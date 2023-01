"Réforme des retraites 2023 : serez-vous concerné ?"

REFORME DES RETRAITES. Examiné à l'Assemblée nationale, le projet de réforme des retraites prévoit de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

[Mise à jour du mardi 31 janvier 2023 à 09h04] Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ecoles, transports, services publics... Les opposants au projet de loi battent à nouveau le pavé ce mardi. Cette journée de manifestation intervient alors que les députés de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ont débuté l'examen du texte et des quelque 7 000 amendements, dont 6 000 déposés par la Nupes. Les parlementaires ont jusqu'à demain mercredi, 20 heures. Qu'il soit adopté ou non en commission, la réforme des retraites sera présentée dans l'hémicycle le 6 février pour deux semaines de débats. Les discussions devraient s'achever le 26 mars, date limite pour une adoption définitive de la réforme au sein du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale (PLFRSS). L'exécutif aspire à voir sa réforme appliquée dès la fin de l'été 2023. Pour rappel, la réforme initiée par le gouvernement prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans à l'heure actuelle. Ce recul doit être progressif, à raison d'un trimestre par an à compter du 1er septembre 2023 pour la génération née en 1961. Ainsi, l'âge légal devrait s'établir à 63 ans et 3 mois en 2027 pour la génération 1965, soit à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. La durée de cotisation, prévue dans le cadre de la réforme Touraine, est maintenue à 43 ans, soit 172 trimestres. Néanmoins le texte fixe à 67 ans l'âge de départ permettant de toucher une retraite à taux plein sans qu'une décote vienne réduire le montant de la pension de retraite.

En quoi consiste la réforme des retraites prévue en 2023 ? Résumé

Outre le décalage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, couplé à un allongement de la durée de cotisation, le projet de réforme des retraites prévoit plusieurs mesures. En voici l'essentiel :

Le minimum de pension de retraite sera revalorisé à hauteur de 85% du Smic dès cette année : cette mesure concerne tous les retraités actuels et futurs ayant effectué une carrière complète au Smic. Les pensions les plus basses, soit deux millions de petites retraites, seront donc revalorisées à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de septembre 2023 (25 euros au titre de la pension minimum de base et 75 euros au titre de la majoration du minimum de pension).

L'amélioration du dispositif de carrières longues : la retraite sera possible dès 58 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans. L'âge légal sera fixé à 60 ans pour les personnes qui se sont lancé dans la vie active avant 18 ans. Pour celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, il sera possible de partir à 62 ans. Les départs anticipés seront accordés à condition d'avoir cotisé 4 à 5 trimestres avant le plafond d'âge.

Une meilleure prise en compte de la pénibilité : pour ce faire, l'exécutif a annoncé un renforcement du suivi médical, des possibilités de départs anticipés, la création d'un fonds de prévention doté d'un milliard d'euros et l'amélioration du compte professionnel de prévention (abaissement des seuils de travail de nuit et en équipes successives alternantes, création d'un congé de reconversion professionnelle).

Particularité en cas d'invalidité ou d'inaptitude : les travailleurs en invalidité et en inaptitude verront leur seuil de départ à taux plein fixé à 62 ans.

Prise en compte des congés parentaux : désormais les congés paternité et maternité seront comptabilisés dans le calcul de la retraite et les aidants familiaux bénéficieront de validation de trimestres.

désormais les congés paternité et maternité seront comptabilisés dans le calcul de la retraite et les aidants familiaux bénéficieront de validation de trimestres. La fin des régimes spéciaux (IEG, Banque de France RATP ect...) : cette mesure touchera que les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023 dans les professions concernés. Ainsi les salariés actuels ou recrutés avant le 1er septembre 2023 conserveront les avantages liés à leur métier et ne seront pas affiliés au régime général de retraite. Ce dispositif permettant ces exceptions est baptisé "la clause du grand père" ou "clause d'antériorité". Néanmoins, les actifs bénéficiaires des régimes spéciaux sont tout de même impactés par le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, cette question devant faire l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux.

