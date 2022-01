"Parcoursup 2022 : les inscriptions sont ouvertes"

[PARCOURSUP] La deuxième étape de la procédure d'admission post-bac Parcoursup a ouvert ce jeudi. Les lycéens peuvent désormais formuler leurs vœux d'études supérieures sur la plateforme.

[Mise à jour du jeudi 20 anvier 2022 à 13h38] La plateforme Parcoursup 2022 permet depuis aujourd'hui aux lycéens de formuler leurs voeux de formation de l'enseignement supérieur pour la rentrée 2022. Ils peuvent formuler jusqu'à dix voeux, qu'ils n'ont pour l'instant pas besoin de classer par ordre de préférence. Cette étape durera jusqu'au 29 mars. La suivante s'étendra jusqu'au 7 avril. Retrouvez tout le calendrier ci-dessous.

C'est sur la plateforme Parcoursup que les lycéens de terminale doivent se rendre pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Parcoursup recense plus de 17 000 formations (licences, Paces, BTS, DUT, IUT, CPGE…), qu'elles soient sélectives (BTS, BUT...) ou non. Plusieurs formations sélectives ont récemment intégré Parcoursup : IEP et les écoles vétérinaires, université Paris Dauphine, certaines écoles de commerce et d'ingénieurs. Toutefois, certaines formations ne sont pas sur Parcoursup et l'accès s'effectue sur concours, notamment certaines écoles de commerce et de management. La procédure pour la rentrée 2021 s'est terminée jeudi 16 septembre. La procédure de Parcoursup 2022 a commencé le 21 décembre 2021, avec l'ouverture de la plateforme. La saisie des voeux est possible depuis le jeudi 20 janvier 2022.

Voici le calendrier à retenir pour l'année 2021-2022 :

21 décembre 2021 : ouverture de la plateforme pour que les lycéens puissent consulter l'offre de formation et les modalités de la procédure sur Parcoursup

Du 20 janvier au 29 mars 2022 : les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 vœux. Il n'est pas nécessaire de les classer par ordre de préférence

Jusqu'au 7 avril 2022 inclus : les lycéens constituent leurs dossiers et confirment leurs vœux

2 juin 2022 : la phase principale d'admission s'ouvre. Les utilisateurs ont la connaissance de la décision des établissements d'enseignement supérieur. Pour chaque réponse positive, ils disposent d'un certain laps de temps pour répondre favorablement ou défavorablement

23 juin 2022 : lancement de la phase complémentaire. Elle concerne les futurs étudiants qui n'ont pas reçu de proposition d'admission ou qui ne trouvent pas de satisfaction dans les propositions reçues. Ils peuvent formuler de nouveaux vœux jusqu'au 16 septembre, ils peuvent aussi solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES)

15 juillet 2022 : fin de la phase principale, date butoir pour s'inscrire à la formation choisie pour les étudiants dont un vœu a été exaucé durant la phase principale

Avant la fin juillet 2021 : inscription administrative dans l'établissement universitaire. Les règles d'inscription varient selon les établissements

16 septembre 2022 : fin de la phase complémentaire et clôture de Parcoursup.

Les résultats pour les vœux déposés sur Parcoursup seront dévoilés entre le lundi 2 juin et le vendredi 15 juillet 2022 pour la phase principale. Les lycéens concernés seront avertis des décisions des établissements demandés par mail ou par une notification via l'application Parcoursup. En cas de plusieurs réponses favorables, une seule peut être sélectionnée. En cas d'une réponse favorable et de places sur plusieurs listes d'attente, il est possible d'accepter la proposition favorable tout en maintenant ses vœux sur les listes d'attente.

Pour certaines formations demandées, les lycéens peuvent être placés sur liste d'attente. Cela veut dire qu'en raison d'un nombre de places limité, l'établissement désiré ne peut pas encore les accueillir, d'autres candidats ayant été admis en priorité. Si des personnes déjà acceptées se désistent, les candidats placés sur cette liste d'attente seront acceptés en fonction de leur rang. La plateforme indiquera la position de chaque candidat sur la liste d'attente, le nombre total de places ainsi que de candidats sur la liste d'attente.

La liste d'appel est la liste totale des candidats que l'établissement a définitivement acceptés ou placés sur liste d'attente. Sur la plateforme Parcoursup, chaque lycéen peut consulter le classement du dernier candidat admis dans l'établissement l'année dernière ainsi que sa propre position pour cette année. Ainsi, le lycée peut estimer si cela vaut la peine de rester candidat à cette formation, si son rang est proche de celui du dernier candidat admis, ou s'il vaut mieux accepter une autre proposition, si son rang actuel est trop reculé. Plus d'explications sont disponibles dans cette brochure du ministère de l'Education nationale. Elle concerne la procédure d'admission de Parcoursup 2021, mais le principe reste le même.

