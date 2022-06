Fall Guys Ultimate Knockout : la saison 1 bientôt gratuite !

"Fall Guys : Ultimate Knockout" sera disponible gratuitement sur Steam, Epic Games, le PlayStation Plus, le Nintendo eShop et le Microsoft Store dès le 21 juin 2022.

[Mise à jour le vendredi 17 juin à 14h40] "Fall Guys : Ultimate Knockout" a profité du coup de projecteur de la ZLAN pour revenir sur le devant de la scène, après son énorme succès commercial. Dès le mardi 21 juin 2022, Fall Guys : Ultimate Knockout sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series et deviendra free-to-play pour permettre à des millions de joueurs supplémentaires de découvrir la saison 1 du battle royale. Les joueurs pourront télécharger gratuitement "Fall Guys : Ultimate Knockout" depuis le Nintendo eShop, le PlayStation Plus, le Microsoft Store, Epic Games et Steam. Dès le mardi 21 juin et l'arrivée de la saison 1 Gratuit pour tous, les kudos et les couronnes – deux monnaies du jeu – seront remplacées par une nouvelle monnaie, les Show-Bucks.

"Fall Guys : Ultimate Knockout" est un jeu de plateformes inspiré des jeux télévisés de course d'obstacles comme "Takeshi : à l'assaut du château", "Total Wipeout" et "Ninja Warrior" où 60 joueurs doivent se battre pour survivre aux différentes épreuves. Le jeu vidéo multijoueur, développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital, est sorti le 4 août 2020 sur Microsoft Windows et PlayStation 4.

Quelles sont les plateformes qui peuvent accueillir "Fall Guys : Ultimate Knockout" ? Windows, PlayStation, Nintendo Switch, etc.

À sa sortie, "Fall Guys : Ultimate Knockout" était uniquement disponible pour Microsoft Windows via Steam et PlayStation 4 via l'offre payante du PlayStation Plus. Les joueurs des autres plateformes (la Xbox Series de Microsoft ou les consoles de Nintendo) ne pouvaient pas acquérir le jeu.

Le 21 juin 2022, Mediatonic, le développeur du jeu vidéo, va réaliser le portage du jeu multi-plateformes sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. À cette date, le jeu deviendra un free-to-play (type de jeu vidéo à utilisation gratuite) et cross-platform, c'est-à-dire que les joueurs pourront jouer ensemble au mode multijoueur en ligne, qu'importe la plateforme qu'ils utilisent.

Où acheter "Fall Guys : Ultimate Knockout" ? Steam, Nintendo eShop, etc.

À sa sortie, il était possible d'acheter "Fall Guys : Ultimate Knockout" uniquement via Steam et le PlayStation Plus. L'arrivée de la saison 1 "Gratuit pour tous" permet de proposer le jeu sur d'autres plateformes de distribution de contenus en ligne comme Epic Games ou des boutiques en ligne comme le Nintendo eShop ou le Microsoft Store pour acheter des jeux compatibles avec la Xbox One et la Xbox Series.

Dès le mardi 21 juin 2022, les joueurs, peu importe leur plateforme, pourront télécharger "Fall Guys : Ultimate Knockout" et profiter du battle royale édulcoré de Mediatonic.

Quel est le principe de "Fall Guys : Ultimate Knockout" ?

"Fall Guys : Ultimate Knockout" est un jeu de plateformes qui reprend les principes d'un battle royale : il s'agit d'un type de jeux vidéo mêlant jeu de survie et jeu de tir, basé sur la mécanique du last man standing, c'est-à-dire le "dernier homme survivant". "Fall Guys : Ultimate Knockout" est un battle royale très ludique et coloré où chaque partie met en compétition de 40 à 60 joueurs. Chaque joueur a le contrôle d'un "haricot" personnalisé qui doit survivre tout au long des épreuves afin de gagner des kudos et la couronne, deux monnaies du jeu permettant d'acheter des outils de personnalisation pour l'avatar du joueur.

Tous les haricots/avatars peuvent réaliser quatre actions :

Courir Sauter Plonger vers l'avant Attraper

Les joueurs peuvent également débloquer des réactions, également nommées des emotes, qui possèdent uniquement un intérêt esthétique, utilisés le plus souvent pour narguer les autres joueurs lors d'une victoire.

"Fall Guys : Ultimate Knockout" repose sur un principe simple : le joueur doit terminer les différentes courses d'obstacles le plus rapidement possible. Évidemment, le terrain de jeu présente des obstacles pour ralentir le joueur ou l'éjecter hors de l'aire de joueur. Les autres joueurs peuvent également pousser leurs adversaires pour les ralentir et espérer gagner la partie. En effet, si un haricot percute un autre haricot à une vitesse suffisante, celui-ci peut être déstabilisé et tomber.

S'il y a entre 40 et 60 joueurs au début de chaque partie, le nombre de joueurs éliminés à chaque niveau va varier en fonction du type d'épreuve. Généralement, une partie de "Fall Guys : Ultimate Knockout" se compose de cinq épreuves, mais ce nombre est susceptible de varier en fonction du nombre de joueurs restants. Le jeu propose cinq types d'épreuve :

Course : franchir la ligne d'arrivée avant les autres concurrents

: franchir la ligne d'arrivée avant les autres concurrents Survie : rester sur l'aire de jeu jusqu'à la fin de l'épreuve

: rester sur l'aire de jeu jusqu'à la fin de l'épreuve Chasse : récupérer un objet détenu par un joueur et essayer de le conserver jusqu'à la fin de l'épreuve

: récupérer un objet détenu par un joueur et essayer de le conserver jusqu'à la fin de l'épreuve Logique : faire travailler sa logique

: faire travailler sa logique Jeu en équipe : les joueurs sont répartis en équipe et la dernière équipe est éliminée

La première épreuve d'une partie de "Fall Guys : Ultimate Knockout" est systématiquement une course où le nombre de joueurs éliminés est susceptible de varier. En fonction du nombre de joueurs qualifiés, la deuxième épreuve est choisie au hasard.

À la fin, un seul joueur remporte la victoire et obtient une couronne, une monnaie plus précieuse qui permet aux joueurs d'acheter des éléments cosmétiques plus rares pour personnaliser leur avatar. Néanmoins, les perdants peuvent tout de même se consoler parce qu'à l'issue de chaque épreuve, chaque joueur reçoit des points de célébrité et des kudos, la monnaie virtuelle du jeu.