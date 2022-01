"Aide aux indépendants : retour d'un dispositif pour certains"

[AIDE INDEPENDANTS] Alors que de nouvelles restrictions administratives ont vu le jour ces dernières semaines, le gouvernement a annoncé le retour d'une aide pour certaines petites entreprises.

[Mise à jour du jeudi 20 janvier 2022 à 12h26] Les indépendants des secteurs de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, des traiteurs, de l'événementiel et des agences de voyages de moins de 250 salariés qui perdent au moins 30% de leur chiffre d'affaires vont avoir droit à une nouvelle aide. Celle-ci permettra de payer leurs cotisations sociales salariales à hauteur de 20% de leur masse salariale. Ceux perdant au moins 65% de leur chiffre d'affaires verront en plus leurs cotisations patronales exonérées.

De plus, l'ensemble des indépendants des secteurs S1 et S1 bis ont droit à la prolongation du dispositif Coûts Fixes Rebond sur les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Ils doivent perdre au moins 50% de leur chiffre d'affaire et avoir un excédent brut d'exploitation négatif. Pour eux, le plafond de cette aide est rehaussé à 12 millions d'euros sur l'ensemble de la durée de la crise. Deux aides complémentaires sont aussi mises en place. L'aide Renfort vise les entreprises fermées en décembre 2021 (en pratique, les discothèques et les bars avec une activité de danse importante) en prenant en charge l'intégralité de leurs coûts fixes dans la limite de 2,3 millions d'euros. La demande peut se faire jusqu'au 6 mars 2022. L'aide Fermeture s'adresse aux entreprises ayant connu une période de fermeture administrative entre janvier et août 2021 et pour qui l'aide Coûts Fixes n'a pas suffi à couvrir toutes les dépenses fixes. Cette aide s'élève à 70% des coûts fixes et peut monter jusqu'à 25 millions d'euros sur l'ensemble de la période concernée.

Par ailleurs, les indépendants des secteurs S1 et S1 bis peuvent aussi bénéficier du chômage partiel sans reste à charge à partir de 65% de perte de chiffre d'affaires ou s'ils sont soumis à des restrictions sanitaires (jauges ou restriction de l'activité de vente). Et dans certains cas, ils bénéficient d'une certaine tolérance de l'Urssaf en cas de difficultés à payer les cotisations sociales.

Le fonds de solidarité représentait 35 milliards d'euros de dépenses publiques fin août 2021 afin de venir en aide aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quels que soient leur statut et leur régime fiscal et social. Les travailleurs indépendants peuvent donc en bénéficier. Des décrets précisent chaque mois les modalités d'octroi de cette aide financière créée dans le cadre de la crise du coronavirus : le premier en date était le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, les derniers en date sont le décret n°2021-1087 du 14 août 2021 et le décret n°2021-1180, du 14 septembre 2021, relatifs à l'aide au titre des mois d'août et septembre, complétés par les décrets n°2021-310 et n°2021-943 relatif à l'aide à la prise en charge des coûts fixes. Pour les entreprises et les indépendants éligibles dans les départements d'Outre-Mer, le mécanisme reste en vigueur jusqu'en septembre 2021. Il existe également d'autres aides à destination des petites entreprises et des indépendants. Le montant total des aides aux entreprises est estimé à 470 milliards d'euros.

Le syndicat des auto-entrepreneurs et entrepreneurs individuels Indépendants.co demandait fin juin la prolongation de plusieurs dispositifs d'aide à destination des travailleurs indépendants. Il a pour cela présenté lors d'une conférence de presse le 24 juin un "plan de relance pour les indépendants", remis au ministre chargé des PME Alain Griset. Le ministère a simplement déclaré à l'AFP que ces propositions étaient "en train d'être analysées". Le syndicat plaidait d'abord pour une prolongation du fonds de solidarité pour tous les indépendants jusqu'à l'été 2022, ce qui n'a pas été entendu. Il demandait aussi une prolongation des droits sociaux au titre de 2020 et 2021, expliquant qu'un "indépendant qui tombe malade en 2021 aura des indemnités calculées sur un revenu de 2020 inexistant". Le syndicat voulait aussi renforcer le recours au médiateur du crédit, car selon un sondage interne, la moitié des indépendants se sont vu refuser l'accès au prêt garanti par l'Etat (PGE). Il estimait par ailleurs nécessaire de reporter les échéances de remboursement en 2023. Enfin, le syndicat proposait la création d'un fonds de relance spécifique pour les indépendants ne pouvant pas s'endetter, sous forme d'une subvention de 3 000 à 5 000 euros accordée sur dossier.

