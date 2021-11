"Vacances scolaires 2021 : la rentrée a eu lieu ce lundi 8"

[VACANCES SCOLAIRES] Les vacances d'automne se sont terminées pour toute la France métropolitaine ce lundi 8 novembre au matin. Découvrez le calendrier complet des vacances pour l'année scolaire 2021-2022, zone par zone.

[Mise à jour du lundi 8 novembre à 13h53] Les premières vacances de l'année scolaire 2021-2022 se sont terminées pour toute la Métropole. En effet, les vacances de la Toussaint concernent les trois zones de la France métropolitaine et se sont étendues du samedi 23 octobre ou vendredi 22 au soir pour les établissements ne travaillant pas le samedi jusqu'à ce lundi 8 novembre au matin. Les prochaines vacances seront celles de Noël, elles débuteront le vendredi 17 décembre au soir ou le samedi 18 décembre après les cours pour les établissements travaillant le samedi. Découvrez ci-dessous le reste du calendrier.

La date de certaines vacances scolaires dépend de la zone dans laquelle se situe l'établissement. Pour ce qui est des vacances scolaires, la France est divisée en trois zones : les zones A, B et C. Dans le détail :

Zone A , dont relèvent les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

, dont relèvent les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers Zone B , dont relèvent les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

, dont relèvent les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg Zone C, dont relèvent les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Pour savoir de quelle académie vous dépendez, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Education nationale.

Les vacances de Noël pour l'année scolaire 2020-2021 commencent le vendredi 17 décembre au soir ou le samedi 18 décembre 2021 après les cours pour les établissements travaillant le samedi matin. Elles durent deux semaines, jusqu'au lundi 3 janvier 2022. Les dates sont les mêmes pour les trois zones académiques. Les prochaines vacances seront ensuite celles d'hiver. Pour celles-ci, les dates varient selon les zones académiques, elles commenceront entre le 5 et le 19 février 2022.

Voici ci-dessous le calendrier officiel des vacances scolaires par zone pour l'année scolaire 2021-2022.

Zone A Zone B Zone C Vacances de la Toussaint Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 Vacances d'hiver Du samedi 12 février au lundi 28 février 2022 Du samedi 5 février au lundi 21 février 2022 Du samedi 19 février au lundi 7 mars 2022 Vacances de printemps Du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022 Du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022 Du samedi 23 avril au lundi 9 mai 2022 Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022

A noter également que le pont de l'Ascension, qui est un jour férié, a lieu du mercredi 25 au lundi 30 mai 2022 quelle que soit la zone concernée. Les académies de Corse et des territoires d'outre-mer ont des calendriers spécifiques, qu'il est possible de consulter ici.

La zone A correspond aux académies de Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers et Bordeaux. Voici le calendrier des vacances pour l'année scolaire 2021-2022. Vous êtes concerné si vous êtes habitant de Belfort, Nevers, Chambéry, Annecy, Valence, Saint-Etienne, Agen, Pau, Niort, Angoulême ou La Rochelle.

Date des vacances scolaires dans la zone A Vacances de la Toussaint Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 Vacances d'hiver Du samedi 12 février au lundi 28 février 2022 Vacances de printemps Du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022 Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022

La zone B englobe les académies suivantes : Strasbourg, Nancy-Metz, Reims, Lille, Amiens, Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Orléans-Tours, Nice et Aix-Marseille. Vous êtes concernés si vous habitez dans l'Oise, l'Aisne ou à Lens, Charleville-Mézières, Brest, Alençon, Evreux, Mulhouse, Toulon ou Cannes. Voici le calendrier des vacances scolaires dans la zone B pour l'année 2021-2022.

Date des vacances scolaires dans la zone B Vacances de la Toussaint Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 Vacances d'hiver Du samedi 5 février au lundi 21 février 2022 Vacances de printemps Du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2022 Vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022

La zone C correspond aux académies de Paris, Versailles, Créteil, Toulouse et Montpellier. Vous êtes donc concernés si vous vivez à Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Evry, Cergy, Versailles, Castres, Rodez, Perpignan ou Carcassonne. Ci-dessous le calendrier des vacances scolaires dans la zone C pour l'année scolaire 2021-2022.