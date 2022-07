"Augmentation des retraites : ce qui a été adopté par l'Assemblée"

AUGMENTATION RETRAITE. L'Assemblée nationale a achevé l'examen du package en faveur du pouvoir d'achat dans la nuit de mardi à mercredi.

[Mise à jour du mercredi 27 juillet 2022 à 11h01] Non sans difficulté, les députés ont enfin achevé les débats sur le pouvoir d'achat. Après avoir adopté le projet de loi pouvoir d'achat en première lecture, les élus ont approuvé le second volet de mesures, figurant dans le projet de loi de finances rectificatif. Ce projet de budget rectifié a été voté par 293 voix contre 146, et 17 abstentions. Les débats ont été particulièrement houleux sur l'augmentation des pensions de retraite, prévue à 5,1% sur l'année 2022 (1,1% au 1er janvier, puis 4% en juillet à titre rétroactif). A l'issue d'une seconde délibération demandée par le gouvernement, l'Assemblée est en effet revenue sur une revalorisation des pensions supplémentaire de 500 millions d'euros approuvée quelques heures plus tôt. Au micro de France Inter ce mercredi, le locataire de Bercy, Bruno Le Maire, a fait savoir que les pensions de retraite devraient continuer à augmenter en 2023, du fait de l'évolution de l'inflation.

Oui, nous protégeons intégralement nos retraités contre linflation.

Les pensions de retraite sont revalorisées de 5,1 % en 2022 : 1,1 % en janvier et 4 % depuis juillet.

Si l'inflation continue d'augmenter, il y aura une nouvelle revalorisation des retraites en janvier 2023. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 27, 2022

Le texte doit désormais être transmis au palais du Luxembourg, où il sera débattu par les sénateurs. Si elle est validée, cette revalorisation prendra effet au 1er juillet, à titre rétroactif. Elle sera mise en œuvre sur la pension de juillet, versée au mardi 9 août 2022. Pour rappel, la revalorisation des retraites ne concerne que les pensions de retraite de base. Les ex-salariés du secteur privé, rattachés au régime de l'Agirc-Arrco, eux, devront attendre le mois de novembre pour savoir si leur retraite complémentaire sera revalorisée.

"Au global, c'est une augmentation de 5% sur l'année [sur la pension de retraite de base, ndlr]", avait fait valoir la Première ministre, Elisabeth Borne. "Si on tient compte d'une inflation à 4%, pour une pension à 1 200 euros, c'est un gain de 45 euros par mois", avait avancé le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Depuis dix ans, la règle d'indexation des pensions a été contournée par les gouvernements successifs, rappelait récemment Le Parisien. Résultat, le pouvoir d'achat des retraités a dégringolé, perdant 10% à 11%. Cette tendance n'a fait que s'accélérer ces derniers mois, l'inflation ayant flambé.

L'augmentation des retraites annoncée par le gouvernement dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat s'adresse à tous les retraités, qu'ils soient des anciens du secteur privé ou des fonctionnaires par exemple. Attention toutefois, cette revalorisation en fonction de l'inflation ne concerne pas l'intégralité de la pension, mais uniquement la pension de retraite de base.

Si le Parlement entérine cette mesure, elle devrait intervenir sur la pension de retraite de base du mois de juillet 2022. Or, celle-ci est versée au début du mois suivant, donc début août. Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir sa pension revalorisée.

Oui. Les anciens agents de la fonction publique vont bénéficier de la revalorisation de la pension de retraite au 1er juillet 2022. La pension de retraite de base constitue la majorité de la pension totale. L'augmentation des retraites devrait donc être profitable.

Le 1er novembre correspond à l'augmentation des retraites complémentaires, par l'intermédiaire de la valeur du point retraite Agirc - Arrco (anciennement deux caisses séparées Arrco et Agirc). En 2015 et en 2016 ils n'ont pas bougé. Une hausse a eu lieu en novembre 2018. Au 1er novembre 2019, le point a été augmenté d'1% pour s'établir à 1,2714 euro, montant resté identique au 1er novembre 2020. Au 1er novembre 2021, le point augmente d'1%, passant à 1,2841 euros.

La hausse des retraites au 1er juillet 2022 ne concerne pas la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, puisque celle-ci est gérée par les partenaires sociaux.