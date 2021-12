"Arrêt pour garde d'enfant : tous les cas de figure"

Depuis le 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail pour garder leurs enfants durant la fermeture des établissements ou en cas de risque de contamination sont mis en activité partielle. Mais attention, ce dispositif ne fonctionne pas durant les vacances scolaires. Les indépendants bénéficient d'un dispositif spécifique.

Jusqu'au 30 avril 2020, les salariés, et, dans certaines conditions, les indépendants, pouvaient être placés en arrêt de travail et bénéficiaient d'indemnités journalières de l'Assurance Maladie, en plus le cas échéant d'indemnisations de leur employeur, à hauteur de 90% de leur salaire, quelle que soit leur ancienneté.

Depuis le 1er mai 2020, soit avant le premier déconfinement, les salariés en arrêt de travail pour garde d'enfant sont mis au chômage partiel et touchent une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut (environ 84% du salaire net), un montant porté à 100% du salaire pour les salariés payés jusqu'à un Smic. Le versement intervient à l'échéance normale de paie par l'entreprise, qui est ensuite intégralement remboursée par l'Etat et ce dans les mêmes conditions que le reste de l'activité partielle. Le montant de l'allocation est de 60% du salaire brut, soit environ 72% du salaire net.

Attention cependant, le dispositif est interrompu pendant les vacances scolaires. Il concerne les assurés qui n'ont pas de possibilité de télétravail. Un seul des deux parents peut en bénéficier.

A l'automne 2021, un nouveau protocole dans les établissements scolaires vise à réduire le nombre de classes fermés : les élèves sont testés et reviennent en cours si le test est négatif. Quand une classe ferme malgré tout, les parents bénéficient toujours d'une mise en activité partielle. Si leur enfant est positif, ils peuvent alors obtenir un arrêt maladie avec versement d'indemnités journalières de la Sécurité sociale et sans jour de carence. Un seul des deux parents peut en bénéficier, et ce à condition qu'aucun ne puisse faire de télétravail. "Mais si vous avez un enfant en bas âge, ce n'est pas très commode. Dans ce cas-là, vous pouvez vous arrêter et bénéficier d'indemnités journalières", a précisé à France Info la ministre du Travail Elizabeth Borne.

L'activité partielle pour garde d'enfants concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans, sauf s'ils sont handicapés, auquel cas il n'y a pas de limite d'âge. Elle est possible dans les cas où la classe ou l'école de l'enfant est fermée, et quand l'enfant a été en contact avec une personne porteuse du coronavirus.

Les salariés sont tenus de fournir à leur employeur un justificatif qui atteste de la fermeture de l'établissement/classe/section (produit par l'établissement scolaire ou à défaut par la municipalité) ou un document de l'Assurance Maladie qui atteste que leur enfant est considéré comme un cas contact à risque et fait par conséquent l'objet d'une mesure d'isolement. Il doit aussi rédiger une attestation pour l'honneur assurant qu'il est le seul des deux parents à bénéficier d'un arrêt de travail pour ce motif. L'employeur place alors le salarié en activité partielle. Si aucun des deux parents ne peut être placé en activité partielle, l'un d'eux peut obtenir un arrêt maladie.

Si l'enfant est testé positif au coronavirus, alors les parents ont droit dans ce cas à un arrêt de travail, et non plus à une mise en activité partielle. Un seul des deux parents y a droit, et il faut qu'aucun des deux ne puisse travailler à distance. "Mais si vous avez un enfant en bas âge, ce n'est pas très commode. Dans ce cas-là, vous pouvez vous arrêter et bénéficier d'indemnités journalières", a précisé à France Info la ministre du Travail Elizabeth Borne. L'arrêt de travail donne lieu à des indemnités journalières de la Sécurité sociale sans jour de carence.

Les indépendants ne sont pas éligibles au dispositif d'activité partielle mais peuvent bénéficier d'un dispositif dérogatoire d'indemnisation des arrêts de travail pour "garde d'enfant". Les indemnités sont alors versées sans jour de carence. Il n'est pas actif durant les vacances scolaires.

Cela concerne les travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles, artistes auteurs et stagiaires de la formation professionnelle, professions libérales, professions de santé, ainsi que les gérants de société relevant du régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi les contractuels de droit public de l'administration et les fonctionnaires à temps partiel travaillant moins de 28 heures.

La déclaration doit se faire sur la page spécifique de l'Assurance Maladie ou, pour les assurés qui en relèvent, sur le site de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Les justificatifs à fournir sont les mêmes que pour les salariés : attestation de fermeture de l'établissement scolaire ou confirmation de l'Assurance Maladie que son enfant est cas contact, et attestation sur l'honneur de l'assuré qu'il est le seul parent à bénéficier d'un arrêt de travail. Les travailleurs indépendants doivent effectuer eux-mêmes la déclaration, les stagiaires de la formation professionnelle remettent les documents justificatifs à leur organisme de formation qui effectue ensuite la déclaration, les fonctionnaires font de même avec leur employeur.

Le salarié devait d'abord demander à son employeur s'il envisageait des modalités de télétravail qui pourraient lui permettre de garder son enfant à domicile tout en travaillant depuis chez lui. Dans le cas où ce type de solutions n'était pas envisageable, c'était à l'employeur de se rendre sur le téléservice mis en place par l'Assurance maladie, declare.ameli.fr, pour déclarer un arrêt de travail en ligne pour ces salariés. Ces derniers n'avaient donc aucune démarche à accomplir auprès de leur caisse d'assurance maladie. Les professionnels libéraux, indépendants ainsi que les autoentrepreneurs devaient déclarer directement l'arrêt sur le téléservice. Les salariés et exploitants relevant du régime agricole pouvaient quant à eux faire leur déclaration sur le site Internet de la MSA. Un arrêt de travail exceptionnel à compter de la date de début de l'arrêt déclaré leur était accordé, dans les mêmes conditions que l'activité partielle actuellement.

Ce téléservice ne concernait que les salariés du régime général. Ceux des autres régimes spéciaux, notamment les agents de la fonction publique, pouvaient bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un congé de maladie (sur la base d'un arrêt de travail dressé par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure de maintien à domicile). Ce dispositif ne s'appliquait pas non plus aux personnels soignants des établissements de santé.

Pas de délai de carence : l'indemnisation débutait à compter de cette déclaration. Le salarié percevait les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le premier jour de l'arrêt. Les travailleurs indépendants, exploitants agricoles et autres professionnels non salariés devaient déclarer eux-mêmes leur arrêt sur le téléservice.

Si l'entreprise instaurait des mesures d'activité partielle, plusieurs cas de figure pouvaient se présenter :

Si l'activité exercée par le salarié dans l'entreprise était interrompue , les arrêts de travail pour garde d'enfant n'avaient plus lieu d'être. Si le salarié en bénéficiait, l'employeur devait y mettre fin en le signalant à l'Assurance Maladie

, les arrêts de travail pour garde d'enfant n'avaient plus lieu d'être. Si le salarié en bénéficiait, l'employeur devait y mettre fin en le signalant à l'Assurance Maladie Si l'entreprise réduisait son activité alors que le salarié bénéficiait d'un arrêt dérogatoire pour garde d'enfant, il continuait d'en bénéficier et n'étaitpas concerné par la mesure de chômage partiel.

Hors arrêt dérogatoire pour garde d'enfants, si un salarié était en arrêt maladie et que l'entreprise qui l'emploie décidait de réduire ou d'interrompre son activité, il restait en arrêt maladie jusqu'à la fin de l'arrêt qui lui a été prescrit.