Switch Pro : sa sortie en 2021 de plus en plus incertaine

[SWITCH PRO] Le calendrier semble de plus en plus compliqué à tenir pour une sortie de la Switch Pro en 2021, d'autant que la Switch classique se vend toujours très bien.

[Article mis à jour le 29 juin 2021 à 11h35] Y'aura-t-il des Switch Pro sous le sapin de Noël en fin d'année ? Si il y a quelques mois, ce scénario semblait encore le plus probable, il semble de plus en plus incertain, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, Nintendo n'a pas saisi la fenêtre de l'E3 en juin pour annoncer la sortie de sa console et la proposer à la vente en septembre ou octobre, afin qu'elle soit disponible pour la saison des fêtes. Le délai semble à présent trop court pour que la console soit annoncée, puis produite en masse à temps, surtout en tenant compte de la pénurie de semi-conducteurs actuelle, qui empêche par exemple Sony de produire autant de PS5 qu'il le souhaiterait. Par ailleurs, la Switch continue de se vendre extrêmement bien pour une console dans sa cinquième année de commercialisation, Nintendo ne veut donc pas ruiner le momentum de la Switch avec l'annonce d'une Switch Pro qui pourrait provoquer de l'attentisme chez les consommateurs. Car les ventes d'une console connaissent souvent une forte baisse une fois la date de sortie de sa prochaine génération annoncée. Par ailleurs, selon la chaîne YouTube SwitchUp dédiée à la Switch, un accessoiriste chinois de Nintendo qui souhaitait se préparer à l'arrivée de la nouvelle console aurait été informé par Nintendo que la console ne sortirait pas avant 2022.

La nouvelle Switch, aussi appelée Switch Pro bien que son nom ne soit pas encore confirmé, est la prochaine console de Nintendo, attendue en fin d'année. Il devrait s'agir d'une version mise à jour de la Nintendo Switch qui conserverait le même principe d'une console à la fois portable et de salon, mais permettrait de jouer à des jeux en résolution 4K, contre 720p pour la Switch aujourd'hui. Des nouveautés sont aussi à prévoir en mode portable, puisque la Switch Pro bénéficierait d'un plus grand écran de 7 pouces (contre 6,2 pouces pour la Switch classique). La sortie de la Switch Pro n'a pour l'instant pas été confirmée par Nintendo, mais seulement étayée par plusieurs enquêtes de presse. Selon Bloomberg, la Switch Pro sera vendue aux côtés de la Switch Lite, tandis que la Switch classique sera progressivement retirée de la vente.

Par ailleurs, lors de la présentation de ses résultats financiers le 6 mai 2021, Nintendo a expliqué que la Switch n'en était qu'à la moitié de son cycle de vie et qu'il était "nécessaire d'investir dans la prochaine plateforme", sans fournir davantage de détails. Des propos vagues peu ou prou répétés par Doug Bowser, président de Nintendo America, dans un article du Wahsington Post du 19 juin 2021, où il se livre à un formidable exercice de langue de bois, dont on comprend entre les lignes que Nintendo ne veut pas ruiner le succès actuel de la Switch en annonçant la Switch Pro trop tôt.

Autre indice, le concepteur d'écrans OLED Universal Display Corp semble avoir oublié de garder le secret. Alors que Nintendo n'a toujours rien annoncé, il a évoqué pendant la présentation de ses résultats financiers en avril le choix de Nintendo d'utiliser des écrans OLED, dont sa société possède la technologie, vendue sous licence à des fabricants comme Samsung, que des enquêtes de presse ont désigné en mars comme le fournisseur de Nintendo pour la Switch Pro. La sortie d'une nouvelle console en fin d'année aurait en tout cas du sens pour Nintendo, car face aux performances impressionnantes des nouvelles consoles concurrentes, la PS5 et la Xbox Series X, la Switch commence à accuser un sacré retard technologique, notamment en termes de résolution d'image et de puissance.

