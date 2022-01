"Actualisation Pôle Emploi : ouverture ce vendredi"

[POLE EMPLOI ACTUALISATION] L'actualisation mensuelle est nécessaire pour toucher les allocations chômage. Attention toutefois à bien respecter les dates d'ouverture et de fermeture du service. Pour janvier, elle ouvre le vendredi 28 janvier 2022.

[Mise à jour du lundi 24 janvier 2022 à 17h] Il va bientôt être possible de s'actualiser sur le site de Pole Emploi. L'actualisation pour le mois de janvier 2022 de sa situation. L'ouverture de la démarche se fera en effet vendredi 28 janvier. L'actualisation peut être effectuée par téléphone, en composant le 3949, sur le site Internet pole-emploi.fr ou encore via l'appli "Mon espace". A noter qu'il sera peut-être nécessaire de renseigner le nombre d'heures travaillées et de fournir des justificatifs de revenus. Pour rappel, plus tôt l'actualisation est faite, plus vite les allocations afférentes sont versées. Un retard d'actualisation peut par ailleurs générer une radiation de Pole Emploi et la perte des allocations.

Les personnes qui ont perdu leur travail suite à une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle ou une période d'essai non validée sont tenues de s'inscrire à Pôle emploi. Il en est de même pour les celles qui entrent sur le marché du travail et qui recherchent un emploi.

Les demandeurs d'emploi ont droit à des allocations chômage. Mais pour les toucher, il est nécessaire d'actualiser chaque mois sa situation, y compris le premier mois de son inscription à Pole Emploi. Cette obligation est soulignée par l'article L5411.2 du Code du Travail : "Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits".

Lors de l'actualisation, vous devez déclarer les événements liés à votre situation sur le mois. Il peut notamment s'agir d'une reprise d'activité (CDD, mission d'intérim ou tout autre type de contrat de travail. Dans ce cas, vous devrez indiquer le nombre d'heures effectuées et le salaire brut touché). Le travail peut-être à temps partiel ou à temps complet. Vous devrez aussi fournir vos justificatifs de revenus (feuille de paie...). En effet, si vous touchez d'autres revenus, votre allocation chômage devra être recalculée. D'autres éléments affectant votre situation doivent aussi être déclarés :

Une formation

Un congé maternité

Un arrêt travail

Un mariage ou d'un divorce

Un départ à la retraite

Une modification des coordonnées personnelles (téléphone, adresse...)

Ou une absence de domicile pour une durée supérieure à une semaine.

A la fin du processus, si vous êtes toujours à recherche d'un poste et que vous remplissez toujours les critères requis, Pôle Emploi vous confirmera votre maintient sur la liste des demandeurs d'emploi. Vous aurez alors 24 heures pour modifier votre déclaration.

La période d'actualisation s'ouvre à la fin du mois concerné et le paiement se fait à partir du début du mois suivant. La durée moyenne du délai entre la déclaration et le paiement est de 4 jours. Point important, Pôle emploi traite les dossiers en fonction de l'ordre d'arrivée. En d'autres termes, plus vous déclarez votre situation rapidement, plus vite vous recevrez les allocations.

Calendrier actualisation Pôle Emploi Mois concerné Date d'actualisation Paiement à partir du Décembre 2021 Du 28 décembre 2021 au 15 janvier 2021 3 janvier 2022 Janvier 2022 Du 28 janvier 2022 au 15 février 2022 1 février 2022 Février 2022 Du 26 février 2022 au 15 mars 2022 1 mars 2022 Mars 2022 Du 28 mars 2022 au 15 avril 2022 1er avril 2022 Avril 2022 Du 28 avril 2022 au 15 mai 2022 2 mai 2022 Mai 2022 Du 28 mai 2022 au 15 juin 2022 1 juin 2022 Juin 2022 Du 28 juin 2022 au 15 juillet 2022 1er juillet 2022 Juillet 2022 Du 28 juillet 2022 au 15 août 2022 1 août 2022 Août 2022 Du 28 août 2022 au 15 septembre 2022 1er septembre 2022 Septembre 2022 Du 28 septembre 2022 au 15 octobre 2022 3 octobre 2022 Octobre 2022 Du 28 octobre 2022 au 15 novembre 2022 2 novembre 2022 Novembre 2022 Du 28 novembre 2022 au 15 décembre 2022 1er décembre 2022 Décembre 2022 Du 28 décembre 2022 au 15 janvier 2023 2 janvier 2023

Pour les personnes en recherche d'emploi, il est très important de respecter les dates limites pour l'actualisation (indiquées ci-dessus) pour deux raisons :

L'actualisation permet de montrer à Pôle Emploi que vous êtes toujours à la recherche d'un travail

L'actualisation mensuelle est un acte incontournable pour obtenir les allocations chômage.

"Les mots de l'Eco : le chômage"

L'actualisation mensuelle s'effectue surtout sur Internet depuis son domicile via le site de Pôle emploi ou son mobile avec l'application Pôle Emploi. L'application permet d'envoyer facilement ses justificatifs. Pour accéder au formulaire d'actualisation en ligne, il est nécessaire de s'identifier via son compte personnel, qui est confidentiel et sécurisé. Pour y accéder, il faut donner :

Un identifiant : il s'agit de votre numéro de demandeur d'emploi qui est inscrit sur tous les courriers envoyés par Pôle Emploi.

Un mot de passe : Il prend la forme d'un code à 6 chiffres. Chaque demandeur d'emploi le reçoit lors de son inscription à Pôle emploi.

