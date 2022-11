"Assurance chômage : la réforme adoptée à l'Assemblée... Ce qui change pour vous en 2023"

ASSURANCE CHOMAGE. Indemnisation, baisse des droits, contrat de travail, abandon de poste... L'Assemblée nationale a adopté mardi la réforme de l'assurance chômage. Le texte devrait être validé définitivement jeudi par le Sénat. Voici ce qui vous attend, que vous soyez salarié ou employeur.

[Mise à jour du mercredi 16 novembre 2022 à 15h03] Dernière ligne droite pour la réforme de l'assurance chômage. Le projet de loi a été voté mardi 15 novembre à l'Assemblée nationale par les députés de la majorité et du parti Les Républicains. Le texte doit maintenant recevoir l'aval du Sénat, dominé par la droite, pour une adoption définitive prévue jeudi matin. La réforme permet notamment au gouvernement de modifier par décret les règles d'indemnisation de l'assurance chômage en fonction de la situation sur le marché du travail. Malgré les oppositions de la gauche, de l'extrême droite et de l'ensemble des syndicats sur ce point, une concertation est en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt doit rendre ses conclusions le 21 novembre, pour une application de la modulation début 2023.

Assurance chômage et indemnisation, comment ça marche ?

Menée depuis 2019, la réforme de l'assurance chômage a connu de nombreuses modifications en 2021 et 2022. Initié par le gouvernement, le texte prévoit d'indemniser les travailleurs indépendants et les salariés démissionnaires, à condition que ces derniers suivent une reconversion ou fondent une entreprise. La durée minimum de travail pour bénéficier de l'allocation chômage passe de 4 mois à 6 mois de travail sur les 24 mois précédant la fin du dernier contrat.

Une baisse des droits en 2023 ?

Il s'agit de l'un des fondements de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le projet de loi autorise le gouvernement à modifier, par décret, les critères d'accès à l'assurance chômage, selon le nombre d'emplois à pourvoir et le taux de chômage. dans le pays. Concrètement, l'exécutif souhaite rendre le régime d'assurance chômage "plus strict quand trop d'emplois sont non pourvus ou plus généreux quand le chômage est élevé", avait expliqué Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. In fine, l'objectif est d'endiguer les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises dans de nombreux secteurs comme le BTP ou l'hôtellerie restauration. Par conséquent, la réforme permettrait de durcir les conditions d'indemnisation lorsque le taux de chômage avoisine les 7% mais aussi de lâcher du lest s'il atteint ou dépasse les 8%.

Ainsi en 2023, la durée d'indemnisation offerte par l'assurance chômage ne sera plus fixe mais bien modulable. Un coefficient sera appliqué pour calculer les droits, selon que la situation de l'emploi est au vert, à l'orange ou au rouge. Voilà les différentes durées d'indemnisation prévues par le projet de loi :

Vert : un coefficient réducteur à 0,75, soit l'équivalent d'une baisse de 25% des droits. Dans ce cas de figure un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à 18 mois.

un coefficient réducteur à 0,75, soit l'équivalent d'une baisse de 25% des droits. Dans ce cas de figure un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à 18 mois. Orange : un coefficient réducteur à 0,85, soit l'équivalent d'une baisse de 15% des droits. Dans ce cas de figure, un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à environ 20 mois.

un coefficient réducteur à 0,85, soit l'équivalent d'une baisse de 15% des droits. Dans ce cas de figure, un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à environ 20 mois. Rouge : il implique une remontée du taux de chômage. En conséquence aucun coefficient réducteur ne sera mis en place. Le maintien des règles en vigueur depuis 2019 permettra à un demandeur d'emploi de percevoir une allocation durant 24 mois.

Réforme de l'assurance chômage : qu'est ce que ça change pour mon contrat de travail ?

Députés et sénateurs initialement opposés sur le texte de la réforme de l'assurance chômage, ont finalement trouvé un compromis lors d'une commission mixte paritaire, le 9 novembre dernier. Un durcissement du texte a notamment été imposé par les sénateurs de droite. La mesure contenue dans le texte définitif de la réforme, prévoit de priver d'allocations chômage les salariés qui refusent à deux reprises de convertir leur CDD ou leur mission d'intérim en CDI. Afin d'appliquer cette mesure Olivier Dussopt, a confirmé qu'il incombera aux employeurs d'avertir Pôle Emploi de ces refus. En effet, le ministre du Travail a expliqué que "Pôle Emploi n'a aujourd'hui aucun moyen de savoir si un salarié a refusé auparavant un poste en CDI, il est donc nécessaire de réorganiser le système de signalement et de transmission d'informations". Au locataire de la rue de Grenelle de préciser qu'un dispositif simple sera mis en place afin d'éviter la surcharge administrative pour les chefs d'entreprises.

