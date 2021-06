Zelda Breath of the Wild 2 : sortie, précommande...

La suite du jeu à succès sorti sur Switch en 2017 est officiellement en développement, mais Nintendo a pour l'instant dévoilé peu de détails. Le point sur ce que l'on sait.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (aussi raccourci en BOTW 2) est la suite directe d'un premier jeu vidéo de Nintendo du même titre sorti sur Nintendo Switch en 2017. BOTW 2 a été officialisé par Nintendo, mais est encore en cours de développement. Comme son prédécesseur, il s'agira d'un jeu de rôle et d'aventure dans lequel le joueur incarne Link, le héros de la licence Zelda, dans un vaste monde ouvert où il pourra se balader à sa guise, affronter toutes sortes d'ennemis, découvrir de nouveaux sorts et collectionner des montures. Le premier opus de Breath of the Wild s'est écoulé à plus de 22 millions d'exemplaires au 31 mars 2021, ce qui en fait le quatrième jeu Switch le plus vendu. Le nom final du jeu n'est pas encore connu.

Aucune date officielle n'a pour le moment été donnée par Nintendo. Toutefois, l'entreprise pourrait offrir davantage de détails sur son prochain titre à l'occasion de sa conférence Nintendo Direct le 15 juin 2021. Attention à ne pas confondre avec Zelda Skyward Sword HD, une réédition d'un autre opus de Zelda sorti en 2011 sur Wii, et qui paraîtra sur Switch le 16 juillet 2021.

Il n'est pas encore possible de précommander Zelda Breath of The Wild 2. Les précommandes devraient être disponibles quelques mois avant la sortie du jeu, dont la date est encore inconnue. Des précommandes pour BOTW 2 étaient brièvement apparues en août 2020 et proposées directement par Nintendo chez plusieurs marchands, dont Amazon.

Nintendo prépare une nouvelle version plus puissante de la Switch, la Switch Pro, attendue entre septembre et décembre 2021. Et comme l'entreprise accompagne toujours ses nouvelles consoles d'un jeu phare capable de propulser leurs ventes, certains observateurs estiment que Breath of the Wild 2 est le candidat idéal. D'ailleurs, le premier opus de la série était sorti en même temps que la Switch classique en 2017 et avait suscité un fort engouement, poussant à l'achat de la console.