Le montant dépend de la situation des entreprises. Depuis le mois de juin, l'aide du fonds de solidarité est dégressive.

Pour le mois d'octobre, la perte de chiffre d'affaires est indemnisée à hauteur de :

40% pour les entreprises situées en zone d'état d'urgence sanitaire ayant connu au moins 20 jours sur le mois de couvre-feu et de confinement (en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie-française)

20%, dans la limite de 200 000 euros et 20% du chiffre d'affaires de référence pour les entreprises fermées administrativement.

1 500 euros pour les indépendants et les entreprises fermées partiellement dans les zones en état d'urgence ayant connu au moins huit jours de confinement (à la Martinique, en Guyane sur une partie du territoire et en Nouvelle-Calédonie).

Pour information, le chiffre d'affaires issu de commandes suivies de livraisons ou retraits à la porte est de nouveau pris en compte dans le calcul du chiffre. Les pensions de retraite des dirigeants sont quant à elles déduites de l'aide.

Aide rétroactive pour les mois de juin à août 2021 en Outre-Mer

Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis en Guyane ont bénéficié d'un rattrapage concernant l'aide de juillet. En effet, elles ont reçu une aide correspondant à 30% de leurs pertes alors qu'elles avaient droit à la compensation de 40% des pertes de chiffre d'affaires.

Par ailleurs, les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ont pu bénéficier de façon rétroactive l'aide pour les mois de juin à août dans les les mêmes conditions qu'octobre 2021 si elles n'avaient pas encore fait leur demande.

Dans ces départements, les entreprises des secteurs S1 et S2 ont pu bénéficier d'une aide complémentaire de 20% de leur chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 euros si elles avaient perçu l'aide de 1 500 euros sur ces périodes. Cela couvrait la période de juillet à octobre 2021.

Dispositif Coûts fixes

Par ailleurs, les entreprises éligibles dont le chiffre d'affaires atteint un million d'euro mensuel peuvent bénéficier d'un second dispositif complémentaire : la prise en charge de 70% des frais fixes, et 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de dix millions d'euros entre janvier et août 2021. Ce plancher d'un million d'euros de chiffre d'affaires ne s'applique pas aux entreprises de l'hôtellerie-restauration et de l'hébergement du secteur de la montagne, du loisir en intérieur, des salles de sport, des zoos, des établissements thermaux. Les entreprises doivent avoir créées avant le 1er janvier 2019. Il est possible d'en faire la demande depuis le 31 mars. C'est une aide bimestrielle.

Deux décrets parus en novembre l'étendent de façon rétroactive (entre janvier et octobre 2021) aux entreprises des mêmes secteurs qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros. En revanche, elles doivent réaliser au mois d'octobre au moins 5% de leur chiffre d'affaires de référence. Les entreprises ayant connu une fermeture administrative entre janvier et août 2021 et qui ont atteint le plafond d'aide de dix millions d'euros peuvent bénéficier d'une aide "Coûts Fixes Fermeture" de 25 millions d'euros supplémentaires.

L'aide est aussi ouverte pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Les indépendants concernés ont alors droit à un plafond de douze millions d'euros sur l'ensemble de la crise. Les discothèques et les bars avec activité de danse bénéficient de la prise en charge intégrale de leurs coûts fixes durant leur période de fermeture administrative, du 10 décembre 2021 au 24 janvier 2022 au minimum.

De plus, les commerces de quatre secteurs ont bénéficié d'une compensation des stocks invendus : l'habillement, la chaussure, la maroquinerie et le sport. Il s'agit d'une aide forfaitaire, égale à 80% du montant de l'aide obtenue au titre du mois de novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité, dans la limite de 8 000 euros, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle devait être versée d'ici début mai mais l'est finalement depuis le 27 mai. Selon le ministère de l'Economie, le montant moyen est de 5 694 euros par entreprise. 35 230 entreprises ont reçu cette aide, pour un montant total de 201 millions d'euros. Celles y ayant droit mais n'ayant rien perçu doivent contacter le ministère de l'Economie, en justifiant de leur éligibilité.