Maintien de certains régimes spéciaux : les pompiers, policiers ou aides-soignants pourront continuer à partir plus tôt à la retraite.

les pompiers, policiers ou aides-soignants pourront continuer à partir plus tôt à la retraite. La création d'un index sur l'emploi des seniors : toutes les entreprises de plus de 300 salariés devront renseigner, à compter de fin 2024, sur un index public leur taux de recrutement et d'emploi des employés seniors. La mesure sera obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. Un refus entrainera une sanction financière équivalente à 1% du coût de la masse salariale de l'entreprise en question.

Faciliter les retraites progressives : amélioration du dispositif de retraite progressive et élargissement aux employés de la fonction publique.

amélioration du dispositif de retraite progressive et élargissement aux employés de la fonction publique. Cotisation supplémentaire grâce au cumul emploi-retraite : cette particularité ouvrira des droits supplémentaires à la retraite, validera les trimestre et permettra ainsi de revaloriser le montant de la pension du retraité.

Contribution supplémentaire des employeurs : en contrepartie de cet effort de la part des entrepreneurs, la cotisation au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles sera abaissée.

Qui sera concerné par la réforme des retraites ?

La réforme des retraites ne concerne pas les retraités actuels. Ces derniers sont partis en retraite à 62 ans comme le stipule actuellement la loi. Le gouvernement ayant retenu la piste d'un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, la génération née en 1968 devrait être la première concernée, la génération née en 1961 devant partir à 62 ans et trois mois à compter du 1er septembre. Voici à titre indicatif le dispositif prévu :

Génération née entre le 1er janvier et le 31 août 1961 : 62 ans, pour une durée d'assurance requise fixée à 168 trimestres

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 : 62 ans et trois mois, pour 169 trimestres de cotisation

Génération 1962 : 62 ans et 6 mois (169 trimestres de cotisation)

Génération 1963 : 62 ans et 9 mois (170 trimestres)

Génération 1964 : 63 ans (171 trimestres)

Génération 1965 : 63 ans et 3 mois (172 trimestres)

Génération 1966 : 63 ans et 6 mois (172 trimestres)

Génération 1967 : 63 ans et 9 mois (172 trimestres)

Génération 1968 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1969 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1970 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1971 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1972 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1973 : 64 ans (172 trimestres)

A noter : tous les actifs ne seront pas concernés par l'âge légal fixé à 64 ans. Certains continueront à bénéficier de dispositifs leur permettant de partir à la retraite manière anticipée. Sont concernés :

Ceux qui ont commencé tôt : ils vont pouvoir continuer à profiter du dispositif carrières longues (lire plus bas)

Les personnes invalides ou en inaptitude : elles pourront partir à la retraite à partir de 62 ans

Les personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles : jusqu'à deux ans avant l'âge légal

Les personnes en situation de handicap : il sera possible de partir dès 55 ans, à condition d'avoir cotisé un nombre minimal de trimestres.

Les travailleurs exposés à l'amiante : ils bénéficient d'un départ anticipé dès 50 ans

L'exécutif estime que la réforme des retraites est nécessaire afin d'assurer la pérennité du système de retraite par répartition. Ce dernier repose sur la solidarité intergénérationnelle, c'est à dire que les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités actuels. Or, le nombre de retraités croît plus rapidement que le nombre d'actifs, sous l'effet de l'allongement de l'espérance de vie. D'après l'INSEE, en 2040, il y aura 1,5 cotisant pour un retraité, contre 4 cotisants pour un retraité en 1980. Par conséquent, le gouvernement préconise de faire travailler les Français plus longtemps afin d'augmenter les cotisations pour "sauvegarder un système de retraite en danger", comme l'ont martelé à de multiples reprises, le président de la République, la première ministre et plusieurs membres du gouvernement.

Ce constat est partagé, en partie, par le dernier rapport du Conseil d'Orientation des Retraites (COR) publié en septembre 2022. Dans l'ensemble des scénarios envisagés par le COR - qui défini ces prévisions selon plusieurs facteurs économiques comme le taux de chômage et le Produit Intérieur Brut - le système de retraite, en l'état actuel, deviendrait "potentiellement déficitaire jusqu'en 2039". Néanmoins le rapport du COR n'indique pas que le système de retraite français est "en danger" ou qu'une réforme de l'âge légal de départ en retraite est nécessaire à sa sauvegarde, comme l'affirme l'exécutif. "Les résultats du rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite" lit-on dans le document.