"Prime Macron 2022 : peut-on encore en bénéficier en 2022 ?"

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, défiscalisée dans la limite d'un plafond de 1 000 ou 2 000 euros, est reconduite en 2021 pour les salaires allant jusqu'à 3 Smic.

[Mise à jour du mardi 18 janvier 2022 à 18h42] Il est encore possible de bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite Prime Macron. En effet, la prime au titre de l'année 2021 peut être versée par les entreprises jusqu'au 31 mars 2022 pour être entièrement exonérée de cotisations. En revanche, aucun renouvellement de ce dispositif au titre de l'année 2022 n'a pour l'instant été annoncé.

La loi de finances rectificative publiée au Journal Officiel le 20 juillet 2021 prévoit la reconduction de la prime Macron pour l'année 2021. Pour être exonérée de cotisations sociales et fiscales, cette prime exceptionnelle doit être versée avant le 31 mars 2022. Elle ne peut se substituer à une augmentation de salaire ou à une prime déjà prévue, que ce soit par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public. Par ailleurs, le niveau de salaire à respecter pour bénéficier de cette prime reste fixé, comme dans le dispositif originel, à 3 Smic. Tous les salariés et agents des établissements publics commerciaux et industriels ou administratifs peuvent en bénéficier.

Pour rappel, au printemps 2020, Bruno Le Maire avait incité les entreprises à faire usage de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour récompenser les salariés présents sur leur lieu de travail pendant le premier confinement.

Une prime exceptionnelle de 1000 défiscalisée dont les travailleurs de la deuxième ligne devront être les bénéficiaires privilégiés pourra être versée par les employeurs.

C'est la juste reconnaissance de leur engagement pour assurer la continuité économique du pays. pic.twitter.com/JxI60GZbpF — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 15, 2021

La prime Macron est une prime exonérée de cotisations salariales et défiscalisée sous conditions. Pour être exonérée, la prime Macron doit :

Etre attribuée à des salariés dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond (voir ci-après)

Etre de 1 000 euros maximum.

A compter de 2019, l'exonération de la prime Macron est également conditionnée à l'existence ou la mise en place d'un accord d'intéressement dans l'entreprise, comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Cependant, cette condition a été levée pour les entreprises qui ont versé la prime Macron dans la limite de 1 000 euros à leurs salariés suite à leur travail durant le confinement en 2020. Sur cette période, et pour les entreprises disposant d'un accord d'intéressement conclu avant le 31 août 2020, le montant de la prime peut aller jusqu'à 2 000 euros. En 2021, toutes les entreprises peuvent encore verser jusqu'à 1 000 euros de prime, et jusqu'à 2 000 euros en cas d'accord d'intéressement ou de dispositifs de valorisation des métiers de deuxième ligne.

Le bénéfice de la prime Macron est réservé aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du Smic et qui travaillent dans une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement. Exceptionnellement, cet accord pourra être conclu pour une durée inférieure à trois ans. Sa durée ne pourra toutefois pas être inférieure à un an.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a introduit cette nouvelle condition pour bénéficier de la prime Macron, prévoyait également la mise en place d'aides à la rédaction des accords d'intéressement. En 2018, la prime Macron a bénéficié à 5 millions de salariés pour un montant moyen de 450 euros.

Le 20 mars 2020, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé les entreprises à verser une prime sans charges et sans impôts de 1 000 euros aux salariés continuant de se rendre sur leur lieu de travail malgré la propagation du coronavirus. Un appel, en d'autres termes, à distribuer la "prime Macron". Selon le ministre, fin juillet 2020, cette prime avait bénéficié à 4,5 millions de salariés, pour un montant de 2,05 milliards d'euros. En 2021, il est de nouveau possible de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à ses salariés exonérée de cotisation, même sans accord d'intéressement.

Le versement de la prime exceptionnelle doit intervenir avant une date limite. Pour l'année 2021, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

La prime Macron ne devait originellement pas être reconduite en 2021, n'étant pas inscrite dans le projet de Budget. Cependant, le dispositif a finalement été renouvelé pour 2021, et les employeurs peuvent verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2021 à compter du 1er juin 2021.