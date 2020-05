Remboursement Navigo : la plateforme où faire sa demande est en ligne

Le site Internet pour demander le remboursement de son abonnement Navigo au titre du mois d'avril et des 10 premiers jours de mai est accessible jusqu'au 17 juin 2020 inclus.

Sommaire Conditions

Montant

Demande

Ca y'est, la plateforme pour demander le remboursement de son abonnement Navigo est accessible à compter de ce mercredi 20 mai. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse l'avait annoncé à la mi-avril : les abonnés Navigo dont le forfait était actif en avril 2020 sont éligibles à un remboursement de leur passe suite aux mesures de restriction des déplacements mises en place à la mi-mars pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Sont concernés par ce dédommagement les clients :

Navigo Annuel

Navigo Mois

Navigo Senior

imagine R.

Ne sont pas concernés par les mesures de dédommagement :

Les tickets et billets

Les forfaits courts (Mobilis, Navigo Jour, Forfait Jeunes Week End, Paris visite)

Navigo Semaine

Le forfait Améthyste

Le contrat Navigo Liberté +.

Le montant du remboursement versé dépend de l'abonnement : pour les zones 1-5, les clients Navigo Annuel et Navigo Mois percevront 100 euros tandis que les abonnés Navigo Senior et imagine R ont droit à un dédommagement de 50 euros. Soit l'équivalent d'un mois complet au titre du mois d'avril et de 10 jours pour les 10 premiers jours du mois de mai qui ont précédé la mise en oeuvre du déconfinement. Pour plus de détails par zone, consultez le tableau suivant.

Montant du remboursement Navigo par forfait et par zone Navigo Annuel Navigo Annuel Senior Navigo Mois ImagineR Navigo solidarité mois 75% Navigo solidarité mois 50% Zones 1-5 100 € 50,00 € 100 € 50,00 € 25,00 € 50,00 € Zones 2-3 91,22 € 91,22 € 22,81 € 45,61 € Zones 3-4 88,83 € 88,83 € 20,26 € 44,41 € Zones 4-5 86,70 € 86,70 € 17,56 € 43,35 €

Pour faire sa demande, il suffit de se rendre sur le site Internet dédié Mondedommagementnavigo.com/ et de cliquer sur "Je dépose ma demande". Renseignez ensuite les indications demandées dans les champs dédiés, dont le numéro de votre passe Navigo qui figure au verso (en haut à gauche ou en bas à droite). La demande est à déposer entre le mercredi 20 mai 2020 et le mercredi 17 juin 2020 inclus.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il se peut qu'un message indique que la date de naissance renseignée est incorrecte. L'explication tient probablement dans le fait qu'elle n'a pas été enregistrée lors de la souscription du contrat Navigo ou qu'elle a été configurée à une valeur par défaut. La solution est alors de se rendre en Agence Services Navigo / Comptoirs Clubs ou en Guichets Services Navigo afin d'effectuer la mise à jour et d'effectuer une nouvelle demande de remboursement en ligne le lendemain.