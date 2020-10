Justificatif de déplacement professionnel : téléchargez-le

[JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL] Voici le justificatif de déplacement professionnel à faire remplir par l'employeur pour effectuer des déplacements professionnels en période de restriction de circulation.

Après le justificatif de déplacement professionnel nécessaire pour les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle lors de la phase de confinement, puis le justificatif de déplacement professionnel obligatoire lorsque les déplacements amenant à sortir d'un périmètre à la fois de 100 kilomètres autour de son domicile et de son département de résidence étaient interdits, c'est au tour d'un 3e justificatif de déplacement professionnel de voir le jour : le justificatif de déplacement professionnel pendant le couvre-feu.

Dans les zones où il est instauré, les personnes qui se déplacent entre 21h et 6h du matin ne peuvent le faire que pour certains motifs et munis de "l'attestation couvre-feu". Sauf en cas de "trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l'exige" et lors "des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur". Dans ces cas-là, le justificatif de déplacement professionnel téléchargeable ici en versions Word et PDF, établi par l'employeur, suffit pour justifier les déplacements professionnels d'un salarié.

A noter que la durée de validité de ce justificatif est définie par l'employeur et donc qu'il n'est pas forcément nécessaire de le renouveler chaque jour. "Cette durée, précise le gouvernement doit tenir compte de l'organisation du travail mise en place par l'employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos." Les travailleurs non-salariés, pour lesquels, par définition, ce justificatif ne peut être établi par l'employeur, doivent en revanche se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement. En cas de non respect des règles de déplacement, une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros et de 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours.

Entre le 11 mai et le 2 juin 2020, les déplacements amenant à sortir d'un périmètre à la fois de 100 kilomètres autour de son domicile et de son département de résidence étaient en effet interdits. Sauf motifs familiaux ou professionnels impérieux (à condition de présenter une déclaration de déplacement spécifique) ou déplacements professionnels récurrents liés à un métier exigeant la mobilité (cas des secteurs du transport routier de marchandises et de personnes). Dans ce cas, il n'était pas nécessaire de remplir l'attestation 100 km quotidiennement. Le justificatif de déplacement professionnel ci-dessous, à faire remplir par l'employeur avec le cachet de l'entreprise, suffisait.