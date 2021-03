Prime Macron : un retour en 2021 ?

[PRIME MACRON] Un nouveau coup de pouce, largement inspiré de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, née fin 2018 pendant la crise des gilets jaunes, pourrait voir le jour.

[Mise à jour du lundi 15 mars 2021 à 15h13] On la pensait définitivement enterrée mais, finalement, la "prime Macron" pourrait renaître de ses cendres. Ou presque. Le gouvernement planche en effet sur une nouvelle prime, largement inspirée de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Un coup de pouce qui devait être initialement réservé aux travailleurs "de la deuxième ligne" (caissiers, caissières, aides à domicile, agents de propreté et d'entretien, personnels de gardiennage, de transport, de logistique, etc.), amenés à être présents sur site ou en contact avec le public lors des deux confinements généralisés qu'a connus la France, mais qui serait finalement étendue à tous les bas-salaires du secteur privé, selon RMC. Le média s'avance même sur le plafond de ressources de 1,6 Smic à ne pas dépasser pour en bénéficier, soit 1 970 euros net par mois. Cette prime serait exonérée d'impôt et de cotisations dans la limite de 1 000 euros versés (comme la prime Macron) et du double dans certaines entreprises : "celles qui ont un accord d'intéressement ou qui ouvriront des négociations pour revaloriser les salaires et les conditions de travail des métiers de seconde ligne", précisent nos confrères. Des annonces officielles sont à venir : Jean Castex s'entretient ce lundi à partir de 15h30 avec les organisations syndicales et patronales lors d'une conférence de dialogue social. Pour rappel, au printemps 2020, Bruno Le Maire avait incité les entreprises à faire usage de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour récompenser les salariés présents sur leur lieu de travail pendant le premier confinement.

La prime Macron est une prime exonérée de cotisations salariales et défiscalisée sous conditions. Pour être exonérée, la prime Macron doit :

Etre attribuée à des salariés dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond (voir ci-après)

Etre de 1 000 euros maximum.

A compter de 2019, l'exonération de la prime Macron est également conditionnée à l'existence ou la mise en place d'un accord d'intéressement dans l'entreprise, comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Cependant, cette condition a été levée pour les entreprises qui ont versé la prime Macron dans la limite de 1 000 euros à leurs salariés suite à leur travail durant le confinement. Sur cette période, et pour les entreprises disposant d'un accord d'intéressement conclu avant le 31 août 2020, le montant de la prime peut aller jusqu'à 2 000 euros.

Le bénéfice de la prime Macron est réservé aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du Smic et qui travaillent dans une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement. Exceptionnellement, cet accord pourra être conclu pour une durée inférieure à trois ans. Sa durée ne pourra toutefois pas être inférieure à un an.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a introduit cette nouvelle condition pour bénéficier de la prime Macron, prévoyait également la mise en place d'aides à la rédaction des accords d'intéressement. En 2018, la prime Macron a bénéficié à 5 millions de salariés pour un montant moyen de 450 euros.

Le 20 mars 2020, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé les entreprises à verser une prime sans charges et sans impôts de 1 000 euros aux salariés continuant de se rendre sur leur lieu de travail malgré la propagation du coronavirus. Un appel, en d'autres termes, à distribuer la "prime Macron". Selon le ministre, fin juillet 2020, cette prime avait bénéficié à 4,5 millions de salariés, pour un montant de 2,05 milliards d'euros.

Le versement de la prime exceptionnelle doit intervenir avant une date limite, fixée au 31 décembre 2020.

La prime Macron ne sera pas reconduite en 2021, n'étant pas inscrite dans de le projet de Budget, relève le quotidien Les Echos. L'exécutif explique à nos confrères préférer privilégier "des dispositifs pérennes".