"Crédit d'impôt : ce qui change à partir de vendredi"

[CREDIT IMPOT 2022] A partir du 28 janvier, les particuliers employeurs pourront bénéficier d'une avance immédiate de crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Voici comment l'activer.

[Mis à jour le jeudi 27 janvier 2022 à 11h31] Ménage, aide à domicile, soutien scolaire, petits travaux de jardinage et de bricolage... Les dépenses éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile font désormais l'objet d'avantage fiscal versé en temps réel. A partir du vendredi 28 janvier, les particuliers employeurs peuvent profiter d'une avance de crédit d'impôt immédiate. Ils n'ont plus à effectuer d'avance de trésorerie : le contribuable paye uniquement le coût de la prestation qui reste à sa charge, une fois le crédit d'impôt et les aides déduites. Comment savoir si vous pouvez en bénéficier ? Vous devez utiliser le service de déclaration Cesu+, qui permet de confier le processus de rémunération à l'Urssaf, en ayant recueilli l'accord du salarié au préalable. Le service peut être activé sur la plateforme, dès à présent, sur le site www.cesu.urssaf.fr :

Cliquez sur "Mon avantage fiscal", puis sur "Activer l'avance immédiate de crédit d'impôt" Remplissez le formulaire dédié. Vous devrez veiller à compléter vos coordonnées bancaires. A l'issue de la procédure, vous aurez accès à un récapitulatif avec le coût total, le montant du crédit d'impôt, le montant qui reste à payer, le montant versé au salarié et le prélèvement à la source. "L'Avance immédiate calculée au titre de janvier pourra porter sur l'intégralité des heures effectuées dans le mois", explique Bercy.

"Dans le prolongement de sa démarche de simplification du quotidien des ménages, l'Urssaf offrira également davantage de visibilité aux particuliers", fait-on savoir dans un communiqué. "Les ménages ayant recours à ce nouveau service pourront suivre en temps réel le montant de crédit d'impôt consommé ainsi que le montant encore disponible pour l'année en cours". A partir du mois d'avril, le service sera ouvert aux organismes de services à la personne. Les particuliers pourront se connecter au site particulier.urssaf.fr pour l'activer. L'organisme de services transmettra les différentes informations à l'Urssaf. Le contribuable recevra alors une notification permettant la validation du paiement dans les 48 heures.

Le crédit d'impôt est une mesure qui permet de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu par le biais d'un remboursement. À la différence d'une réduction d'impôt, le crédit d'impôt peut s'appliquer à la fois aux personnes non imposables et aux personnes imposables, les premiers obtenant alors un remboursement via un chèque ou un virement des impôts. Le crédit d'impôt a été instauré afin d'encourager les personnes à investir dans des secteurs d'activité particuliers. Ces dernières années, de nombreux crédits d'impôt ont notamment été créés pour favoriser l'investissement dans le développement durable, ou encore plus largement dans tout ce qui concerne les pôles Recherche et Développement des entreprises.

Pour demander un crédit d'impôt, il faut reporter le montant des dépenses occasionnées dans la case prévue à cet effet au moment la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu. Le montant du crédit d'impôt est ensuite calculé par l'Administration fiscale et inscrit sur l'avis d'imposition.

Depuis janvier 2017, tous les contribuables qui engagent des dépenses au titre des services à la personne peuvent bénéficier de ce dispositif, que ce soit pour leur résidence principale ou secondaire et qu'ils soient propriétaires ou locataires. Le montant du crédit d'impôt est égal 50% des dépenses engagées dans l'année, dans la limite d'un plafond qui varie entre 12 000 et 20 000 euros suivant la composition du foyer fiscal. Les activités relevant de ce dispositif sont les services rendus à domicile à caractère familial ou ménager. Voici une liste non exhaustive (la liste complète est à retrouver ici) :

Le soutien scolaire

La garde d'enfant de moins de six ans, en dehors du domicile

L'assistance aux personnes âgées ou handicapées

Les petits travaux de jardinage

L'entretien de la maison

Les prestations d'assistance informatique et Internet

Un crédit d'impôt peut également être accordé en rapport avec son logement, qu'il s'agisse d'habitation principale (installation d'équipements spéciaux pour les personnes âgées ou handicapées) ou d'un investissement locatif (engagement de location de six ou neuf ans avec les dispositifs Pinel et Denormandie).

Le site des impôts recense sur cette page tous les motifs qui peuvent donner droit au crédit d'impôt ou à des déductions fiscales, en les classant en quatre catégories : déductions liées à la famille, déductions liées au logement, aide à la personne et emploi à domicile.

Jusqu'au 31 décembre 2021, si une personne réalisait des travaux d'économie d'énergie dans la résidence principale (propriétaire ou locataire), elle pouvait bénéficier, sous certaines conditions, du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Le logement devait avoir été construit depuis plus de deux ans et le taux du crédit d'impôt était variable selon la nature des dépenses. Le montant des dépenses ouvrant droit au CITE était plafonné à 2 400 euros pour une personne seule, 4 800 euros pour un couple plus 120 euros par personne à charge supplémentaire sur une période de 5 ans. Les travaux concernés étaient entre autres :

Remplacement de fenêtres en simple vitrage par des fenêtres en double vitrage

Équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois, énergie solaire ou autre biomasse

Pompes à chaleur autre que air/air

Foyers fermés et inserts de cheminée intérieure

Diagnostic de performance énergétique, quand il n'est pas obligatoire (1 par logement par période de 5 ans)

Matériaux d'isolation thermique (hors fenêtres ou portes)

Dépose d'une cuve à fioul

Installation d'une VMC à double flux

Système de charge d'un véhicule électrique

Depuis le 1er janvier 2021, le CITE est remplacé pour tous par le dispsitif MaPrime Renov'.