Sont éligibles à l'aide du fonds de solidarité les personnes physiques (indépendants, artistes-auteurs, agriculteurs membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun [GAEC] etc.) et les personnes morales de droit privé (incluant les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde) :

Qui ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021

Qui ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce

Qui, lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, respectent les seuils énoncés plus haut pour ce qui est de la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées.

Les titulaires, au 1er jour du mois considéré, d'une pension de vieillesse voient son montant déduit des aides. Les entreprises dont les gérants sont titulaires d'un contrat de travail sont éligibles au fonds de solidarité à condition que l'entreprise compte au moins un salarié. A l'exception des entreprises fermées administrativement, il faut réaliser au moins 15% de son chiffre d'affaires de référence pour être éligible à l'aide.

Pour l'aide au titre du mois d'octobre, sont concernées :

Les entreprises fermées administrativement tout le mois perdant au moins 20% de chiffre d'affaires ou fermées administrativement au moins 21 jours perdant au moins 50% de chiffre d'affaires

Celles appartenant au secteur S1 ayant perdu au moins 10% de chiffre d'affaires et situées dans un département d'Outre-Mer

Les entreprises situées dans un département d'Outre-Mer du secteur S1 bis qui ont perdu au moins 10% de leur chiffre d'affaires, quand elles sont dans l'une de ces trois situations : perte d'au moins 80% de chiffre d'affaires durant le premier confinement et création avant le 1er mars 2020 ; perte d'au moins 80 % durant le second confinement ; perte d'au moins 10% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 et création avant le 1er décembre 2019

Les commerces de détail situées dans un département d'Outre-Mer perdant au moins 10% de chiffre d'affaires, à l'exception de la vente d'automobiles et de motocycles

Les commerces de réparation et de maintenance dans certains territoires d'Outre-Mer

Les indépendants et entreprises de moins de 50 salariés de tous les secteurs (y compris en S1 bis ne remplissant pas les autres critères) ayant perdu 50% de chiffre d'affaires s'ils travaillent dans une zone ayant connu au moins huit jours de confinement par mois.

Aides complémentaires et rétroactives

Les les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna pouvaient bénéficier rétroactivement de l'aide au titre des mois de juin à août 2021 dans les mêmes conditions qu'octobre 2021 et à condition d'avoir touché l'aide du fonds de solidarité au moins une fois entre janvier et mai 2021.

Certaines entreprises d'Outre-Mer ont perçu une aide complémentaire sur les périodes de juillet à octobre 2021. Pour cela, elles devaient appartenir aux secteurs S1 ou S2, avoir perçu sur ces mois l'aide de 1 500 euros réservée aux entreprises de moins de 50 salariés, et avoir perdu au moins 50% de chiffre d'affaires.

Pour l'aide Coûts fixes, les entreprises doivent :

Avoir perdu au moins 50% de chiffre d'affaires sur la période concernée

Avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) négatif

Réaliser un chiffre d'affaires supérieur à un million d'euros pour l'aide "Coûts fixes originale" ou appartenir à certains secteurs d'activité particuliers : hôtellerie-restauration, hébergement du secteur de la montagne, loisir en intérieur, salles de sport, zoos, établissements thermaux

Appartenir aux secteurs les plus touchés par la crise pour l'aide "Coûts fixes rebond" et "Nouvelle entreprise rebond"

Pour l'aide Coûts Fixes Renfort, qui concerne les discothèques et bars dansants, il faut avoir subi une fermeture administrative en 2021

Pour l'aide Coûts Fixes Fermeture, il faut avoir connu une période de fermeture entre janvier et août 2021, et avoir atteint le plafond d'aides Coûts Fixes de dix millions d'euros.

La référence de calcul de perte de chiffres d'affaires est la suivante :

Pour les entreprises existantes au 1er juin 2019 : (au choix de l'entrepreneur) : chiffre d'affaires du mois correspondant en 2019 (octobre 2019 pour l'aide au titre d'octobre 2020) ou chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019

Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 : chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020

Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 : chiffre d'affaires de février 2020

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020 : chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création ou le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, ramené sur un mois.

