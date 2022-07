"Cotisations des professions libérales 2022 : baisse en vue?"

Découvrez le montant des cotisations maladie, famille, retraite de base et complémentaire, d'invalidité décès, mais aussi la CSG et la CSRD dues par les professionnels non-salariés. Ces cotisations pourraient baiser selon le gouvernement.

[Mise à jour du mercredi 6 juillet 2022 à 16h17] Les professions libérales doivent-elles s'attendre à une baisse de leurs cotisations ? La Première ministre Elisabeth Borne a en tous cas annoncé une baisse des charges pour les indépendants, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée Nationale. Elle n'a pas donné plus de détails, mais ceux-ci devraient être dévoilés lors de la présentation du projet de loi en faveur du pouvoir d'achat, demain 7 juillet, en Conseil des ministres.

Par définition, les professions libérales ne cotisent pas sur la base habituelle des cotisations patronales et salariales. Leurs cotisations sociales sont établies de manière particulière selon les différentes professions. Voici les taux et les montants des charges sociales. Ces taux sont applicables sur le revenu professionnel imposable.

Par ailleurs, un plan en faveur des indépendants vise entre autres à simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales de l'ensemble des indépendants, y compris les professions libérales. La loi de finance de 2022 portant ces mesures ayant été adoptée, les professionnels libéraux, comme les autres indépendants, pourront bientôt moduler leurs contributions et cotisations sociales en temps réel, ce qu'on appelle l'auto-liquidation, selon la variation de leurs revenus. Ils pourront aussi ajuster en temps réel leur prévision de revenus, qui sert de base pour le calcul des cotisations. Cela se fera sans subir de pénalité, alors qu'actuellement, si le chiffre réel est supérieur de plus d'un tiers aux prévisions, une majoration s'applique. L'assiette des cotisations et contributions sociales ne changera en revanche pas. Le plan prévoit aussi une neutralisation des effets de la crise sanitaire et économique sur le calcul des indemnités journalières. Les années 2020 et 2021 ne seront ainsi pas prises en compte pour les professionnels qui auront subi une forte baisse de revenu sur ces périodes. De la même façon, les indépendants des secteurs S1 et S1 bis ou dont l'entreprise a été fermée administrativement durant la crise verront la validation de plusieurs trimestres de retraite en 2020 et 2021. Leur nombre correspondra à la moyenne des trimestres validés lors des trois derniers exercices.

CSG-CRDS : 9,7%

9,7% pour la CSG-CRDS (9,2% pour la CSG, 0,5% pour la CRDS) sur la totalité des revenus professionnels et les cotisations sociales obligatoires, 6,6% ou 8,3% sur les revenus de remplacement.

Allocations familiales : Taux variable selon les revenus.

Taux nul pour un revenu jusqu'à 45 250 euros

Taux progressif entre 0% et 3,1% pour un revenu compris entre 45 250 euros et 57 590 euros

3,1% pour un revenu au-delà de 57 590 euros.

Maladie et maternité : Taux variable selon les revenus et la catégorie

Pour les professions libérales non réglementées :

Taux progressif entre 0% et 6,35 % pour un revenu professionnel inférieur à 45 250 euros (110% du Pass)

Taux de 6,35% pour une part de revenus comprise entre 45 250 euros et 205 680 (110% du Pass à 5 Pass).

Taux de 6,5% pour une part de revenus supérieurs à 205 680 euros (5 Pass).

Pour les professions libérales réglementées :

Taux de 1,5% à 6,5% pour un revenu professionnel inférieur 45 250 euros (110% du Pass)

Taux de 6,5% au-delà.

Retraite de base

Revenus Calcul des cotisations A partir de 0 € 840 € minium Jusqu'à 41 136 € Taux de 8,23% Au-delà de 41 136 € Taux de 1,87%

Retraite complémentaire

Profession Calcul des cotisations Agents généraux d'assurance 7,66% des commissions brutes jusqu'à 531 391€ Architectes, conseils, experts, géomètres, ingénieurs, techniciens... De 1 527 € (classe A) à 19 857 € (classe H) Auxiliaires médicaux Forfait de 1 824 € et taux de 3% de la part de revenus entre 25 246 et 193 913€ Chirurgiens-dentistes Forfait de 1 465,27 € et taux de 0,725% dans la limite de 205 680 € Comptables agréés, experts-comptables et commissaires aux comptes De 60 € (classe A) à 20 925 € (classe H) Médecins 9,8% avec un plafond à 143 976 € Notaires Section B : de 2 370 € à 18 960 €

Section C : cotisation de 4% Officiers ministériels et publics 12,5% dans la limite de 329 088 euros Pharmaciens 6 160 € + de 2 464 à 14 784 € Sages-femmes Forfait de 1 465,27 € et taux de 0,725% dans la limite de 205 680 € Vétérinaires De 8 059 € à 12 089,76 €

Invalidité-décès