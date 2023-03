Avec YouTube Summary , n'importe quelle vidéo publiée sur YouTube peut être résumée par ChatGPT, même (et surtout) les plus longues d'entre elles. Une fois la vidéo lancée, une petite barre "transcript and summary" s'affiche en haut à droite de l'écran. Cette fenêtre énumère les temps forts de la vidéo. Encore mieux, un simple clic vous redirige sur le site de ChatGPT et l'IA propose un résumé synthétique de la vidéo à partir de ces temps forts.