"Smic 2022 : pourquoi pourrait-il augmenter "avant l'été" ?"

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé la revalorisation du Smic de 25 euros nets "avant l'été". Cette hausse est une conséquence directe de l'inflation.

[Mise à jour du lundi 21 mars 2022 à 10h10] Face à la crise russo-ukrainienne et la hausse des prix de l'énergie, le montant du Smic devient un véritable enjeu politique. Au micro de TF1, Bruno Le Maire a annoncé la revalorisation du Smic de 25 euros nets par mois, le 17 mars dernier. Selon le ministre de l'Économie, cette augmentation du montant du Smic devrait être visible "avant l'été". Cette revalorisation intervient quelques mois après la hausse de 0,9% mise en place au mois de janvier. La revalorisation du Smic est la conséquence directe de l'inflation des derniers mois. En effet, le Smic augmente de manière systématique lorsque l'inflation dépasse les 2%. Or celle-ci s'est élevée jusqu'à 3,6% au mois de février. Un chiffre qui devrait encore progresser dans les mois à venir, en raison du conflit en Ukraine. Dans ses prévisions les plus récentes, publiées en fin de semaine dernière, la banque centrale française anticipe une inflation de 3,7% à 4,4% en 2022, en raison notamment des effets de la guerre sur les prix de l'énergie et de l'alimentation. Avec cette augmentation, le Smic devrait atteindre environ 1 630 euros brut mensuels.

Lors de l'émission Le Grand Jury sur RTL dimanche dernier, le ministre de l'Economie a toutefois écarté tout "coup de pouce" supplémentaire à la hausse automatique du Smic. Dans un tel scénario, "les prix rattrapent les salaires et les salaires rattrapent les prix dans une espèce d'échelle de perroquet qui n'en finit pas, et ce sont les salariés qui finissent perdants", a-t-il ajouté.

Smic est l'acronyme de Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il correspond au salaire minimum en vigueur en France. Les employeurs ne peuvent donc rémunérer un salarié, quel que soit son contrat de travail, en-dessous de ce seuil. Le Smic a succédé en 1970 au Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). Depuis le 1er janvier 2022, le montant du Smic brut mensuel est de 1 603,12 euros sur la base de 35 heures, contre 1 589,47 euros au 1er octobre 2021. Le Smic horaire brut est, lui, de 10,57 euros depuis le 1er janvier 2022, contre 10,48 euros au 1er octobre 2021. Il permet de calculer la rémunération des salariés à temps partiel. On parle aussi de taux horaire.

La revalorisation d'octobre 2021 est un phénomène mécanique, pour s'adapter à l'inflation. Le Code du travail prévoit en effet une augmentation automatique lorsque l'inflation dépasse 2% par rapport à la dernière période de référence. Ces hausses en cours d'année sont relativement rares : la dernière remonte à dix ans. En janvier 2022, le Smic a connu une hausse moindre, de 0,9% car elle a été calculée en fonction de l'évolution des prix entre août et novembre 2021 seulement, et non sur un an. Il existe des Smic spécifiques à certaines professions, comme le Smic hôtelier. Suite à l'augmentation mécanique du Smic au 1er octobre 2021, la ministre du Travail a appelé à une revalorisation des minima de branche inférieurs au Smic. L'indice minimum de traitement des agents publics a quant à lui été rehaussé pour atteindre le montant du Smic au 1er octobre.

Le Smic mensuel net a augmenté de 0,9% au 1er janvier 2022, après avoir augmenté de 2,2% au 1er octobre 2021 et 0,99% au 1er janvier 2021. Il atteint environ 1 269 euros euros net par mois pour 35 heures hebdomadaires depuis le 1er janvier 2022, contre 1 258 euros au 1er d'octobre 2021, 1 231 euros depuis le 1er janvier 2021 et 1 219 euros en 2020.

Le montant du Smic net Date Smic mensuel net Janvier 2014 1 128,70 € Janvier 2015 1 135,99 € Janvier 2016 1 143,72 € Janvier 2017 1 153 € Janvier 2018 1 173 € Janvier 2019 1204 € Janvier 2020 1 219 € Janvier 2021 1 231 € Octobre 2021 1 258 € Janvier 2022 1 269 €

Les salariés à temps partiel sont rémunérés au Smic horaire. Ainsi, un salarié peut toucher une paie inférieure au Smic mensuel s'il travaille moins de 35 heures par semaine. Pour compléter ses revenus du travail, il est possible de demander la prime d'activité. Le montant du Smic horaire brut est de 10,57 euros au 1er janvier 2022 (10,48 euros au 1er octobre 2021, 10,25 euros entre janvier et septembre 2021).

En janvier 2022, le montant du Smic horaire net est d'environ 8,37 euros. Ce chiffre ne peut être qu'indicatif, le montant des cotisations sociales retenues sur le Smic horaire brut pouvant varier d'une fiche de paie à l'autre. Entre octobre et décembre 2021, il était de 8,29 euros. Entre janvier et septembre 2021, il était de 8,11 euros , et en 2020, il était de 8,03 euros.

En janvier 2022 le Smic mensuel brut, c'est-à-dire avec les cotisations sociales du salarié, atteint 1 603,12 euros. En octobre 2021, il était de 1589,47 euros contre 1 554,58 euros sur les premiers mois de 2021 et 1 539,42 euros en 2020.

