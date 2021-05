Nintendo Switch Pro : la console arriverait dès septembre

[SWITCH PRO] Selon une enquête de Bloomberg, la Switch Pro sera annoncée par Nintendo en juin, avant d'entrer en production en juillet, puis d'être commercialisée en septembre ou octobre.

[Article mis à jour le 27 mai 2021 à 11h08] Plutôt attendue en fin d'année jusqu'ici, la Switch Pro pourrait en fait sortir dès septembre ou octobre 2021. C'est en tout cas ce qu'affirme l'agence économique américaine Bloomberg, citant des sources proches du dossier. La console pourrait être annoncée à l'E3, le plus grand salon de jeux vidéos au monde à Los Angeles, qui débutera le 12 juin 2021. Selon Bloomberg, la Switch Pro sera vendue aux côtés de la Switch Lite, tandis que la Switch classique serait progressivement retirée de la vente. La production de la Switch Pro pourrait démarrer dès le mois de juillet 2021. Un calendrier qui peut sembler particulièrement précoce, en particulier si l'on tient compte des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs dont souffre toute l'industrie, y compris Nintendo sur la Switch Classique. Nintendo n'a pas commenté ces informations et n'a toujours pas officialisé l'existence de la Switch Pro.

La nouvelle Switch, aussi appelée Switch Pro bien que son nom ne soit pas encore confirmé, est la prochaine console de Nintendo, attendue en fin d'année. Il devrait s'agir d'une version mise à jour de la Nintendo Switch qui conserverait le même principe d'une console à la fois portable et de salon, mais permettrait de jouer à des jeux en résolution 4K, contre 720p pour la Switch aujourd'hui. Des nouveautés sont aussi à prévoir en mode portable, puisque la Switch Pro bénéficierait d'un plus grand écran de 7 pouces (contre 6,2 pouces pour la Switch classique). La sortie de la Switch Pro n'a pour l'instant pas été confirmée par Nintendo, mais seulement étayée par plusieurs enquêtes de presse.

Par ailleurs, lors de la présentation de ses résultats financiers le 6 mai 2021, Nintendo a expliqué que la Switch n'en était qu'à la moitié de son cycle de vie et qu'il était "nécessaire d'investir dans la prochaine plateforme", sans fournir davantage de détails. Autre indice, le concepteur d'écrans OLED Universal Display Corp semble avoir oublié de garder le secret. Alors que Nintendo n'a toujours rien annoncé, il a évoqué pendant la présentation de ses résultats financiers en avril le choix de Nintendo d'utiliser des écrans OLED, dont sa société possède la technologie, vendue sous licence à des fabricants comme Samsung, que des enquêtes de presse ont désigné en mars comme le fournisseur de Nintendo pour la Switch Pro. La sortie d'une nouvelle console en fin d'année aurait en tout cas du sens pour Nintendo, car face aux performances impressionnantes des nouvelles consoles concurrentes, la PS5 et la Xbox Series X, la Switch commence à accuser un sacré retard technologique, notamment en termes de résolution d'image et de puissance.

La date de sortie de la Switch Pro est pour l'instant estimée à la fin d'année 2021, mais selon la dernière enquête en date de Bloomberg, la console pourrait finalement sortir dès septembre ou octobre. Attention toutefois, des retards dans le développement de la console pourraient encore repousser cette date. Par ailleurs, l'industrie technologique fait en ce moment face à une pénurie de certains composants essentiels à la fabrication de consoles. Il faudra que ces problèmes se résorbent pour permettre une disponibilité de la Switch Pro en grandes quantités et ainsi éviter les mêmes problèmes de stock que la PS5.

Selon une enquête du quotidien économique japonais Nikkei, qui confirme la préparation d'une Switch Pro par Nintendo, l'entreprise vise une production de 30 millions de Switch sur l'année fiscale mars 2021-mars 2022. C'est cinq millions de plus que l'année dernière et un record absolu pour une console dans sa cinquième année de vie. Cela indique la confiance Nintendo dans une très forte demande pour la Switch jusqu'en mars 2022. Ce qui pourrait aussi convaincre l'entreprise d'attendre encore un peu avant de sortir la Switch Pro, si ses ventes ne baissent pas face à la concurrence des consoles nouvelle génération de Sony et Microsoft.

La Switch Pro devrait être capable d'afficher des jeux en résolution 4K comme ses rivales Xbox et Playstation, mais seulement lorsqu'elle sera connectée à un écran en mode console de salon. Elle devrait conserver le même affichage 720p en mode console portable. Selon Bloomberg, cette résolution est atteinte grâce à une technologie de Nvidia basée sur l'intelligence artificielle, le Deep learning super sampling (DLSS), un algorithme qui permet d'afficher en 4k des images à partir d'un signal de qualité inférieure. C'est donc une méthode bien moins chère en termes de composants que d'équiper la console nativement d'un signal vidéo 4K. Il faudra toutefois que les développeurs ajoutent un bout de code informatique à leurs jeux pour permettre de les afficher en 4K sur la Switch Pro. Ce qui veut dire que les jeux déjà sortis ne pourront pas bénéficier de cette meilleure résolution. La méthode permettrait en tout cas à Nintendo de faire tourner les nouveaux jeux de Switch à la fois sur la Switch classique et sur la Switch Pro.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Puisque la Switch Pro n'a même pas été confirmée par Nintendo, son prix officiel est inconnu. Toutefois, il est certain que la console coûtera plus cher que la Switch actuelle, commercialisée autour de 299 euros. Des analystes financiers interrogés par Bloomberg anticipent un prix entre 350 et 400 dollars (qui devrait être le même en euros).