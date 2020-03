Disney+ en France : pourquoi le lancement ne sera pas avancé

[DISNEY PLUS] Nombreux sont les confinés européens qui appellent Disney à avancer le lancement de sa plateforme, prévu pour le 24 mars prochain. Ce ne sera malheureusement pas possible, a expliqué un dirigeant du groupe.

[Mise à jour du 19 mars 2020 à 11h] Les Français ont plus que jamais besoin de distraction en cette période de confinement... Mais ils devront atteindre jusqu'au 24 mars pour pouvoir profiter de la plateforme de SVOD de Disney, Disney+. Le lancement de la plateforme, qui incluera notamment un spin-off de l'univers Star Wars, The Mandalorian, ne sera pas avancé. "Nous avons reçu des messages sur les réseaux sociaux, qui nous demandaient d'avancer la date de lancement. Malheureusement, ce n'était pas possible ", a confirmé au Monde, Kevin Mayer, président de Disney, chargé de l'international et de la stratégie consommateurs. Pas de ristourne non plus alors qu'en ce contexte particulier, de nombreux services procèdent à des opérations promotionnelles. "Notre offre est fixée à un prix très bas, compte tenu de la qualité de nos marques", a justifié le dirigeant. Comptez en effet 6,99 euros par mois (ou 69,99 euros par an) contre au moins 7,99 euros pour le grand concurrent Netflix. Du côté des opérateurs français, on s'inquiète de l'arrivée de ce nouvel acteur et de ses conséquences sur les réseaux. Certains d'entre eux ont fait savoir au gouvernement qu'il serait judicieux que Disney+ décale son lancement pour ne pas surcharger des réseaux déjà bien encombrés par le télétravail, l'explosion du streaming et des appels vidéos.

En préparation depuis 2017 et lancée le 12 novembre aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, la plateforme de vidéos par abonnement (SVOD) du groupe Disney est baptisée Disney+. La plateforme regroupe des milliers d'épisodes et de films classés par genre. Elle met également en avant les marques fortes du groupe – Disney, Marvel, Pixar et National Geographic – dont les contenus affiliés sont accessibles en un clic. L'une des séries les plus attendues est inspirée de l'univers Star Wars et intitulée The Mandalorian. Alors que Netflix a fait du binge watching sa marque de fabrique, en diffusant chaque nouvelle saison d'une série dans son intégralité, dès le début, Disney veut lui créer des rendez-vous. Les nouveautés seront intégrées à la plateforme une fois par semaine, le vendredi. Avec déjà 28,6 millions d'abonnés revendiqués début février, la plateforme de SVOD s'est imposée dans un marché ultra compétitif.

En France, l'abonnement à la plateforme Disney+ sera proposé à un tarif très agressif de 6,99 euros par mois. Moyennant quoi, l'abonné pourra visionner les contenus en 4K, les télécharger à l'envie et les consulter sur quatre écrans en simultané. L'offre est donc bien plus avantageuse que celle de son principal concurrent, Netflix. Le prix d'un abonnement à Netflix est compris entre 7,99 et 15,99 euros par mois en France. Petite déception à prévoir du côté des fans français de Star Wars ou Avengers... Ils ne pourront pas prétendre, comme leurs voisins anglais, espagnols et italiens, à un abonnement annuel à prix réduit à Disney+. Dans le cadre de son lancement, prévu pour le 24 mars, la plateforme de SVOD a lancé une offre commerciale promotionnelle au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Les résidents ont jusqu'au 23 mars, la veille du lancement, pour s'abonner sur un an au tarif de 59,99 euros dans le cadre d'une pré-commande. Passé le 23 mars, ils pourront toujours s'abonner sur un an, mais pour 10 euros de plus, soit 69,99 euros. "Une telle offre n'est pas prévue pour la France", a assuré ce 25 février au JDN le service de presse du groupe de divertissement.

La plateforme de SVOD lancée le 12 novembre 2019 outre-Atlantique arrive dans l'Hexagone le 24 mars 2020. Même date pour d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suisse et l'Autriche. D'autres pays d'Europe, dont la Belgique, les pays scandinaves et le Portugal, seront eux lancés cet été. Les petits malins qui pensaient pouvoir ruser en utilisant un VPN en seront pour leurs frais. S'il est possible de s'inscrire grâce à cette astuce, la plateforme bloque toute carte bancaire qui n'est pas domiciliée dans le pays choisi, a remarqué Numerama.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy — Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019

Le catalogue de Disney+ s'articule autour des principales marques du groupe Disney : Walt Disney Pictures, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm et National Geographic. Au programme : plus de 1000 films, séries et contenus courts issus de ces 5 mondes. Côté Star Wars, les 7 premiers films de la saga seront évidemment proposés, de même que la série très attendue "The Mandalorian". Les trente premières saisons des Simpson, soit plus de 600 épisodes, seront également mis en ligne. Au rayon des nouveautés, on retrouvera l'adaptation sérielle de "High School Musical" et l'adaptation en prise de vue réelle de "La belle et le clochard". Une soixantaine de productions Pixar seront également à l'affiche, de même que des programmes du National Geographic.

Disney prévoit de dépenser un milliard de dollars la première année en production puis de monter à 2,5 milliards annuels d'ici à 2024. Le groupe a promis 25 séries et 10 films / documentaires originaux d'ici novembre 2020. Plusieurs projets ont déjà été évoqués, dont une série issue de l'univers Marvel, Winter Soldier, et une autre de l'univers Star Wars, centrée sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Le groupe espère séduire 60 à 90 millions d'abonnés dans les cinq ans, dont les deux tiers en dehors des Etats-Unis.

Bob Iger a officialisé un accord avec Amazon afin que Disney+ soit disponible sur les télévisions Fire TV. "Nous avons des accords avec Apple, Samsung, Microsoft, LG et Google. Donc nous avons fait des progrès significatifs en terme d'accords de distribution, et Amazon est le dernier d'entre eux", a-t-il précisé à l'Américain CNBC

En France, Canal + a obtenu un accord avec Disney en vue d'obtenir les droits de diffusion exclusifs de son service de streaming dans l'Hexagone, selon la Lettre A. L'accès à la plateforme sera, comme c'est déjà le cas pour Netflix, intégré à une offre bundle regroupant tous les contenus liés au cinéma et aux séries. Les abonnés devraient bien évidemment payer un peu plus pour y accéder.