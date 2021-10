"Réforme du chômage : le calcul des allocations durci"

Le volet de la réforme durcissant Lle calcul de l'allocation chômage est en application depuis le 1er octobre, suite à la parution jeudi 30 septembre du décret au Journal officiel. Les syndicats vont attaquer le texte, le Conseil d'Etat doit encore se prononcer sur le fond.

Pôle Emploi est un acteur à part entière de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Il lance en effet une nouvelle offre d'accompagnement et de services à destination des demandeurs d'emploi, des entreprises et des travailleurs précaires :

Tous les salariés qui démissionnent pour réaliser un projet professionnel peuvent bénéficier d'un accompagnement gratuit en vue de l'élaborer à compter du 1er janvier 2020

en vue de l'élaborer à compter du Les chômeurs ayant reçu une proposition d'emploi stable mais ayant besoin d'une remise à niveau de leurs compétences peuvent bénéficier d'une formation sur-mesure à compter du 1er janvier 2020

mais ayant besoin d'une peuvent bénéficier d'une à compter du Dans les 4 premières semaines suivant leur inscription à Pôle emploi, les chômeurs peuvent bénéficier de 2 demi-journées d'accompagnement intensif avec Pôle emploi à compter du 1er janvier 2020

avec Pôle emploi à compter du Les travailleurs précaires bénéficieront (ceux qui cumulent l'ARE avec un salaire) peuvent bénéficier d'un accompagnement dédié à compter du 1er janvier 2020

bénéficieront (ceux qui cumulent l'ARE avec un salaire) peuvent bénéficier d'un à compter du Les chômeurs peuvent bénéficier de nouvelles aides pour répondre à une offre de poste à compter du 1er janvier 2020.

Le montant de l'allocation chômage se base sur le salaire journalier brut de référence. Son mode de calcul a été modifié par la réforme de l'assurance chômage, et la nouvelle version est en application depuis le 1er octobre 2021. Le salaire journalier est défini à partir de tous vos salaires bruts des 24 derniers mois (36 mois pour les personnes de 53 ans et plus), primes comprises, mais hors indemnités liées à la rupture de votre contrat. Le montant total de ces rémunérations est ensuite divisé par le nombre de jours calendaires, travaillés et non travaillés, sur la période de référence. Cependant, le nombre de jours non travaillés pris en compte est plafonné à 75% des jours travaillés. Ce mode de calcul s'applique aux personnes qui se retrouvent au chômage à compter du 1er octobre 2021. Pour celles déjà au chômage auparavant ou dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er octobre, les anciennes règles continuent de s'appliquer : la période de référence est de 12 mois, et seuls les jours travaillés sont pris en compte.

Un plancher à 65% du salaire net mensuel moyen et un plafond équivalent au montant du salaire net mensuel moyen ont été retenus. Par exemple, à compter du 1er octobre 2021, tous les salariés qui ont gagné en moyenne 1 200 euros par mois (soit l'équivalent du Smic) sur une période d'un an auront une indemnité de 960 euros par mois pendant 12 mois. L'idée avancée est qu'auparavant, deux personnes ayant travaillé le même nombre d'heure, mais l'une de façon continue à temps partiel, l'autre à temps plein mais de façon discontinue, avaient des allocations extrêmement différentes, et le gouvernement affichait comme objectif de sensiblement réduire cette différence.

Pour fixer le montant journalier de votre allocation, Pôle emploi utilise deux formules et retient le résultat le plus élevé entre :

40,4% du salaire journalier de référence + 12,12€

ou 57% du salaire journalier de référence.

En cas de résultat inférieur à 29,38 euros, Pôle Emploi retient ce montant. Dans tous les cas, l'allocation ne peut pas dépasser 75% du salaire journalier de référence. L'allocation chômage versée chaque mois par Pole Emploi correspond au montant de l'allocation journalière multiplié par le nombre de jours du mois (minimum 28 et maximum 31).

La réforme de l'assurance chômage prévoit aussi une dégressivité de l'allocation pour les anciens salariés les mieux payés (au-delà de 4 500 euros bruts) depuis le 1er juillet 2021. L'allocation baisse à compter du neuvième mois de chômage. A une date ultérieure, elle baissera à compter du septième mois. Cela n'entrera cependant en vigueur que quand certains seuils d'embauches et de baisse des demandeurs d'emploi auront été franchis.