Depuis mars, il n'est plus possible de modifier le mode de calcul du salaire de référence : le mode de calcul retenu pour le mois de février 2021 (ou pour le premier mois après février s'il n'y a pas eu de demande d'aide ce mois-ci) est désormais automatiquement reconduit les mois suivants.

Pour bénéficier de l'aide aux indépendants jusqu'à 200 000 euros pour septembre, les professionnels concernés devaient se connecter à leur espace particulier sur le site Internet des impôts (et non pas sur leur espace professionnel habituel). Là, ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" le motif de contact dédié, à savoir "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19". La demande devait être envoyée au plus tard le 30 janvier 2022 pour l'aide d'octobre. Pour l'aide rétroactive de juin à août, la demande était réalisable jusqu'au 31 décembre 2021. En ce qui concerne l'aide complémentaire pour les entreprises des secteurs S1 et S2, le versement a été automatique en décembre 2021 sans démarche supplémentaire. L'aide peut être versée sous 3 à 4 jours. Elle doit être accompagnée :

D'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions pour bénéficier de la mesure, de l'exactitude des informations déclarées ainsi que de la régularité de sa situation fiscale et sociale (pour effectuer cette déclaration, il suffit de cocher la case correspondante sur le formulaire en ligne)

D'une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires

Des coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour les entreprises éligibles, la prise en charge de 70% ou 90% des coûts fixes se demande depuis son espace Professionnel, et non son compte Particulier. Il s'agit d'un formulaire à remplir en quatre étapes, la Direction générale des finances publiques a mis en ligne un guide d'aide au dépôt de la demande. L'aide "Coûts fixes rebond" et "Nouvelle activité rebond" pour la période jusqu'à octobre 2021 peut être demandée à compter de la semaine du 29 novembre 2021 et jusqu'au 31 janvier 2022.

La demande de cette aide pour la période de décembre 2021 et janvier 2022 peut se faire jusqu'au 6 mars 2022, de même que la demande pour l'aide Coûts Fixes Renfort. L'aide Coûts Fixes Fermeture peut quant à elle être demandée jusqu'au 28 février.

Une nouvelle aide a été mise en place depuis mi juillet, à destination spécifiquement des commerces multi-activités situés en zone rurale, suite à une annonce du ministre de l'Economie. Ces commerces peuvent en effet avoir subi des pertes suite aux restrictions concernant une de leurs activités, mais ne pas être éligibles au fonds de solidarité de part leur activité principale. Cela concerne notamment les commerces avec une activité annexe de restauration, bar-tabac, auberge, épicerie point Poste... Ces commerces perçoivent donc une aide spécifique. Pour y être éligibles, ils doivent avoir subi une interdiction d'accueil du public ininterrompue entre novembre 2020 et mai 2021, au titre d'une de leurs activités, et ne pas avoir réuni les conditions pour accéder au fonds de solidarité.

L'aide correspond à 80% de la perte de chiffre d'affaires subie entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, au titre des activités restreintes administrativement, dans la limite de 8 000 euros. La demande pouvait être effectuée auprès de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) ou en ligne sur cette plateforme dédiée jusqu'au 31 octobre 2021.

Les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis situés dans des zones subissant un couvre-feu ou un confinement bénéficient automatiquement d'un report de leurs cotisations sans avoir de démarche à réaliser ni de pénalités de retard.

Pour les indépendants n'entrant pas dans ces catégories, le paiement a repris normalement. Cependant, les indépendants avec des difficultés de trésorerie peuvent demander à interrompre le prélèvement de leurs cotisations sociales courantes et ceux liés aux plans d'apurement déjà engagés. L'Urssaf assure aussi que les indépendants des secteurs dont l'activité dépend fortement de la réception du public verront leurs demandes d'accompagnement traitées en priorité et avec une bienveillance particulière.

Mais d'une manière générale, un retard de paiement entraine de nouveau des pénalités de retard. L'Urssaf avait initialement annoncé qu'elle allait contacter l'ensemble des travailleurs indépendants relevant des secteurs S1 et S1 bis entre novembre et la fin de l'année, sans qu'ils aient aucune démarche à accomplir. Elle met ainsi en place, en concertation avec eux, un plan d'apurement, pour échelonner le paiement de tous les arriérés de cotisation. Les plans d'apurement peuvent aller jusqu'à 36 mois, et le ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt a annoncé sur Sud Radio que les entreprises ayant subi une fermeture administrative, situées dans des zones soumises à restrictions sanitaires ou appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise, pourraient faire étaler leurs plans d'apurement jusqu'à 60 mois, soit cinq ans. Cependant, l'Urssaf a interrompu début janvier l'envoi des plans d'apurement, afin d'échelonner le paiement des arriérés de cotisations.

