Faire un masque en tissu : le matériel à acheter pour le fabriquer

[FABRIQUER SON MASQUE EN TISSU FACILE] Tissu en coton, élastiques plats, aiguilles, fil… Le JDN partage sa liste d'achat de matériaux indispensables à la confection maison de votre masque en tissu Afnor.

Si la France se déconfine progressivement depuis le 11 mai, le retour à la vie d'avant n'est cependant pas pour tout de suite. Au menu des changements qu'a introduits le coronavirus dans notre quotidien : le port du masque. Obligatoire dans certains cas, comme dans les transports en commun à partir de 11 ans, sous peine d'une amende de 135 euros (200 euros en cas de récidive dans les 15 jours), vivement recommandé dans d'autres situations, le masque est devenu un accessoire incontournable.

Il existe différents types de masques, parmi lesquels les masques grand public en tissu. Si les communes ont pu en distribuer gratuitement à leurs administrés, il est aussi possible de fabriquer soi-même, facilement et simplement son masque en tissu. Cela permet notamment de ne pas risquer d'être à court de munitions. Car pour qu'il soit le plus efficace possible, le masque en tissu grand public ne doit pas être porté plus de 4 heures, aux termes desquelles un lavage en machine (programme coton à 60°C, si possible dans un filet) s'impose. Afin d'accompagner les particuliers dans la fabrication maison de leurs masques en tissu, l'Association française de normalisation (Afnor) a mis en ligne gratuitement un référentiel dans lequel elle explique notamment comment procéder et quels matériaux utiliser pour confectionner un masque en tissu conforme à la norme AFNOR Spec S76-001.

Listes des matériaux indispensables pour fabriquer un masque Afnor :

Tissus 100% coton trame serrée (popeline, toile de coton, toile à drap…)

Elastique plat (4 mm de large) : 26 cm X 2 (adulte), 23 cm X 2 (enfant)

Fil à coudre.

Un peu perdu parmi les multiples choix possibles ? Voici plusieurs produits qui répondent aux critères nécessaires.

Accessoires De Couture Bricolage- Tissus 7pcs Patchwork Coton Textile Carrés,6M Corde Elastique Blanche Rond Cordelette Nylon,10pcs Pince-Nez Pont de Protection Bricolage DIY Kit Outile Artisanat 5,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Urhome 5mm Bande Plate Élastique pour Masques | Elastique Couture Tissu Rubans Extensible pour Artisanat à Coudre en Tricot Bricolage Loisir Créatif Vêtements | 5 mètres de Long et Blanc 9,35 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

SOLEDI Fil à Coudre Kit de Fil de Polyester 60 Couleurs Chaque Bobine de 228,6 m de Longueur Avec 2 Enfile-aiguille et 16 Aiguilles pour Machines à Coudre et Manuelles 22,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Fabriquer son masque en tissu à la main sans machine à coudre est tout à fait possible. Pour cela, il faut se munir :

Voici notre sélection pour vous guider dans vos achats.

Ruban Mesureur de Couture D&D - Centimètres sur une Face, Pouces sur l'Autre Face mixte 8,09 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Needle Lot de 30 Aiguille à Coudre avec Gold Eye 30 mm – 50 mm de Long, Haute Qualité 5,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

SOLEDI Fil à Coudre Kit de Fil de Polyester 60 Couleurs Chaque Bobine de 228,6 m de Longueur Avec 2 Enfile-aiguille et 16 Aiguilles pour Machines à Coudre et Manuelles 22,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Des sets de couture, comme celui suggéré ci-dessous, contenant des aiguilles et du fil ainsi que d'autres accessoires de couture, sont également disponibles sur les sites marchands.

Kit de Couture, Coquimbo Set de Couture accessoires de couture Premium avec étui de transport, Kit de couture pratique pour la maison, voyage, utilisation d'urgence (noir) 10,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Toutefois, la nécessité de confectionner soi-même des masques en tissu peut achever de convaincre certains de l'intérêt de disposer d'une machine à coudre à la maison. Ci-dessous un modèle que nous avons repéré en ligne ainsi qu'une version portative de la machine à coudre, pour ceux qui ne seraient pas sûrs d'utiliser cet équipement au-delà de la fabrication de masques en tissu.

Alfa STYLE40 Machine à coudre 267,73 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

DUTISON Machine à Coudre Portative Mini Machine à Coudre électrique sans Fil Home Handy Stitch for Clothes Réparation Rapide avec 15 Accessoires 21,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les étapes pour fabriquer un masque en tissu sont :

1. Sur le modèle du patron de masque barrière téléchargeable depuis le site de l'Afnor, découper un rectangle dans le tissu extérieur et un rectangle dans le tissu intérieur, soit 2 rectangles d'environ 22 cm par 17 cm*

2. Epingler les deux tissus l'un sur l'autre

3. Faire un zigzag sur les 2 longueurs, plier un ourlet de 1 cm sur les longueurs et piquer à la machine

4. Faire 2 plis dans la largeur, épingler et faire un zigzag pour maintenir les plis

5. Rabattre un ourlet de 1 centimètre sur les côtés, maintenir avec des épingles et positionner les élastiques en haut et en bas sur chaque côté

6. Faire une piqûre à la machine pour fixer l'ourlet et l'élastique.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

*L'Afnor recommande de confectionner des masques de 3 couches, mais les personnes qui ne sont pas habituées à porter des masques peuvent avoir des difficultés à les garder et donc être tentées de les toucher régulièrement pour les enlever, ou de les porter de manière inefficace (sous le menton ou sous le nez).