La phase complémentaire de Parcoursup débute le jeudi 23 juin 2022. Les lycéens qui n'ont pas obtenu de proposition d'admission pourront encore formuler 10 vœux jusqu'au mercredi 16 septembre 2022. Après les résultats du bac, il sera possible de bénéficier de l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) afin de trouver une place dans un établissement.

La phase principale d'admission de Parcours se poursuit l'été. Les lycéens doivent accepter leurs propositions d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur et/ou maintenir leur vœux encore en attente. Il y a trois points d'étape :

Fin juin, les lycéens peuvent activer l'option répondeur automatique pour accepter à leur place les propositions d'admission concernant leurs vœux en attente, après les avoir classés selon leurs préférences

Début juillet, après les résultats du baccalauréat

Mi-juillet, le point d'étape final. Il marque la fin de la phase principale d'admission. Les premières propositions d'admission doivent avoir été ou non acceptées.

En cas de problème, un numéro vert (appel gratuit) géré par Parcoursup est mis à disposition des candidats : 0 800 400 070. Il est ouvert quand la procédure Parcoursup est en cours, du lundi au vendredi de 10 heures à 16 heures. Il est également possible de contacter Parcoursup par messagerie et sur les réseaux sociaux (Twitter, Snapchat, Facebook). "Plus d'une dizaine de sessions de tchats sont également organisées pour accompagner les candidats", précise le ministère de l'Enseignement supérieur.

Les lycéens qui ont vu tous leurs vœux refusés pourront faire un recours. Ceux qui sont sur liste d'attente peuvent attendre que des places se libèrent s'ils jugent qu'ils sont suffisamment bien placés.

Ceux qui ont vu tous leurs vœux refusés pourront faire un recours auprès de la la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur à partir du 6 juillet 2022 après les résultats du bac (s'ils sont reçus). Les candidats concernés seront avertis par mail ou par une notification via la plateforme Parcoursup. La commission les accompagnera et leur fera une proposition adaptée à leur cas.

Pour estimer leurs chances d'être admis dans l'établissement de leur choix, les lycéens peuvent prendre leur position sur la liste d'attente et la position du dernier admis l'année dernière. S'ils estiment que leur position est trop reculée, ils peuvent accepter les propositions d'autres établissements. A l'inverse, s'ils estiment bien placés, ils peuvent attendre des désistements.

A compter du 2 juin 2022, lorsque vous recevez une réponse d'une formation, vous avez deux jours pour y répondre. Pendant les épreuves du bac du 14 juin au 1er juillet 2022, les délais de réponse sont suspendus. Le ministère de l'Education nationale a édité une brochure à ce sujet, dont la version actuelle concerne la procédure 2021.

Par le passé, un bug a affecté la plateforme lors du début de la phase d'admission : des lycéens ont d'abord été indiqués comme acceptés alors qu'ils devaient normalement être placés en liste d'attente. D'où la mauvaise surprise pour certains qui se sont finalement vus refuser leur admission directe. Le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué que la situation avait été rétablie.

La plateforme Parcoursup se veut responsive design. Elle se plie aux habitudes des jeunes qui se connectent de plus en plus avec leurs smartphones. Parcoursup est donc disponible sous forme d'appli sur l'App Store et sur Android . Dans les deux cas, le téléchargement est gratuit.

Sur la plateforme Parcoursup, les lycéens doivent rédiger un projet de formation motivé d'une dizaine de lignes environ. Mais certains établissements peuvent aller plus loin et demander au futur étudiant de joindre une lettre de motivation spécifique Parcoursup. Les règles sont les mêmes que pour une lettre de motivation pour un CDD ou un CDI. Il est nécessaire de se démarquer en expliquant son projet et en montrant exactement en quoi la formation visée est faite pour vous. Pensez également à mettre en avant vos atouts : réussites scolaires, compétences acquises au lycée ou en dehors (activité sportive ou associative par exemple).

Pour vous aider, le JDN a rédigé un exemple de lettre de motivation pour une formation universitaire. Elle peut vous servir de trame. Et surtout, pensez à faire relire votre lettre à un adulte qui pourra vous aider à améliorer le fond et la forme. Voici également un modèle de lettre de motivation pour un master, un DUT ou un BTS.

Les lycées peuvent formuler jusqu'à 10 vœux de formations. La date limite pour le dépôt sur la plateforme est le 29 mars. Ces vœux devront ensuite être confirmés avant le 7 avril 2022.