Les discothèques bénéficient d'une exonération de cotisations sociales durant leur période de fermeture administrative, ainsi que d'une aide au paiement de 20% des cotisations restantes, en décembre 2021 et janvier 2022. En janvier 2022, les aides au paiement des cotisations ont été réactivées pour les indépendants de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, des traiteurs, de l'événementiel et des agences de voyages subissant une perte d'au moins 30% de leur chiffre d'affaires. L'aide correspond au montant des cotisations sociales salariales sur 20% de la masse salariale. Les indépendants avec au moins 65% de perte de chiffre d'affaires bénéficient également d'une exonération des cotisations patronales.

En dehors de ce cas de figure, seuls les indépendants exerçant une activité dans les territoires d'Outre-Mer en état d'urgence sanitaire et subissant un couvre-feu ou un confinement peuvent encore bénéficier d'une baisse de cotisations sociales. Les entreprises des secteurs S1, S1bis et S2 subissant une interdiction d'accueil du public ont ainsi droit à une aide correspondant à 20% des rémunérations brutes. Les entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs S1 et S1 bis qui ne sont pas fermées administrativement ont quant à elles droit à une aide de 15% des rémunérations.

Entre juin et août, ce dispositif était actif dans toute la France, en plus d'une exonération des cotisations patronales sous condition (moins de 250 salariés, et fermeture ou jauge ou situation en zone d'état d'urgence sanitaire). Les mois précédents, certains indépendants avaient bénéficié d'une baisse exceptionnelle du montant de leurs cotisations.

Par ailleurs, pour les entrepreneurs éligibles à cette exonération totale, une aide supplémentaire est accordée sur les cotisations restant dues, d'un montant de 600 euros par mois d'éligibilité pour les entreprises des secteurs S1 et S1bis, et de 600 euros pour le mois de novembre pour les entreprises du secteur S2 fermées administrativement. Cette réduction s'applique en 2021 sur les cotisations et contributions sociales personnelles définitives 2020 dues à l'Urssaf, en complément de la première réduction. L'éventuel reliquat sera reporté sur les cotisations et contributions sociales personnelles définitives calculées en 2022.

Ces nouvelles réductions s'ajoutent à une première mise en place par la troisième loi de finance rectificative de 2020 suite au premier confinement, d'un montant de 2 400 euros pour les indépendants des secteurs S1 et S1 bis, et 1 800 euros pour le secteur S2.

Dans certains cas, évalués individuellement pour tenir compte de la situation et des difficultés financières des entreprises, celles-ci peuvent bénéficier de remises d'impôts gracieuses.

Si elles sont confrontées à des difficultés de paiement à cause de la crise, elles peuvent demander un plan de règlement au comptable public afin d'étaler ou reporter le paiement de leur dette fiscale. Si cela n'est pas suffisant au vu de leurs situation, elles peuvent solliciter une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple). Il est également possible de bénéficier au cas par cas de délais de paiement en se rapprochant de son service des impôts aux entreprises.

Dans certaines conditions, les indépendants peuvent bénéficier d'un arrêt maladie et donc du versement d'indemnités journalières à ce titre, sans délai de carence. Ils peuvent en bénéficier s'ils doivent garder leur enfant de moins de 16 ans (18 ans pour les enfants handicapés) suite à la fermeture de leur établissement ou leur classe, s'ils sont considérés comme personne vulnérable ou à risque sans possibilité de télétravail, s'ils sont cas contact sans possibilité de télétravail, s'ils doivent s'isoler en revenant de l'étranger, ou s'ils présentent des signes évocateurs de la covid ou sont positifs.

Pour la garde d'enfant, s'ils sont cas contact ou salariés vulnérables, ou s'ils doivent s'isoler en revenant de l'étranger, les indépendants peuvent effectuer eux-mêmes la demande sur les formulaires en ligne de l'Assurance Maladie. Cela vaut aussi pour les personnes qui attendent le résultat de leur test. Le formulaire diffère selon qu'elles sont affiliées au régime général ou à la MSA.

