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Worms Rumble Fully Loaded edition PS4 Amazon 24,99 € 14,99 € Voir

Fnac 29,99 € 14,99 € Voir

Micromania 29,99 € 14,99 € Voir

Rakuten 19,96 € Voir

Marvel's Guardians Of The Galaxy PS4 Rakuten 34,99 € Voir

Amazon 69,99 € 39,90 € Voir

Cdiscount 73,35 € 39,99 € Voir

Micromania 69,99 € 39,99 € Voir

Fnac 45,10 € Voir

La Redoute 54,26 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Jeu PS4 Namco Cyberpunk 2077 Amazon 29,99 € 19,99 € Voir

Cdiscount 23,99 € Voir

Fnac 39,99 € 29,99 € Voir

Rakuten 30,08 € Voir

Micromania 39,99 € 29,99 € Voir

Boulanger 69,99 € 39,99 € Voir

Rue du Commerce 43,60 € Voir

La Redoute 47,08 € Voir

Dragon Ball Z Kakarot PS4 Cdiscount 44,99 € 19,99 € Voir

Micromania 29,99 € 24,99 € Voir

Rakuten 29,55 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

NBA 2K22 Exclusivité Amazon (Playstation 4) 69,99 € 34,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Red Dead Redemption 2 Amazon 19,99 € 17,99 € Voir

Fnac 39,99 € 17,99 € Voir

Cdiscount 36,44 € 18,15 € Voir

Micromania 29,99 € 19,99 € Voir

Rakuten 24,55 € Voir

Mafia Definitive Edition PS4 Amazon 12,99 € 11,99 € Voir

Fnac 19,99 € 11,99 € Voir

Rakuten 16,13 € Voir

Micromania 19,99 € 14,99 € Voir

Nier Replicant 39,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon