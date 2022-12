"Parcoursup : le site ouvre ce mardi 20 décembre"

PARCOURSUP. La plateforme permet aux lycéens de s'inscrire dans une formation de l'enseignement supérieur. La phase des inscriptions ouvre en janvier.

[Mise à jour du mardi 20 décembre 2022 à 8h] : La première phase de Parcoursup pour 2023 est lancée. Ce mardi, le site ouvre pour les lycéens qui veulent s'inscrire dans l'enseignement supérieur pour la rentrée 2023. Dans un premier temps, il n'est possible que de s'informer sur le site pour comprendre son fonctionnement et faire des recherches sur les formations disponibles. A partir du 18 janvier s'ouvrira l'étape d'inscription, durant laquelle les lycéens devront réaliser leur dossier de candidature.

Parcoursup est le site Internet qui permet aux lycéens et aux étudiants qui souhaitent se réorienter de s'inscrire à une formation universitaire. Le mardi 20 décembre 2022, le site a ouvert en vue d'une inscription dans l'enseignement supérieur en 2023. Les étudiants peuvent y consulter les procédures et se renseigner sur les formations.

Le mercredi 18 janvier 2023 s'ouvrira la première étape d'inscription : les lycéens devront s'inscrire sur le site et créer leur dossier candidat, puis inscrire dix choix maximum et 20 sous-vœux, parmi les près de 20 000 formations disponibles sur la plateforme. Cette phase durera jusqu'au 9 mars.

Le jeudi 6 avril à 23h59, les lycéens devont avoir confirmé leurs vœux et finalisé leurs dossiers pour permettre l'examen de leurs candidatures par les établissements. La première phrase d'admission principale débutera le 1er juin et s'est achevée le 13 juillet.

A ce moment-là, les candidats inscrits sur Parcoursup qui n'auront reçu aucune proposition d'admission auront la possibilité de formuler 10 vœux supplémentaires à l'occasion de la phase complémentaire, jusqu'au 12 septembre 2023. Sont concernés par la phase complémentaire, en priorité, les candidats qui n'ont reçu aucune proposition d'admission en phase principale (ceux dont tous les vœux sont en attente ou sont tous négatifs), ceux qui n'ont pas confirmé leurs vœux et les candidats qui ne se sont jamais inscrits sur la plateforme. A noter : dans le cadre de la phase complémentaire, le candidat ne peut pas formuler un vœu pour une formation à laquelle il a déjà postulé en phase principale ! Rappelez-vous que le vœu doit toujours être motivé.

La phase principale d'admission de Parcoursup a débutera le 1er juin 2023 et s'achèvera le 13 juillet 2022. Pendant la phase principale d'admission, les inscrits à Parcoursup peuvent recevoir et accepter ou refuser leurs réponses d'admission aux formations. Il existe quatre réponses possibles pour chaque formation à laquelle s'est inscrit un candidat :

"Oui" si le candidat est accepté

"Oui si" le candidat est accepté sous conditions

"Liste d'attente" si le candidat est accepté, mais reste sur liste d'attente

"Non" si le candidat est rejeté

À l'issue de la phase principale, les candidats qui n'ont pas encore obtenu de réponse positive de la part d'une des formations peuvent compter sur la phase complémentaire qui débutera le 15 juin et s'étale jusqu'au mois de septembre. La phase complémentaire permet aux inscrits d'entrer 10 vœux supplémentaires pour espérer obtenir une affectation pour l'année suivante.

Que faire en cas de vœux sur liste d'attente ?

Il est possible d'avoir un ou plusieurs vœux en attente. Dans ce cas-là, les vœux en attente sont maintenus automatiquement et les candidats pourront être, dans les prochains jours, acceptés ou refusés dans ces formations en attente. Les listes d'attente évoluent rapidement. Il est conseillé de consulter régulièrement les indicateurs en face de chaque vœu pour suivre l'évolution de la situation.

Si l'un des vœux est accepté, mais que ce n'est pas le choix préféré du candidat, il est possible de l'accepter et maintenir un ou plusieurs autres vœux en attente.

Voici le calendrier à retenir pour l'année 2021-2022 :

20 décembre 2022 : ouverture de la plateforme pour que les lycéens puissent consulter l'offre de formation et les modalités de la procédure sur Parcoursup

ouverture de la plateforme pour que les lycéens puissent consulter l'offre de formation et les modalités de la procédure sur Parcoursup Du 18janvier au 9 mars 2023 : les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 vœux. Il n'est pas nécessaire de les classer par ordre de préférence

: les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 vœux. Il n'est pas nécessaire de les classer par ordre de préférence Jusqu'au 6 avril 2023 inclus : les lycéens constituent leurs dossiers et confirment leurs vœux

: les lycéens constituent leurs dossiers et confirment leurs vœux 1er juin 2023 : la phase principale d'admission s'ouvre. Les utilisateurs ont connaissance de la décision des établissements d'enseignement supérieur. Pour chaque réponse positive, ils disposent d'un certain laps de temps pour répondre favorablement ou défavorablement

: la phase principale d'admission s'ouvre. Les utilisateurs ont connaissance de la décision des établissements d'enseignement supérieur. Pour chaque réponse positive, ils disposent d'un certain laps de temps pour répondre favorablement ou défavorablement 15 juin 2023 : lancement de la phase complémentaire. Elle concerne les futurs étudiants qui n'ont pas reçu de proposition d'admission ou qui ne trouvent pas de satisfaction dans les propositions reçues. Ils peuvent formuler de nouveaux vœux jusqu'au 16 septembre, ils peuvent aussi solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES)

lancement de la phase complémentaire. Elle concerne les futurs étudiants qui n'ont pas reçu de proposition d'admission ou qui ne trouvent pas de satisfaction dans les propositions reçues. Ils peuvent formuler de nouveaux vœux jusqu'au 16 septembre, ils peuvent aussi solliciter la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) 13 juillet 2023 : fin de la phase principale, date butoir pour s'inscrire à la formation choisie pour les étudiants dont un vœu a été exaucé durant la phase principale

fin de la phase principale, date butoir pour s'inscrire à la formation choisie pour les étudiants dont un vœu a été exaucé durant la phase principale Avant la fin juillet 2023 : inscription administrative dans l'établissement universitaire. Les règles d'inscription varient selon les établissements

: inscription administrative dans l'établissement universitaire. Les règles d'inscription varient selon les établissements 12 septembre 2023 : fin de la phase complémentaire et clôture de Parcoursup

Quels sont les points d'étape pour Parcoursup ?

La phase principale d'admission de Parcours se poursuit l'été. Les lycéens doivent accepter leurs propositions d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur et/ou maintenir leurs vœux encore en attente. Il y a trois points d'étape :

Fin juin : les lycéens peuvent activer l'option "répondeur automatique" pour accepter à leur place les propositions d'admission concernant leurs vœux en attente, après les avoir classés selon leurs préférences

: les lycéens peuvent activer l'option "répondeur automatique" pour accepter à leur place les propositions d'admission concernant leurs vœux en attente, après les avoir classés selon leurs préférences Début juillet après les résultats du baccalauréat

après les résultats du baccalauréat Mi-juillet : le point d'étape final qui marque la fin de la phase principale d'admission. Les premières propositions d'admission doivent avoir été ou non acceptées.

Quand débute la phase complémentaire pour Parcoursup ?

La phase complémentaire de Parcoursup débute le jeudi 15 juin 2022. Les lycéens qui n'auront pas obtenu de proposition d'admission pourront formuler 10 vœux supplémentaires jusqu'au mardi 12 septembre 2022. Après les résultats du baccalauréat, il est possible de bénéficier de l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) afin de trouver une place dans un établissement.

Lorsque vous avez terminé la procédure d'inscription, vous recevrez un numéro de dossier et vous devrez définir vous-même un mot de passe qui sera demandé à chaque connexion. Une fois le mot de passe défini, vous recevrez un code de validation de 6 lettres que vous devrez reporter dans votre dossier.

Est-il obligé de rédiger une lettre de motivation pour Parcoursup ?

Sur la plateforme Parcoursup, les lycéens doivent rédiger un projet de formation motivé d'une dizaine de lignes, mais certains établissements peuvent demander au futur étudiant de joindre une lettre de motivation spécifique Parcoursup. Les règles sont similaires à celles d'une lettre de motivation pour un CDD ou un CDI. Il est nécessaire de se démarquer en expliquant son projet et pourquoi la formation visée est faite pour vous. Pensez également à mettre en avant vos atouts : réussites scolaires, compétences acquises au lycée ou en dehors comme une activité sportive ou associative, par exemple.

Quand tombent les résultats de Parcoursup ?

Les résultats pour les vœux déposés sur Parcoursup sont dévoilés entre le jeudi 1er juin à partir 19 heures et le jeudi 13 juillet 2023 pour la phase principale. Les lycéens concernés seront avertis des décisions des établissements demandés par mail ou par une notification via l'application Parcoursup. En cas de plusieurs réponses favorables, une seule peut être sélectionnée. En cas d'une réponse favorable et de places sur plusieurs listes d'attente, il est possible d'accepter la proposition favorable tout en maintenant ses vœux sur les listes d'attente.

Qu'est-ce que la liste d'appel de Parcoursup ?

La liste d'appel est la liste totale des candidats que l'établissement a définitivement acceptés ou placés sur liste d'attente. Sur la plateforme Parcoursup, chaque lycéen peut consulter le classement du dernier candidat admis dans l'établissement l'année dernière ainsi que sa propre position pour cette année.

Le lycée peut estimer si cela vaut la peine de rester candidat à cette formation, si son rang est proche de celui du dernier candidat admis, ou s'il vaut mieux accepter une autre proposition si son rang actuel est trop reculé. Plus d'explications sont disponibles dans cette brochure du ministère de l'Éducation nationale. Elle concerne la procédure d'admission de Parcoursup 2021, mais le principe reste le même.

Que faire si on se retrouve sur la liste d'attente de Parcoursup ?

Pour certaines formations demandées, les lycéens peuvent être placés sur liste d'attente. Cela signifie qu'en raison d'un nombre de places limité, l'établissement désiré ne peut pas encore les accueillir, d'autres candidats ayant été admis en priorité. Si des personnes déjà acceptées se désistent, les candidats placés sur cette liste d'attente seront acceptés en fonction de leur rang. La plateforme indiquera la position de chaque candidat sur la liste d'attente, le nombre total de places ainsi que de candidats sur la liste d'attente.

Comment estimer ses chances d'admission sur Parcoursup ?

Pour estimer leurs chances d'être admis dans l'établissement de leur choix, les lycéens peuvent prendre leur position sur la liste d'attente et la position du dernier admis l'année dernière. S'ils estiment que leur position est trop reculée, ils peuvent accepter les propositions d'autres établissements. À l'inverse, s'ils estiment bien placés, ils peuvent attendre des potentiels désistements.

Que faire en cas d'admission sur Parcoursup ?

Il est obligatoire de répondre à chaque proposition d'admission avant la date limite indiquée dans son dossier.

Les candidats admis à certaines formations peuvent accepter ces formations, mais conserver un ou plusieurs vœux en attente si ces formations les intéressent davantage. Il est possible de maintenir des vœux en attente jusqu'à la fin de la phase principale d'admission, c'est-à-dire le 13 juillet 2023. Si le candidat a été admis à son premier vœu, il peut accepter définitivement le vœu et consulter les modalités d'inscription administrative de la formation.

Que faire en cas de vœu accepté "Oui si..." ?

Les vœux acceptés "Oui si..." correspondent aux filières sélectives qui nécessitent des conditions pour accéder à cette formation. Afin d'être définitivement acceptée à cette formation, il est nécessaire de remplir les conditions demandées. Si les conditions ne sont pas remplies, le candidat ne pourra pas rejoindre la formation pour laquelle il a été accepté.

La plateforme Parcoursup se veut responsive design. Elle se plie aux habitudes numériques des jeunes qui se connectent de plus en plus avec leurs smartphones. Aujourd'hui, Parcoursup est disponible sous forme d'application mobile sur l'App Store et sur Play Store. Dans les deux cas, le téléchargement est gratuit.

S'inscrire sur la plateforme du site Parcoursup n'est pas très difficile. Il faut toutefois respecter certaines procédures et détenir plusieurs documents.

Une adresse électronique : Il peut s'agir de la sienne ou de celle de sa famille

: Il peut s'agir de la sienne ou de celle de sa famille L'identifiant national étudiant (INE) : l'INE prend la forme d'un numéro de 11 caractères (10 chiffres une lettre ou 9 chiffres 2 lettres). Ce numéro est présent sur tous les bulletins scolaires et les certificats de scolarité. Il existe depuis 1995 et est attribué dès l'entrée en classe de sixième

: l'INE prend la forme d'un numéro de 11 caractères (10 chiffres une lettre ou 9 chiffres 2 lettres). Ce numéro est présent sur tous les bulletins scolaires et les certificats de scolarité. Il existe depuis et est attribué dès l'entrée en classe de sixième Le relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat : les étudiants bacheliers, souvent ceux qui sont en phase de réorientation, doivent donner leur relevé de notes du baccalauréat

: les étudiants bacheliers, souvent ceux qui sont en phase de réorientation, doivent donner leur relevé de notes du baccalauréat Le dernier avis d'imposition de vos parents : ce document n'est à fournir que lorsque vous demandez à intégrer une CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) avec internat ou si vous souhaitez simuler le montant d'une éventuelle bourse

Est-il possible d'effectuer une réorientation via Parcoursup ?

Parcoursup n'est pas une plateforme uniquement réservée aux élèves de Terminale puisque les étudiants qui se réorientent ou les adultes qui reprennent leurs études doivent s'inscrire sur Parcoursup pour s'inscrire aux différentes formations accessibles depuis Parcoursup.

Les étudiants qui se réorientent peuvent réutiliser l'adresse mail utilisée au moment de la première inscription. Dans le cas où cette adresse mail est toujours valide, Parcoursup va récupérer les informations relatives à l'étudiant, lui permettant de gagner du temps dans le processus. Seul le numéro de dossier va changer. Celui-ci est nécessaire pour se connecter sur Parcoursup.

À la suite de l'inscription, la personne qui se réoriente ou reprend ses études doit entrer ses vœux et suivre les mêmes démarches qu'un lycéen. Il n'y a aucun traitement de faveur entre les différents profils qui peuvent utiliser Parcoursup.

Néanmoins, Parcoursup est utile seulement pour les personnes qui souhaitent s'inscrire dans une formation post-bac, qui correspond à la première année d'une formation. De plus, les élèves qui choisissent de se réorienter dans le même établissement (se réinscrire dans une licence 1 d'une autre formation) il est possible de s'inscrire directement auprès de l'administration de l'université.

Les lycéens qui ont vu tous leurs vœux refusés pourront faire un recours. Ceux qui sont sur liste d'attente peuvent attendre que des places se libèrent s'ils jugent qu'ils sont suffisamment bien placés.

Comment faire un recours sur Parcoursup ?

Ceux qui ont vu tous leurs vœux refusés pourront faire un recours auprès de la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur à partir du 4 juillet 2022, après les résultats du bac s'ils sont reçus. Les candidats concernés seront avertis par mail ou par une notification via la plateforme Parcoursup. La commission les accompagnera et leur fera une proposition adaptée à leur cas.

Quel est le numéro vert de Parcoursup ?

En cas de problème, un numéro vert (appel gratuit) géré par Parcoursup est mis à disposition des candidats : 0 800 400 070. Il est ouvert quand la procédure Parcoursup est en cours, du lundi au vendredi de 10 heures à 16 heures. Il est également possible de contacter Parcoursup par messagerie et sur les réseaux sociaux (Twitter, Snapchat, Facebook). "Plus d'une dizaine de sessions de tchats sont également organisées pour accompagner les candidats", précise le ministère de l'Enseignement supérieur.