En cas de test positif, l'arrêt peut être établi par l'Assurance Maladie directement, sous forme d'attestation d'isolement valant arrêt de traval dérogatoire. Pour les personnes fragiles ne relevant pas d'une grossesse ou d'une situation de vulnérabilité telle que décrite par le décret du 10 novembre 2020, et pour les indépendants atteints de la Covid-19, l'arrêt de travail doit être réalisé par un médecin.

Les entreprises en difficulté face à un établissement financier peuvent solliciter le dispositif public qu'est la Médiation du crédit, sur le site Internet de la Banque de France. Le médiateur va alors établir un plan d'action avec l'entreprise, contacter sa banque, et organiser des négociations afin d'obtenir un rééchelonnement des crédits bancaires.

Afin de faciliter le financement des entreprises, le gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel de garantie des prêts, par l'intermédiaire de la Banque Publique d'Investissement, BPI France, à hauteur de 327 milliards d'euros, et jusqu'au 30 juin 2022. Les entreprises de toute taille et toute forme juridique peuvent demander à leur banque un prêt garanti par l'Etat afin de soutenir leur trésorerie.

Ce prêt peut représenter jusqu'aux 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Le remboursement n'est pas exigé la première année et le prêt peut être amorti sur une durée de six ans maximum. Pour les TPE avec des problèmes importants de trésorerie, il est possible de porter ce délai à dix ans. Il est même possible de demander un report de paiement et de commencer à rembourser son prêt en avril 2022. Toutes les demandes doivent être examinées par les banques, et celles-ci se sont engagées à reporter de six mois le remboursement de crédit des entreprises, sans frais. Les entreprises doivent de leur côté respecter les délais de paiement pour avoir droit à ces prêts. Les plateformes de financement participatif peuvent aussi proposer des financements garantis par l'Etat.

Une fois que la banque a donné son pré-accord au prêt, l'entreprise doit se connecter sur la plateforme spécifique de BPI France. BPI France va alors communiquer un identifiant unique dont la présentation à la banque permettra de valider le prêt.

En plus des prêts garantis par l'Etat, le ministère de l'Economie a mis en place des prêts participatifs distribués par les banques et a finalement lancé des obligations Relance, à hauteur de 13 milliards d'euros (contre 20 milliards initialement annoncés) jusqu'en décembre 2023, tous deux garantis à hauteur de 30% par l'Etat. Ils concernent les entreprises, notamment les petites structures avec un potentiel de rebond pénalisées par une exploitation déficitaire sur l'exercice. Les dispositifs devaient être prêts mi-avril, ils le sont finalement depuis le 3 mai pour les prêts participatifs. Après plusieurs reports, les obligations ont été lancées le 16 novembre 2021. Des prêts directs sont également accordés par l'Etat aux entreprises n'ayant trouvé aucune autre solution de financement.

Le dispositif de chômage partiel a évolué depuis le début de la crise sanitaire. Il est désormais revenu à la normale pour les entreprises de droit commun, avec une indemnité équivalent à 72% du salaire net pour les salariés, égale au moins au Smic, et une prise en charge de 60% de l'indemnité (soit 36% du salaire brut) pour les employeurs dans la limite, inchangée, de 4,5 Smic. Pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, cette règle s'applique compter du mois de septembre. Pour le mois d'août, la prise en charge pour les employeurs est de 75% (52% du salaire brut).

Quelques entreprises bénéficient d'une prise en charge par l'Etat et l'Unedic de 70% du salaire brut, soit 100% de l'indemnité versée au salarié. L'indemnité reçue par les salariés est en effet de 70% du salaire brut soit environ 84% du net. Cela concerne :

Les entreprises dans les territoires en état d'urgence sanitaire, si elles perdent au moins 50% de leur chiffre d'affaires

Les entreprises fermées administrativement, notamment les discothèques

Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis perdant au moins 65% de leur chiffre d'affaires (80% avant décembre) ou soumises à restrictions sanitaires

Les entreprises implantées dans une zone de chalandise d'une station de ski qui perdent au moins 50% de leur chiffre d'affaires, si les téléphériques et remontées mécaniques sont fermées.