Par la suite, il suffit de remplir un formulaire qui est le même que celui qui est à remplir via le 3949 ou dans les centres Pôle Emploi. L'actualisation peut aussi se faire directement dans un centre Pôle Emploi. Les centres Pôle Emploi disposent d'une borne nommée borne Unidialog qui permet de s'actualiser. Des conseillers peuvent vous aider à effectuer la démarche. Du matériel informatique y est aussi à votre disposition pour scanner vos justificatifs.

L'actualisation permet le paiement de vos allocations chômage. Le montant de ces dernières pourra être recalculé en fonction des informations que vous avez fournies. Par exemple, si vous avez touchés des salaires. Une fois que vous vous êtes actualisé, vous êtes payé dès le début du mois suivant. Par exemple, si vous êtes encore éligible aux allocations chômages au mois de septembre, vous serez payés à partir du 1er octobre. Voici le calendrier des paiements :

Calendrier de paiement Pôle Emploi Mois concerné Paiement à partir du Décembre 2021 3 janvier 2022 Janvier 2022 1 février 2022 Février 2022 1 mars 2022 Mars 2022 1er avril 2022 Avril 2022 2 mai 2022 Mai 2022 1 juin 2022 Juin 2022 1er juillet 2022 Juillet 2022 1 août 2022 Août 2022 1er septembre 2022 Septembre 2022 3 octobre 2022 Octobre 2022 2 novembre 2022 Novembre 2022 1er décembre 2022 Décembre 2022 2 janvier 2023

L'actualisation mensuelle est un acte incontournable pour recevoir les allocations chômage. Si vous oubliez d'effectuer la démarche, vous ne ferez plus partie de la liste des demandeurs d'emploi. Vos allocations ne seront donc plus versées. Si vous avez oublié de vous actualiser, vous êtes tenu de vous inscrire à Pôle emploi une nouvelle fois (en agence, sur internet ou en appelant le 3949).

Pour vous actualiser, vous pouvez aussi passer par le téléphone en appelant le 3949 (appel non surtaxé). Vous aurez aussi besoin de votre identifiant. Ce numéro permet d'aussi de vous renseigner sur votre situation.

Un auto entrepreneur peut avoir droit aux allocations chômage si :

Il a déjà travaillé et à ce titre a droit aux allocations chômage.

S'il est enregistré comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi.

S'il respecte ces deux conditions, il peut bénéficier des allocations chômage (dans la limite de ses droits) sous deux formes :

Le cumul des allocations chômage et de son activité d'auto entrepreneur : chaque mois l'auto entrepreneur s'actualise. Il touche ses droits auxquels l'administration soustrait ce que l'activité professionnelle a rapporté. Attention, les sommes ne peuvent pas dépasser l'ancien salaire du bénéficiaire. Lors de l'actualisation, il doit indiquer son chiffre d'affaires brut ainsi que le nombre d'heures travaillées. A la fin de l'actualisation, il ne faut pas oublier d'indiquer qu'il est toujours à la recherche d'un emploi. Attention, l'auto entrepreneur doit effectuer une démarche en plus pour toucher les allocations chômage. Il doit pour cela envoyer à son agence Pôle Emploi une copie de sa déclaration mensuelle de chiffre d'affaires à l'Urssaf. L'envoi peut se faire via une photo lisible du document.

Le système de l'Aide à la reprise ou création d'entreprise (Arce) : avec ce système, Pôle Emploi verse un capital qui peut servir à la création de l'entreprise. Le montant de l'Arce correspond à 45% des droits restants. La somme est versée en deux fois. Une fois lors de l' inscription à Pôle Emploi, une fois 6 mois plus tard. Pour recevoir les 55% des droits restants, l'auto entrepreneur doit s'actualiser chaque mois (comme le cas présenté ci-dessus).

Ces deux dispositifs ne peuvent être cumulés. Mais ils donnent droit à l'Acre, une exonération de charges sociales valable sur trois ans.

Les allocations chômage des intermittents sont calculées sur la base du nombre d'heures travaillées au cours de périodes déterminées, en fonction du salaire de référence. Si l'intermittent n'a exercé aucune activité professionnelle pendant ce laps de temps précis, le nombre de jours indemnisables n'est autre que le nombre de jours du mois civil, soit entre 28 et 31 selon les mois. Les activités prises en compte peuvent être :

Salariées ou non (auto-entreprise, freelance, société...)

Conservées lors de l'ouverture de droit ou reprises après

Exercées en France ou dans l'EEE.

A noter qu'il est impératif de mentionner toutes les activités lors de l'actualisation Pôle Emploi. Il est possible de cumuler les revenus issus de droits d'auteurs et droits voisins ainsi que ceux des bourses d'artiste avec les allocations chômage. Ces revenus n'ont d'ailleurs pas à être déclarés. Les revenus salariaux accessoires versés par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) doivent, eux, figurer dans l'actualisation mensuelle.

Lors de votre actualisation, si vous déclarez une activité, vous devez envoyer vos bulletins de salaire sur lesquels vous devez inscrire votre nom et votre numéro d'identifiant. Vous devez aussi indiquer les sommes brutes touchées et le nombre d'heures travaillées. Pour l'envoi, vous pouvez envoyer une photo lisible des documents ou les scanner. Vous pouvez aussi vous rendre dans votre agence Pôle emploi. Cette démarche permet à l'administration de calculer le montant des allocations auxquelles vous avez droit.