Pas d'allocations chômage après un abandon de poste ?

Dorénavant les salariés qui abandonnent leur poste ne seront plus bénéficiaires de l'assurance chômage. Jusqu'à présent les employeurs lançaient des procédures de licenciement à l'encontre des salariés qui quittaient leur poste volontairement sans poser de démission. Toutefois la nouvelle réforme stipule qu'un abandon de poste sera maintenant considéré comme une "présomption de démission", celle-ci ne donnant pas droit aux allocations chômage. La personne dont l'abandon serait guidé par des raisons légitimes (par exemple si sa santé ou sa sécurité était menacée) pourra saisir les prud'hommes.

Les juges auront alors un mois pour se prononcer ou non en faveur du renversement de la présomption de démission. De son côté, l'employeur devra fixer un délai au bout duquel le salarié devra obligatoirement justifier son absence ou reprendre son poste. Dans le cas contraire, cela équivaudra à une démission. L'employeur est contraint d'informer le salarié du fameux délai par lettre recommandée remise en main propre.

Vers un prolongement du Bonus-Malus pour les employeurs ?

Ce dispositif appliqué depuis le 1er septembre 2022 dans les secteurs d'activité ayant régulièrement recours aux contrats courts, va être prolongé jusqu'au 31 août 2024. Concrètement, la mesure consiste à moduler les cotisations patronales dédiées à l'assurance chômage en fonction du recours des employeurs aux contrats courts. Ceux qui en abusent paient un malus (jusqu'à 5,05% de cotisations, contre 4,05% en temps normal), alors que ceux qui jouent le jeu profitent d'un bonus (cotisations réduites jusqu'à 3%).

A quoi sert l'assurance chômage ?

L'assurance chômage est une allocation versée aux salariés du privé, qui ont perdu leur emploi. Les droits d'indemnisation sont calculés en fonction de l'ancien salaire du chômeur. L'assurance chômage joue deux rôles : elle aide financièrement un chômeur à gérer sa perte d'emploi, en maintenant son pouvoir d'achat et ses conditions de vie. Elle offre également une solution au retour à l'emploi par le biais d'un accompagnement personnalisé.

Quelle est la formule de calcul pour mes allocations chômage ?

Le montant des allocations chômage se calcule à partir du salaire journalier de référence (SJR). Ce dernier s'obtient en additionnant l'ensemble des salaires perçues par l'employé au cours des 24 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail (36 mois pour les allocataires de 53 ans et plus). Ensuite il faut diviser cette somme, par le nombre de jours correspondant à la durée d'indemnisation, c'est à dire les jours travaillés et les périodes d'inactivité, au cours desquelles une rémunération réduite a été perçue (arrêt maladie, congé parental, maternité, activité partielle). Le quotient issu de cette formule constitue le salaire journalier de référence (SJR).

L'allocation journalière offerte par l'assurance chômage, correspond à 57% du SJR. Le résultat ne pourra pas être inférieur à 30,42 euros brut par jour (allocation minimale) et pas non plus supérieur à 256,96 euros brut par jour (allocation maximale). Enfin, Pôle Emploi va multiplier le montant de l'allocation journalière par le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Cet ultime calcul indique le versement que recevra le demandeur d'emploi mensuellement. Pour les hauts salaires, une dégressivité peut s'appliquer sur le montant de l'allocation, avec une réduction de 30% au bout de 8 mois d'indemnisation.

Assurance chômage privée, pour qui ?

Une assurance chômage privée est une assurance qui permet de combler la baisse de revenus suite à une perte d'emploi. Elle s'adresse aux dirigeants d'entreprises comme une assurance principale, ces derniers ne bénéficiant pas des aides de Pôle Emploi. Elle peut également concerner les salariés, qui souhaitent une aide en complément de l'assurance chômage classique.

Affiliation au régime d'assurance chômage

L'assurance chômage est obligatoire pour tous les salariés du privé et est financée par ces derniers sous forme de prélèvements sur salaire. Tout employeur privé doit obligatoirement s'affilier au régime d'assurance chômage. Solidaire, l'allocation permet de soutenir au mieux les anciens salariés avec de bas revenus, qui sont favorisés par rapport à ceux qui bénéficiaient d'un salaire élevé.