Montant du Smic brut Année Smic horaire brut en euros Smic mensuel brut pour 151,67 heures de travail en euros Parution au JO 2022 10,57 € 1 603,12 € 22/12/2021 2021 - octobre 10,48 € 1589,47 € 27/09/2021 2021 10,25 € 1554,58 € 17/12/2020 2020 10,15 € 1 539,42 € 19/12/2019 2019 10,03 € 1521,25 € 19/12/2018 2018 9,88 € 1 498,47 € 21/12/2017 2017 9,76 € 1 480,27 € 23/12/2016 2016 9,67 € 1 466,62 € 18/12/2015 2015 9,61 € 1 457,52 € 22/12/2014 2014 9,53 € 1 445,38 € 19/12/2013 Source : ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Le gouvernement définit chaque année le Smic selon un montant horaire, le montant versé par heure de travail. On parle aussi de taux horaire. Une personne travaillant à temps partiel touchera ce taux horaire selon son temps de travail et non le Smic mensuel qui est calculé sur une base de 35 heures par semaine. Ce taux horaire est de 10,57 euros depuis janvier 2022, il était de 10,48 euros depuis d'octobre 2021, 10,25 euros depuis janvier 2021.

La France n'est pas le seul pays qui dispose d'un salaire minimum. Le salaire minimum européen le plus élevé se trouve au Luxembourg où il dépasse les 2 200 euros par mois. Le salaire minimum le plus bas en Europe est de 330 euros par mois en Bulgarie.

Le Smic mensuel net est d'environ 1 269 euros au 1er janvier 2022 (1 258 euros en octobre 2021, 1 231 euros depuis janvier 2021). Le Smic mensuel brut est lui de 1 603,12 euros au 1er janvier 2022 (1 589,47 euros à compter d'octobre 2021, 1 554,58 euros depuis janvier 2021). Pour passer le salaire brut en net, vous devez déduire le montant des cotisations salariales. Ces sommes concernent un salarié à temps plein. Les salariés à temps partiel sont rémunérés selon le taux horaire du Smic soit 10,57 euros au 1er janvier 2022 (10,48 euros bruts en octobre 2021 , 10,25 euros depuis janvier 2021).

Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de salaire minimum équivalent au Smic commun à toute la Suisse. Seuls les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Genève, de Tessin et de Bâle-Ville ont fixé un salaire minimum. Dans le premier, ce salaire brut s'élève à 20,08 francs suisses de l'heure en 2021, soit environ 17,41 euros de l'heure, c'est-à-dire 66% de plus que le Smic en France. Dans le deuxième, le revenu minimum atteint 20 francs suisses de l'heure, soit 17,34 euros de l'heure, ce qui fait 65% de plus que le Smic en France. Le salaire minimum brut horaire est de 19 francs suisses (16,48 euros) à Tessin, 23,14 francs suisses (20,07 euros) à Genève et 21 francs suisses (18,21 euros) à Bâle-Ville.

Les conventions collectives et les accords d'entreprise peuvent eux aussi définir une rémunération minimale selon l'emploi occupé. Dans ce cas, c'est le salaire minimum conventionnel (supérieur au Smic) qui doit être respecté. On parle par exemple du Smic hôtelier, pour évoquer le Smic pratiqué dans ce secteur. Mais si le salaire minimum conventionnel est inférieur au Smic, alors c'est ce dernier qui doit être appliqué.

Le montant du Smic n'est pas le même selon qu'il est exprimé en brut ou en net. La différence correspond au montant des cotisations sociales salariales. Le tableau ci-dessous donne l'équivalence brut/net pour le Smic horaire, le Smic journalier et le Smic mensuel à partir de janvier 2022.

Smic brut (comme annoncé par l'exécutif) Smic net Smic horaire 10,57 € 8,3 € Smic journalier (7 h de travail / jr) 73,99 58,1 € Smic mensuel (35 h de travail / sem) 1 603,12 € 1 269 €

Le montant du Smic annuel peut être obtenu en multipliant le montant du Smic mensuel par 12. Ainsi, en prenant en compte les montants valables à compter de janvier 2022 le montant du Smic annuel net s'élèverait à 15 228 euros (1 269 X 12). Le montant du Smic annuel brut, lui, atteindrait 19 237 euros (1 603,12 X 12).

Le Smic horaire brut est de 10,57 euros en 2022. Le Smic horaire brut était de 10,48 euros en octobre 2021, 10,25 euros en janvier 2021, et 10,15 euros en 2020. Voici un tableau avec l'évolution du montant depuis 2014.

Le montant brut du Smic horaire Date Smic horaire brut 1er janvier 2014 9,53 € 1er janvier 2015 9,61 € 1er janvier 2016 9,67 € 1er janvier 2017 9,76 € 1er janvier 2018 9,88 € 1er janvier 2019 10,03 € 1er janvier 2020 10,15 € 1er janvier 2021 10,25 € 1er octobre 2021 10,48 € 1er janvier 2022 10,57 € Source : Insee

Le Smic est revalorisé chaque année pour tenir compte de l'inflation et des salaires pour les ménages les plus modestes. Au 1er octobre 2021, le Smic est revalorisé de 2,2%, après 0,99% en janvier 2021, 1,2 % au 1er janvier 2020 et 1,5% en janvier 2019. Au 1er janvier 2022, il est revalorisé de 0,9%. Le gouvernement peut choisir d'aller au-delà de la revalorisation automatique, mais la dernière augmentation de la sorte remonte à juillet 2012 (coup de pouce de 0,6% en plus de la hausse de 1,4% due à l'inflation).