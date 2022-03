Minecraft : Emmanuel Macron créé un serveur pour sa campagne

[MINECRAFT MACRON] Afin de séduire les plus jeunes et de lutter contre l'abstention, l'équipe de campagne du candidat a créé un serveur Minecraft où il pourra organiser des meetings virtuels.

[Mise à jour au mercredi 30 mars 2022 à 11h20] Minecraft va-t-il devenir le nouveau terrain de jeu des politiques ? Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, a créé la surprise mardi en ouvrant son propre serveur Minecraft ouvert à tous via l'adresse IP 34.76.238.147. Le compte Twitter officiel de la campagne d'Emmanuel Macron, "Emmanuel Macron avec vous" l'a présenté. Les utilisateurs pourront entrer dans une mairie assez réaliste malgré les contraintes de la configuration en cubes.

Depuis la mairie virtuelle, les utilisateurs pourront vérifier s'ils sont inscrits sur les listes électorales ou réaliser une procuration : le clic renvoie vers la page officielle du ministère de l'Intérieur. Grâce à ce dispositif, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron souhaite lutter contre l'abstention des plus jeunes, principaux utilisateurs de Minecraft. Depuis le serveur Minecraft du président, les utilisateurs pourront visiter les bureaux des Jeunes avec Macron, et même le bureau du président. Il est même possible de croiser Némo, son chien. Pour le moment, ce serveur ressemble plus à une "coquille vide" qu'à un vrai serveur Minecraft travaillé, mais la campagne virtuelle du président est désormais lancée.

Depuis sa création en 2009, le jeu vidéo Minecraft n’a jamais perdu en popularité. Développé par le Suédois Markus Persson, il s’agit d’un jeu de construction dont les graphismes cubiques simplistes et l’infinité des créations possibles a marqué l’histoire du jeu vidéo. Aussi Minecraft possède-t-il de nombreuses éditions qui mettent en avant des thématiques variées, sur PC comme sur consoles. Selon l’équipement dont vous disposez, vous pouvez ainsi choisir Minecraft Switch Edition, Minecraft pour PC ou encore Minecraft Bedrock pour PS4. Les mises à jour sont généralement nombreuses et il existe, par exemple, Minecraft Windows 10 Edition, une version plus allégée que l’originelle en java et spécialement pensée pour les ordinateurs fonctionnant avec Windows 10.