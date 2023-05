Le JDN a demandé à ChatGPT comment sont (mal) perçus les habitants de différentes villes et coins de France. Les réponses de l'intelligence artificielle en infographie.

Quels sont les préjugés négatifs les plus répandus sur les Bretons, les Parisiens ou encore les Corses ? Pour le savoir, le Journal du Net a demandé à ChatGPT comment ils étaient perçus, ainsi que les habitants de quatorze autres villes, départements et régions françaises. Retrouvez-les dans l'infographie ci-dessous.

© JDN

Lorsqu'on lui demande les stéréotypes négatifs des français, voici ce que répond ChatGPT :

Les Lillois sont discourtois

Les Normands sont rustiques

Les Parisiens sont arrogants

Les Alsaciens sont rigides

Les Bretons sont têtus

Les Nantais sont des bobos

Les habitants du Loir-et-Cher sont des ruraux

Les Jurassiens sont conservateurs

Les bordelais sont snobs

Les Lyonnais sont bourgeois

Les Toulousains sont nonchalants

Les Montpelliérains sont individualistes

Les Cannois sont superficiels

Les Niçois sont élitistes

Les Marseillais sont impulsifs

Les Corses ont fort caractère

Les Antillais sont nonchalants

Pour retrouver le sourire, nous avons aussi demandé à ChatGPT de nous donner les stéréotypes positifs des habitants des mêmes villes, départements et régions. Et ça va tout de suite mieux ! Les Français sont globalement accueillants, chaleureux et ont un fort sens de la convivialité. Nous sommes aussi, dans la majorité des localités, perçus comme fiers et attachés à notre patrimoine culturel, ChatGPT relevant que les Bordelais et les Lyonnais sont respectivement "épicuriens et amateurs de vin" et "amateurs de bonne cuisine et de bon vin". Quant aux Marseillais, "ils sont souvent fiers de leur équipe de football, l'Olympique de Marseille, et du rôle central qu'elle joue dans leur identité culturelle", note ChatGPT. Concernant les Nantais, par ailleurs perçus comme bourgeois-bohèmes (ou bobo), ils seraient particulièrement "engagés dans la préservation de l'environnement".

Précautionneuse, l'IA nous a précisé dans chacune de ses réponses qu'il est "important de noter que ces exemples sont basés sur des perceptions générales et ne doivent pas être considérés comme une représentation absolue. Chaque individu est unique, et il est essentiel d'éviter les généralisations excessives et de faire preuve de respect et d'ouverture d'esprit envers les individus et leur diversité." Voilà qui est rassurant !