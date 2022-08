"Vacances scolaires : zones A, B, C... Toutes les dates"

VACANCES SCOLAIRES. Cette année, la rentrée scolaire intervient le 1er septembre. Il faudra ensuite attendre la fin octobre pour voir arriver les vacances de la Toussaint.

[Mise à jour du mercredi 31 août 2022 à 09h28] Officiellement, les enfants reprennent le chemin de l'école à compter de demain, jeudi 1er septembre. Pour un break automnal, il faudra attendre les vacances scolaires de la Toussaint. Cette année, elles démarrent le 22 octobre et s'achèvent le 7 novembre, et ce, quelle que soit la zone. Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre article dédié sans plus attendre afin de connaître votre calendrier.

Quel est le calendrier des vacances scolaires 2022-2023 ?

Il est conseillé de consulter le calendrier des vacances scolaires pour mieux anticiper l'année à venir. Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire, mais certaines périodes de vacances sont similaires pour l'ensemble des élèves de France métropolitaine :

Vacances de la Toussaint : du 22 octobre au 7 novembre 2022

: du 22 octobre au 7 novembre 2022 Vacances de Noël : du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023

: du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 Vacances d'hiver : 4 février au 20 février 2023 pour la zone A, 11 février au 27 février 2023 pour la zone B et 18 février au 6 mars 2023 pour la zone C

: 4 février au 20 février 2023 pour la zone A, 11 février au 27 février 2023 pour la zone B et 18 février au 6 mars 2023 pour la zone C Vacances de printemps : du samedi 8 avril au 24 avril 2023 pour la zone A, du 15 avril au 2 mai 2023 pour la zone B, et du 22 avril au 9 mai 2023 pour la zone C

: du samedi 8 avril au 24 avril 2023 pour la zone A, du 15 avril au 2 mai 2023 pour la zone B, et du 22 avril au 9 mai 2023 pour la zone C Début des vacances d'été : 8 juillet 2023

Les académies de Corse et des territoires d'Outre-Mer ont des calendriers spécifiques qu'il est possible de consulter ici.

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2022-2023 pour la zone A ?

La zone A correspond aux académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Ils sont les premiers à profiter des vacances d'hiver et des vacances de printemps.

Dates des vacances scolaires dans la zone A Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint Du samedi 22 octobre au 7 novembre 2022 Vacances de Noël Du samedi 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 Vacances d'hiver Du samedi 4 février au 20 février 2023 Vacances de printemps Du samedi 8 avril au 24 avril 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023

La zone B englobe les académies d'Amiens, Aix-Marseille, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.

Dates des vacances scolaires dans la zone B Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint Du samedi 22 octobre au 7 novembre 2022 Vacances de Noël Du samedi 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 Vacances d'hiver Du samedi 11 février au 27 février 2023 Vacances de printemps Du samedi 15 avril au 2 mai 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023

La zone C correspond aux académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Les élèves de la zone C sont les derniers à profiter des vacances d'hiver et des vacances de printemps.

Dates des vacances scolaires dans la zone B Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022 Vacances de la Toussaint Du samedi 22 octobre au 7 novembre 2022 Vacances de Noël Du samedi 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 Vacances d'hiver Du samedi 18 février au 6 mars 2023 Vacances de printemps Du samedi 22 avril au 9 mai 2023 Vacances d'été Samedi 8 juillet 2023



Quelle zone pour les vacances scolaires ?

Les dates de certaines vacances scolaires vont dépendre de la zone dans laquelle se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en trois zones : les zones A, B et C.

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

: Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Pour savoir de quelle académie dépend chaque établissement, il est possible de se rendre sur le site du ministère de l'Éducation nationale.