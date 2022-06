Minecraft : un nouveau jeu de stratégie en développement

MINECRAFT. Minecraft Legends, dévoilé lors de la Xbox & Bethesda Games Showcase, est un spin-off du jeu de construction. Il s'agit d'un jeu de stratégie prévu pour 2023.

[Mise à jour du mardi 14 juin 2022 à 10h27] Lors de la Xbox and Bethesda Games Showcase du 12 juin 2022, Mojang Studios – le studio qui développe Minecraft – a dévoilé un nouveau spin-off du jeu de construction : Minecraft Legends, prévu pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Ce nouveau jeu de stratégie et d'action, développé par Mojang Studios en partenariat avec Blackbird Interactive, s'adresse aux joueurs les plus chevronnés du jeu de construction comme aux néophytes.

Minecraft Legends se déroule dans l'univers de Minecraft où les joueurs devront mener leurs alliés dans des batailles héroïques pour défendre le monde normal. Ils devront également faire de précieuses alliances pour gagner la guerre contre les féroces envahisseurs du Nether. Le jeu comprend un mode solo et un mode online avec une campagne en ligne en co-op et en multijoueur compétitif. Lors de la Xbox and Bethesda Games Showcase, Microsoft a dévoilé une première bande-annonce pour régaler les fans de la licence. L'entreprise devrait dévoiler des informations supplémentaires les prochains mois.

Depuis sa création en 2009, le jeu vidéo Minecraft n’a jamais perdu en popularité. Développé par le Suédois Markus Persson, il s’agit d’un jeu de construction dont les graphismes cubiques simplistes et l’infinité des créations possibles a marqué l’histoire du jeu vidéo. Aussi Minecraft possède-t-il de nombreuses éditions qui mettent en avant des thématiques variées, sur PC comme sur consoles. Selon l’équipement dont vous disposez, vous pouvez ainsi choisir Minecraft Switch Edition, Minecraft pour PC ou encore Minecraft Bedrock pour PS4. Les mises à jour sont généralement nombreuses et il existe, par exemple, Minecraft Windows 10 Edition, une version plus allégée que l’originelle en java et spécialement pensée pour les ordinateurs fonctionnant avec Windows 10.