Plutôt attendue en fin d'année jusqu'ici, la Switch Pro pourrait en fait sortir dès septembre ou octobre 2021. C'est en tout cas ce qu'affirme fin mai l'agence économique américaine Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le média affirmait également que la Switch pourrait être annoncée en amont de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéos au monde à Los Angeles, lors de la conférence Nintendo Direct du 15 juin, mais cela ne s'est finalement pas produit. D'autres espéraient une annonce pendant le Nintendo Direct, mais l'entreprise s'est bornée à présenter de nouveaux jeux pour Switch classique. Rappelons également que l'industrie technologique fait en ce moment face à une pénurie de certains composants essentiels à la fabrication de consoles. Il faudra que ces problèmes se résorbent pour permettre une disponibilité de la Switch Pro en grandes quantités et ainsi éviter les mêmes problèmes de stock que la PS5.

Selon une enquête du quotidien économique japonais Nikkei, qui confirme la préparation d'une Switch Pro par Nintendo, l'entreprise vise une production de 30 millions de Switch sur l'année fiscale mars 2021-mars 2022. C'est cinq millions de plus que l'année dernière et un record absolu pour une console dans sa cinquième année de vie. Cela indique la confiance Nintendo dans une très forte demande pour la Switch jusqu'en mars 2022. Ce qui pourrait aussi convaincre l'entreprise d'attendre encore un peu avant de sortir la Switch Pro, si ses ventes ne baissent pas face à la concurrence des consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft.

La Switch Pro devrait être capable d'afficher des jeux en résolution 4K comme ses rivales Xbox et Playstation, mais seulement lorsqu'elle sera connectée à un écran en mode console de salon. Elle devrait conserver le même affichage 720p en mode console portable. Selon Bloomberg, cette résolution est atteinte grâce à une technologie de Nvidia basée sur l'intelligence artificielle, le Deep learning super sampling (DLSS), un algorithme qui permet d'afficher en 4k des images à partir d'un signal de qualité inférieure. C'est donc une méthode bien moins chère en termes de composants que d'équiper la console nativement d'un signal vidéo 4K. Il faudra toutefois que les développeurs ajoutent un bout de code informatique à leurs jeux pour permettre de les afficher en 4K sur la Switch Pro. Ce qui veut dire que les jeux déjà sortis ne pourront pas bénéficier de cette meilleure résolution. La méthode permettrait en tout cas à Nintendo de faire tourner les nouveaux jeux de Switch à la fois sur la Switch classique et sur la Switch Pro.

Comme à son habitude, Nintendo devrait sortir un jeu-vitrine capable de montrer les performances de sa nouvelle console. Il pourrait s'agir de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, dont le développement a été annoncé. Le premier opus de ce jeu d'aventure en monde ouvert avait été un énorme succès et avait dopé les ventes de la Switch classique à sa sortie. Lors du Nintendo Direct du 15 juin, Nintendo a présenté de nouvelles images du jeu et annoncé une sortie en 2022, mais n'a pas dit un mot sur la Switch Pro.

Puisque la Switch Pro n'a même pas été confirmée par Nintendo, son prix officiel est inconnu. Toutefois, il est certain que la console coûtera plus cher que la Switch actuelle, commercialisée autour de 299 euros. Des analystes financiers interrogés par Bloomberg anticipent un prix entre 350 et 400 dollars (qui devrait être le même en euros). Une fuite récente de fiche produit chez un e-commerçant mentionnait pour sa part un prix de 399 euros.

La date de début des précommandes de la Switch Pro est pour le moment inconnue, puisque Nintendo n'a pas encore officialisé la console ni sa date de sortie. A titre de comparaison, les précommandes pour la Switch classique avaient débuté en janvier 2017, soit près de trois mois avant la sortie officielle de la console (mars 2017). Pour ce qui est de la date d'annonce de la console, de nombreuses rumeurs circulent et sont relayées dans des articles. Méfiez-vous en : elles émanent le plus souvent de forums et comptes Twitter anonymes dont la fiabilité est relative.