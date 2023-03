7 moyens d'utiliser ChatGPT pour monter sa boîte

Même s'il est bluffant, ChatGPT n'est pas encore assez compétent pour élaborer seul le business plan d'une entreprise. Mais avec quelques renseignements, il vous aidera à rédiger un document résumant une stratégie financière et commerciale adéquate. Dans un premier temps, l'IA vous incite à lui fournir certaines informations, notamment une description de l'entreprise, une analyse de son marché et une stratégie marketing. Ensuite, ChatGPT vous proposera une ébauche de plan financier qui intègre l'ensemble des frais (frais de démarrage, le personnel, la communication…), des revenus et des sources financement. A partir de ces différentes données, il prévoit la réalisation d'un bénéfice éventuel et même des idées pour réinvestir ce dernier.