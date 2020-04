Sport à la maison : vélo d'appartement, tapis, haltères...

Que vous soyez plutôt cardio, gainage, abdos, etc. voici une sélection de matériel de sport à commander sans plus tarder pour garder la forme jusqu'à la fin du confinement.

Jusqu'au 15 avril 2020, les Français sont confinés chez eux. Seules quelques sorties sont autorisées, sur présentation d'une attestation de déplacement : pour aller faire ses courses alimentaires, notamment, ou pour se dégourdir les jambes. Mais pour des raisons de sécurité, cette activité physique à l'extérieur du domicile doit être réalisée à titre individuel seulement, pour une durée maximale d'une heure par jour et dans un périmètre d'un kilomètre autour du domicile. Pas de quoi satisfaire les appétits d'un marathonien ni vider les batteries d'un suractif. La pratique d'une activité physique est pourtant bénéfique pour la santé. Qui plus est dans le contexte actuel, le confinement risquant de favoriser les maladies liées à la sédentarité (mal de dos…), notamment chez les télétravailleurs, qui ne sont peut-être pas dûment équipés pour le travail à distance. Heureusement, il existe des solutions pour se dépenser et garder la forme pendant cette période. Outre les applications et cours disponibles en ligne, les e-commerçants proposent du matériel sportif adapté aux objectifs – et à la configuration des logements ! – de chacun. Tapis de sol, haltères, vélo d'appartement… Le JDN a sélectionné pour vous les meilleurs équipements pour faire du sport à la maison.