Cette disposition reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, et même jusqu'au 31 janvier 2022 en ce qui concerne les discothèques.

La baisse d'activité très importante pour de nombreux indépendants risque d'entrainer une diminution du montant de leurs indemnités journalières, puisqu'elles sont calculées sur les trois dernières années civiles, et sur l'acquisition de droits à la retraite, puisqu'elle dépend du volume d'activité. Pour y remédier, le gouvernement a annoncé dans le cadre d'un plan en faveur des indépendants des mesures de neutralisation de ces effets négatifs. Elles entreront en vigueur avec la loi de finance de 2022.

En ce qui concerne les indemnités journalières, les périodes de la crise durant lesquelles les indépendants auront connu une très forte baisse d'activité ne seront pas prises en compte dans le calcul des indemnités journalières. L'objectif est ainsi d'avoir des indemnités journalières (maladie, maternité, paternité) équivalentes à celles qu'ils obtenaient avant la crise.

Pour les droits à la retraite, les indépendants appartenant aux secteurs S1 et S1 bis ou dont l'activité a subi une fermeture administrative durant la pandémie auront aussi une compensation. En effet, un certain nombre de trimestres leur sera validés pour 2020 et 2021, même s'ils ont connu une activité presque inexistante sur ces périodes. Le nombre de trimestres pris en compte sera alors égal à la moyenne des trimestres validés sur leurs trois derniers exercices.

Un dispositif "loyers" a été annoncé en octobre 2021. Il s'adresse aux commerces de détail et de service dont certains établissements sont restés ouverts durant toute la crise sanitaire, parce qu'ils étaient situés en centre-ville, tandis que d'autres qui se situaient dans des centres commerciaux ont été fermés administrativement sur tout ou partie de la période allant de février à mai 2021.

Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir subi des pertes de chiffre d'affaires inférieures à 50%, et donc ne pas avoir bénéficié du fonds de solidarité, qu'il s'agisse de l'aide principale ou dispositif "coûts fixes". Si l'entreprise a reçu l'aide du fonds de solidarité, le montant doit avoir atteint les plafonds (1,8 millions d'euro pour le dispositif principal, 10 millions d'euros pour les coûts fixes) pour donner droit au dispositif loyers.

Le droit à cette aide est évalué pour chaque mois couvert, soit février à mai 2021. Le montant de l'aide correspondra à la somme des loyers et des charges pour chaque magasin, à proportion du nombre de journées d'interdiction d'accueil du public.

La demande de l'aide s'effectuera en ligne auprès de la Direction générale des finances publiques à compter de mi-novembre et avant le 28 février 2022. Le formulaire doit être complété par un expert comptable ou un commissaire aux comptes.

Les TPE pouvaient bénéficier jusqu'au 30 juin 2021 de l'aide à la numérisation, d'un montant de 500 euros. Il est possible de différer l'amortissement comptable des biens d'équipement qui n'ont pas été utilisés comme ils auraient dû en 2020. L'objectif est de soulager les comptes des entreprises et préserver leurs fonds propres. Les indépendants ont pu obtenir de potentielles baisses de loyer entre octobre et décembre si leur bailleur l'accepte - celui-ci bénéficie alors d'un crédit d'impôt.

Les indépendants et petites entreprises peuvent aussi recourir gratuitement au médiateur des entreprises en cas de conflit avec un client ou un fournisseur. L'Etat et les collectivités locales ayant reconnu le coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics, aucune pénalité de retard ne sera appliquée dans le cadre des marchés publics. Les entreprises ont aussi bénéficié aussi d'aides à l'embauche de jeunes jusqu'au 31 janvier 2021, et toujours d'une aide exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation jusqu'au 30 juin 2022. Enfin, les TPE et PME peuvent bénéficier du report du paiement de leurs factures d'eau, de gaz et d'électricité et de leurs loyers.

Les personnes morales et physiques encadrant des activités sportives en zone de montagne ont de leur côté droit à une aide spécifique. Le but est de compenser en partie la perte de chiffre d'affaires entre décembre 2020 et mai 2021, due à la fermeture des remontées mécaniques. Les pertes sont estimées par rapport au chiffre d'affaires sur la même période de 2016 à 2019. La demande peut se faire via ce formulaire jusqu'au 28 février 2022.