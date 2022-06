Mario Strikers : enfin disponible !

MARIO STRIKERS. Le nouvel opus de Mario Strikers débarque sur Nintendo Switch ce vendredi. Les joueurs peuvent l'acheter sur le Nintendo eShop ou les enseignes participantes.

[Mise à jour du vendredi 10 juin 2022 à 10h45] Quinze ans après la sortie du dernier opus de la série, Mario Strikers : Battle League Football arrive sur Nintendo Switch ce vendredi. Après la démo mise à disposition des joueurs depuis le 27 mai 2022, les joueurs peuvent désormais acheter le jeu dès maintenant sur le Nintendo eShop ou les enseignes participantes. À sa sortie, Mario Strikers : Battle League Football propose uniquement le mode Match Rapide et le mode Coupes. Le mode Club Strikers – le système de ligues en ligne – sera disponible uniquement dans 10 jours.

En attendant le mode Club Strikers, les joueurs peuvent tout de même jouer en ligne avec d'autres joueurs et commencer à farmer des points pour améliorer leur ligue avant l'ouverture du mode Club Strikers.

Mario Strikers : Battle League Football est le troisième opus de la série Mario Strikers, développé sur Switch par Next Level Games et Nintendo EPD. La sortie du jeu a été annoncée le 9 février 2022, lors d'une présentation Nintendo Direct. Mario Strikers : Battle League Football est prévue le 10 juin 2022. S'il s'agit du troisième opus de la série, il s'agit du premier jeu depuis 15 ans, après l'opus sur Wii, Mario Strikers : Charged Football.

Quel est le système de jeu ?

Mario Strikers : Battle League Football reprend les mêmes principes des autres opus de la série, c'est-à-dire deux équipes de cinq sportifs (quatre joueurs et le gardien de but) qui règlent leurs comptes sur un terrain de football délimité par une clôture électrifiée. Les joueurs doivent contrôler leur(s) personnage(s) pour marquer des buts dans le camp adverse. À la fin du temps réglementaire, si les deux équipes ne se sont pas départagées, ils doivent jouer le temps additionnel avec des buts en or.

Le jeu propose des mécaniques du jeu assez similaires aux précédents opus, afin de permettre aux joueurs de prendre l'avantage pendant le match : pouvoirs spéciaux, objets issus de l'univers de Mario, tacles et charges agressives, etc. Les joueurs peuvent tacler leurs adversaires à côté de la clôture électrifiée pour les assommer un court instant et prendre l'avantage. Mario Strikers : Battle League Football propose également aux joueurs de récupérer un orbe lumineux permettant aux joueurs d'une même équipe de bénéficier d'une hyper frappe pendant une vingtaine de secondes. Cette frappe spéciale compte pour deux buts, mais le joueur devra positionner un tir de curseur dans une jauge à deux reprises pour réussir son tir.

Quels modes de jeu propose Mario Strikers : Battle League Football ?

À l'instar des précédents opus de la série, Mario Strikers : Battle League Football propose plusieurs modes jouables dès son lancement.

Le mode Match Rapide : des matchs de 1 à 8 joueurs, en ligne ou local Le mode Coupe : un tournoi éliminatoire de 1 à 4 joueurs Le mode Club Strikers : un système de ligues en ligne

Club Strikers est un mode permettant aux joueurs de créer un club de 20 personnes pour jouer en ligne et défier les autres clubs lors de saisons hebdomadaires. En fonction des résultats, les clubs pourront être promus ou relégués dans les différentes divisions.

Quels sont les personnages jouables ?

Mario Strikers : Battle League Football propose la plupart des personnages de l'univers Mario. Les joueurs auront le choix parmi 10 personnages qui possèdent des statistiques variées comme la force, la vitesse, le tir, les passes et la technique. Ces nombreuses statistiques vont permettre d'affecter un style de jeu défensif ou offensif. Par la suite, Nintendo devrait proposer plusieurs autres personnages comme contenu téléchargeable additionnel (DLC) disponible après le lancement.

Contrairement aux opus précédents, le rôle du gardien de but est attribué au Koopa Boum Boum. Dans les deux premiers opus, c'était le personnage de Kritter qui tenait ce rôle.

Quels équipements pourra-t-on utiliser ?

Il s'agit d'une nouveauté apportée par ce nouvel opus. Il est possible de personnaliser son personnage avec plusieurs équipements répartis en quatre classes : la tête, les bras, le torse et les jambes. Chaque équipement peut être acheté à l'aide des pièces virtuelles, obtenues en participant à des matchs de football. Ces équipements permettent de modifier l'apparence des personnages, mais également de réaffecter leurs statistiques avec un système de bonus-malus qui doit permettre aux joueurs d'ajuster le style de jeu du personnage.

Mario Strikers : Battle League Football est précommandable, afin d'éviter les ruptures de stock qui peuvent survenir le jour de la sortie du jeu. Le dernier opus de la saga est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop à 44,49 euros. Le prix du jeu vidéo (précommande ou non) va dépendre du site marchand. C'est pour cela qu'il est conseillé de comparer les prix afin de réaliser des économies lors de son achat. Micromania propose le jeu à 59,99 euros avec un tee-shirt de la licence et un bon d'achat de 10 euros.

First Kick, la démo jouable de Mario Strikers : Battle League Football a été annoncée le 27 mai 2022 par Nintendo. Elle est toujours disponible sur le Nintendo eShop. Grâce à cette démo, les joueurs de la licence Mario Strikers peuvent tester deux modes :

Un didacticiel pour découvrir les commandes du jeu Le mode Match Rapide

Le mode Match Rapide a été proposé lors de six créneaux d'une heure le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin 2022.

Mario Strikers : Charged Football (25 mai 2007) est le deuxième opus de la série. Il propose un gameplay quasiment équivalent au premier opus. Chaque équipe est composée d'un capitaine, trois équipiers – qui peuvent être différents, contrairement au premier opus – et Kritter, le gardien de but. Chaque personnage est classé selon ses points forts et ses points faibles. Le deuxième opus propose plusieurs modes de jeu :

Le mode Entraînement : 10 leçons pour apprendre les commandes du jeu Le mode Domination : un match entre deux équipes où le joueur décide de tous les paramètres Le mode En route vers la Coupe Striker : le joueur forme une équipe et doit gagner la finale en jouant des matchs de plus en plus difficiles contre l'ordinateur Le mode Connexion Wi-Fi Nintendo : un mode online où le joueur peut jouer un match officiel contre un autre joueur ou un match amical (via le code ami) Le mode Challenge : 12 missions à effectuer pour débloquer des options de jeu pour le mode Domination

Mario Smash Football (18 novembre 2005) est le premier opus de la série, édité par Nintendo sur Gamecube. Le jeu reprend les aspects fondamentaux et les objectifs classiques des jeux de football classiques, mais les joueurs peuvent pousser violemment leurs adversaires, faire une super frappe (deux points) et utiliser des objets tirés de la saga Mario pour gêner son adversaire.

Chaque équipe se compose du gardien de but, du capitaine et de trois coéquipiers. Le capitaine de l'équipe est l'un des personnages principaux de Mario, tandis que les coéquipiers sont l'un des personnages secondaires de l'univers de Mario. Chaque personnage possède ses propres caractéristiques permettant de varier le système de jeu.

Mario Smash Strikers propose différents modes de jeu, de 1 à 4 joueurs : le mode Coupes, le mode Bataille et le mode Formation.