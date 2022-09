"Augmentation des retraites : votre complémentaire va augmenter ! Ce qui vous attend"

AUGMENTATION RETRAITE COMPLEMENTAIRE. Le Conseil d'administration de l'Agirc-Arrco doit rendre sa décision le 6 octobre concernant la complémentaire des retraités du secteur privé.

[Mise à jour du vendredi 23 septembre 2022 à 09h02] Aurez-vous une bonne surprise en recevant votre pension de retraite complémentaire ? Au 1er novembre, l'Agirc-Arrco, organisme paritaire en charge de la gestion de la retraite complémentaire du secteur privé, doit rehausser la complémentaire des ex-salariés du privé. Pour ce faire, elle revalorise la valeur du point de retraite, en tenant compte du salaire moyen par tête, de l'inflation et de la soutenabilité financière du régime de retraite. Compte tenu des éléments statistiques déjà à disposition, la valeur du point de retraite de l'Agirc-Arrco devrait être fortement revalorisée, entre 4% et 5%, selon les informations du site MoneyVox. De son côté, Le Parisien avance une augmentation comprise entre 4,9% et 5,2% au 1er novembre 2022. Interrogés par MoneyVox, plusieurs syndicats estiment même qu'il faut aller plus loin, compte tenu de l'augmentation des prix à la consommation. Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco se tiendra le 6 octobre prochain. Cette hausse intervient alors qu'une revalorisation des pensions du régime générale est entrée en vigueur, via la loi sur le pouvoir d'achat. Pour rappel, elle concernait uniquement les pensions de retraite et les pensions d'invalidité du régime général de base, l'ex-minimum vieillesse appelé allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et la pension de réversion. Elle s'est ajoutée à la hausse de 1,1% survenue en janvier de la même année.

Le 1er novembre correspond à l'augmentation des retraites complémentaires, par l'intermédiaire de la valeur du point retraite Agirc - Arrco (anciennement deux caisses séparées Arrco et Agirc). En 2015 et en 2016 ils n'ont pas bougé. Une hausse a eu lieu en novembre 2018. Au 1er novembre 2019, le point a été augmenté d'1% pour s'établir à 1,2714 euro, montant resté identique au 1er novembre 2020. Au 1er novembre 2021, le point augmente d'1%, passant à 1,2841 euros. La hausse des retraites au 1er juillet 2022 ne concerne pas la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, puisque celle-ci est gérée par les partenaires sociaux.

La revalorisation des retraites aurait dû être effective au 9 août, date correspondant au versement de la pension de retraite du mois de juillet. Elle a toutefois été repoussée, et sera perceptible à compter du versement de la pension d'août, donc au 9 septembre. Attention toutefois, car cette date ne concerne pas tous les retraités. Voici le calendrier à retenir :

1er septembre : affiliés à la Carsat Alsace-Moselle

9 septembre : affiliés à la Cnav et à la MSA

28 septembre : retraités de la fonction publique d'Etat

29 septembre : retraités de la fonction publique territoriale et hospitalière

L'augmentation des retraites annoncée par le gouvernement dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat s'adresse à tous les retraités, qu'ils soient des anciens du secteur privé ou des fonctionnaires par exemple. "Elle s'applique aux pensions des retraités du secteur privé, de la Fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants", souligne le site Service public. Attention toutefois, cette revalorisation en fonction de l'inflation ne concerne pas l'intégralité de la pension, mais uniquement la pension de retraite de base, la pension de réversion, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

Enfin, rappelez-vous que le montant de l'augmentation dépend de chaque pension. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a estimé que "si on tient compte d'une inflation à 4%, pour une pension à 1 200 euros, c'est un gain de 45 euros par mois" (en l'occurrence, cela ferait même 48 euros). Le cabinet Sapiendo relève toutefois des différences selon les régimes. "Dans la mesure où la revalorisation de 4% s'applique uniquement sur la pension de base et non sur la retraite complémentaire, le gain sur le pouvoir d'achat sera plus au moins proche des 4% selon l'importance de la part de la retraite de base dans la pension totale du retraité. Et sur ce point, tous les régimes ne sont pas égaux", explique Valérie Batigne, fondatrice et présidente dans un communiqué. L'impact global de l'augmentation des retraites de 4% - sur la pension de retraite - est ainsi estimé à 2% pour un ex-salarié cadre, contre +3,9% pour un fonctionnaire, avance Sapiendo.

Oui. Les anciens agents de la fonction publique vont bénéficier de la revalorisation de la pension de retraite au 1er juillet 2022. La pension de retraite de base constitue la majorité de la pension totale. L'augmentation des retraites devrait donc être plus profitable que pour les retraités du secteur privé. Le versement de la pension revalorisée ne sera pas effectif au 9 septembre mais à la fin du mois (lire plus haut).