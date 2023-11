"Les salariés du privé voient leur retraite majorée de 5% dans cette situation de plus en plus courante"

La situation familiale est un critère pris en compte dans le calcul des retraites et pour les salariés du privé. Un cas particulier de plus en plus fréquent permet une majoration.

Pour les personnes affiliées à l'Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés, cadres et non-cadres, du secteur privé, il existe des majorations familiales. Concrètement, cela signifie que la situation familiale de la personne affiliée à ce régime de retraite est prise en compte dans le calcul de sa pension et que dans certains cas, elle permet une augmentation de celle-ci.

Un cas bien connu est celui de la "majoration pour enfants nés ou élevés" où le fait d'avoir eu des enfants permet de percevoir une meilleure retraite. Cette majoration permanente de la pension de retraite concerne de nombreux salariés du privé qui ont été parents. En effet, pour y avoir droit, il faut avoir élevé des enfants pendant au moins 9 ans, avant leur 16e anniversaire. Le taux de majoration appliqué dépend des dates de cotisation et du régime auquel la personne a cotisé, l'Agirc ou l'Arrco, avant la fusion de ces deux caisses en 2019. Après cette date, la majoration est de 10% avec un plafonnement à 2 221,34 euros (à compter du 1er novembre 2022).

Par ailleurs, il existe un deuxième cas de majoration familiale en rapport avec les enfants des affiliés de l'Agirc-Arrco. Il concerne moins de personnes, donc on communique moins à son sujet, mais il ne faut pour autant pas l'oublier car il est assez avantageux. Il s'agit de la "majoration pour enfant à charge". Cette majoration temporaire de 5% (par enfant) est calculée sur les droits à la retraite complémentaire de toute la carrière. Elle concerne les personnes qui au moment de leur retraite ont toujours un enfant à charge qui peut être :

Un enfant de moins de 18 ans

Un enfant de moins de 25 ans étudiant, apprenti ou chômeur inscrit à Pôle Emploi et non indemnisé

Un enfant invalide, quel que soit son âge, dont l'invalidité a été reconnue avant 21 ans

Comme l'âge auquel on devient parent ne cesse de reculer, cet avantage pourrait, avec les années, concerner de plus en plus de monde. Pour en bénéficier, les retraités qui répondent à ces critères doivent fournir une attestation sur l'honneur et un justificatif de leur situation actuelle (certificat de scolarité, attestation Pôle Emploi de l'enfant…).

Pour les personnes qui en bénéficient déjà, l'Agirc-Arrco envoie un courrier en octobre pour réclamer ces documents et renouveler la majoration pour un an. Attention, car en cas d'absence de réponse sous un mois, l'avantage est suspendu. Par ailleurs, sauf en cas d'invalidité de l'enfant, cette majoration s'arrête automatiquement au 25e anniversaire de l'enfant.