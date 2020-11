"Aide exceptionnelle : début des versements cette semaine pour certains"

[AIDE EXCEPTIONNELLE CAF] L'aide exceptionnelle à destination des foyers modestes annoncée par le président de la République le 14 octobre dernier sera versée sous peu. Son montant peut aller jusqu'à 550 euros pour une famille avec 4 enfants à charge.

[Mise à jour du lundi 23 novembre 2020 à 10h11] Les premiers versements de l'aide exceptionnelle à destination des foyers modestes interviendront à compter de ce vendredi 27 novembre. Il faudra ensuite patienter entre un à trois jours ouvrés, le temps que le virement soit traité par l'établissement dans lequel est domicilié le compte bancaire du bénéficiaire, pour que l'argent soit crédité. Les premiers versements seront adressés aux bénéficiaires du RSA / RSO, de l'ASS, de l'allocation équivalent retraite et des familles qui perçoivent les APL. Les moins de 25 ans éligibles à l'aide exceptionnelle devront, eux, attendre quelques jours de plus pour percevoir le virement. Plus d'informations sur le montant et les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de la Caf ci-dessous.

L'aide exceptionnelle de la Caf est une aide financière de solidarité à destination des foyers modestes, déployée dans le cadre de la crise du coronavirus. Une première aide exceptionnelle a été versée le 15 mai 2020 aux bénéficiaires éligibles à savoir :

Les foyers allocataires du RSA ou de l'ASS en avril ou en mai 2020. Ils ont perçu à ce titre une aide de 150 euros, ainsi que 100 euros supplémentaires par enfant à charge de moins de 20 ans

Toutes les familles bénéficiaires des APL en avril ou en mai 2020, ne percevant pas le RSA ou l'Ass. Ils ont perçu une aide de 100 euros par enfant à charge de moins de 20 ans.

Ce dispositif d'aide est réédité en novembre 2020, comme l'a annoncé le président de la République le 14 octobre dernier. Toutefois quelques changements sont à prévoir par rapport à la première aide exceptionnelle de solidarité versée en avril, notamment en ce qui concerne les foyers éligibles.

Contrairement à ce qui s'est produit au printemps dernier lors du versement de la première aide exceptionnelle de solidarité, les jeunes bénéficient eux aussi de la prime exceptionnelle de la Caf de novembre 2020. L'aide sera donc versée :

Le vendredi 27 novembre 2020 pour les bénéficiaires du RSA / RSO, de l'ASS, de l'allocation équivalent retraite (150 € + 100 € par enfant à charge) et les familles qui perçoivent les APL (100 € par enfant à charge).

pour les bénéficiaires du de l'allocation équivalent retraite Fin novembre ou début décembre 2020 pour les jeunes (moins de 25 ans) non-étudiants, apprentis et étudiants salariés aux APL, et pour les étudiants boursiers (bénéficiaires ou non des APL) qui percevront quant à eux une aide de 150 euros.

Le bénéfice de cette aide de 150 euros sera réservé, précise le service de presse du cabinet du Premier ministre, aux "jeunes aux APL hors étudiants" et aux "étudiants boursiers, qu'ils soient aux APL ou non". Les étudiants qui perçoivent des APL sans être boursiers n'ont donc pas droit à la prime exceptionnelle de 150 euros. Dans cette note de la Caf, on lit que les étudiants salariés de moins de 25 ans qui perçoivent une aide personnelle au logement (Apl) bénéficieront aussi de l'aide.

La prime sera allouée automatiquement fin novembre 2020 aux destinataires éligibles sans démarche nécessaire de leur part. Pour plus de détails sur le montant auquel vous pouvez prétendre, consultez le tableau ci-dessous.

Montant de l'aide exceptionnelle Composition du foyer Bénéficiaire du RSA Bénéficiaire de l'ASS Bénéficiaire des aides au logement Personne seule ou en couple sans enfant 150 € 150 € 150 €

(uniquement pour :

- les jeunes de moins de 25 ans aux APL, hors étudiants,

- étudiants boursiers) Personne seule ou en couple avec un enfant à charge 250 € 250 € 100 € Personne seule ou en couple avec deux enfants à charge 350 € 350 € 200 € Personne seule ou en couple avec trois enfants à charge 450 € 450 € 300 € Personne seule ou en couple avec quatre enfants à charge 550 € 550 € 400 €

Aucune démarche n'est nécessaire pour demander l'aide exceptionnelle de la Caf. L'aide exceptionnelle de solidarité sera versée automatiquement aux publics éligibles une seule fois (si vous avez des enfants, il est possible que l'aide soit versée en deux fois, à raison du forfait de 150 euros puis des 100 euros supplémentaires par enfant).

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'aide exceptionnelle de la Caf sera versée le vendredi 27 novembre 2020 pour les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et les familles qui perçoivent les APL et fin novembre / début décembre pour les jeunes. Le Premier ministre a annoncé la date de versement de l'aide de solidarité de la Caf le 24 octobre dernier, alors qu'il présentait les nouvelles mesures prévues par l'exécutif pour lutter contre la pauvreté. Lors de cette présentation, le chef du gouvernement a également fait mention d'une autre aide de 150 euros. Il s'agit de l'aide, mensuelle cette fois-ci, octroyée par Action Logement, sous conditions d'éligibilité, pour rembourser son loyer ou son échéance de prêt immobilier. Plus d'informations sur notre article dédié