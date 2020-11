Black Friday 2020 : les bons plans à ne pas rater ce jeudi 26 novembre

[BLACK FRIDAY] Beaucoup d'enseignes et de sites marchands, dont Amazon France, ont accepté de repousser les promotions qu'ils avaient prévues dans le cadre du Black Friday en France du 27 novembre au 4 décembre. Il est toutefois possible de trouver des bons plans dès à présent.

15:05 - 260 euros de réduction sur le Samsung Galaxy S20 Le Samsung S20 coloris gris est affiché à 499 euros au lieu de 759 en temps normal sur la boutique en ligne d'Orange. L'offre est valable pour toute commande validée avant le 30 novembre 23h59. Cliquez ici pour bénéficier de cette remise de 34%. 14:45 - 70 euros de rabais sur la GoPro HERO7 La caméra sport GoPro HERO7 est déjà en promotion avant le Black Friday. On la trouve à 279,99 euros sur Rakuten au lieu de 349 au prix fort, soit une économie de 69 euros (-20%). Pour bénéficier de l'offre, cliquez ici. 14:25 - 300 euros de rabais sur cette TV connectée Sony avant le Black Friday Le téléviseur Led KD49XH9505 de Sony (Android TV Full Array Led) est proposé en ce moment à 999 euros au lieu de 1 299 euros en temps normal sur le site Internet de Boulanger. Soit une remise de 300 euros (-23%). Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 14:25 - 40 euros de réduction sur le thermostat connecté Nest Learning 3e génération Le thermostat connecté Nest Learning 3e génération est actuellement affiché à 209,99 euros sur le site Internet de Darty. Soit une remise de 15% par rapport au prix de 249 euros pratiqué en temps normal. Le prix tombe à 204,99 euros en appliquant le code RETRAIT5 qui permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5 euros en cas de retrait en magasin. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 14:24 - 500 euros de remise sur le PC portable Gamer Legion Y540-15IRH de Lenovo Le PC portable Gamer Legion Y540-15IRH de Lenovo ((15,6''FHD - Core I5-9300H - RAM 8Go - 512Go SSD - GTX 1660Ti 6Go - Win10) est proposé à 799,99 euros sur Cdiscount au lieu de 1 299 euros en temps normal. Soit une remise de 499 euros (-38%). Cliquez ici pour accéder à l'offre. 14:16 - 20% de remise sur l'iPhone XS Max 512 Go L'iPhone XS Max 512 Go est en vente à 1392,57 euros sur Cdiscount mais l'application du code AFFAIRE20 fait tomber le prix du smartphone à 1 114,06 euros. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 14:05 - Une réduction de 720 euros de remise sur le pack Surface Pro 7 Déjà des promotions significatives avant le lancement du Black Friday en France. Le pack incluant le PC Hybride Surface Pro 7 de Microsoft (12.3" Intel Core i5 8 Go RAM 256 Go SSD platine), le clavier Microsoft type cover pour Surface Pro noir, la souris Microsoft Surface Mobile platine ainsi que le stylet Microsoft Surface Pen platine est notamment proposé à 999,99 euros sur le site de la Fnac au lieu de 1 719,99 euros habituellement. Soit un rabais de 720 euros (-42%). Cliquez ici pour profiter de cette offre promotionnelle. 13:35 - 31% de remise sur le casque Bluetooth Bose QuietComfort 35 II Le casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II, avec suppresseur de bruit actif (coloris argent), est en vente à 204,99 euros sur Rakuten au lieu de 299 euros au prix fort. Soit une réduction de 31% (94 euros). Pour profiter de l'offre, c'est par ici. 13:27 - Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 à 776 euros Le PC hybride Microsoft Surface Pro 7 est à 776 euros frais d'expédition inclus sur Amazon.de, soit une réduction de 273 euros (-26%) par rapport au tarif habituellement pratiqué par Amazon Allemagne. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 13:06 - La télécommande Philips Hue Dimmer switch à -35% Parmi ses offres promotionnelles dans l'univers de la maison connectée, Boulanger propose la télécommande Philips Hue Dimmer switch à 12,99 euros au lieu de 19,99 euros en temps normal. Soit un rabais de 35% (7 euros). Cliquez ici pour la commander. 13:05 - 460 euros de rabais sur le Samsung Galaxy Note 10 Le Samsung Galaxy Note 10 256 Go (coloris noir) est affiché à 499 euros sur le site de la Fnac au lieu de 959 euros habituellement. Soit une réduction de 460 euros (-48%) sur le prix du smartphone. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre. 13:01 - Le pack PS4 Slim (500 Go, noir) avec le jeu Spider Man Miles Morales et une 2e manette en promo Le pack contenant la console PS4 Slim (500 Go, noir) avec le jeu Spider Man Miles Morales et une 2e manette est proposé à 289 euros sur Amazon.de, soit une réduction de 100 euros (98 euros par rapport à l'achat de ces éléments séparément, précise Amazon Allemagne). Pour accéder à l'offre, cliquez ici. 12:35 - Avant le Black Friday, la manette sans fil Xbox Series Robot White à -17% La manette sans fil Xbox Series Robot White est proposée à 49,99 euros en ce moment sur le site de la Fnac contre 59,99 euros en temps normal. Soit une réduction de 10 euros (-17%). Cliquez ici pour en bénéficier. 12:14 - 100 euros de remise sur le Xiaomi MI 10 Lite 5G Le smartphone Xiaomi MI 10 Lite 5G est en ce moment en vente à 299,90 euros sur Cdiscount au lieu des 399,90 euros habituels. Soit une réduction de 100 euros (-26%). Pour accéder à l'offre, c'est par ici. 12:05 - 200 euros de réduction sur l'IdeaPad 3 15ADA05 de Lenovo Le PC Portable IdeaPad 3 15ADA05 de Lenovo est proposé en ce moment à 499,99 euros sur le site de Darty au lieu de 699,99 euros en temps habituel. Soit une économie de 200 euros (-29%). Cliquez ici pour accéder à l'offre. 40 euros sont également offerts en carte cadeau avec l'application du code DARTY40. LIRE PLUS

Le Black Friday, ou vendredi noir, qui tient son nom de la couleur des bandeaux déployés par les commerçants pour l'occasion, est une vaste opération commerciale, au cours de laquelle de nombreuses réductions, jusqu'à plus de 80%, sont consenties aux consommateurs. Elle a lieu tous les ans à la fin du mois de novembre et un vendredi, comme son nom l'indique.

En 2020, la date du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre. Mais plusieurs enseignes françaises et filiales françaises d'enseignes étrangères ont accepté de reporter d'une semaine les promotions qu'elles ont prévues dans le cadre du Black Friday en raison de la crise du coronavirus et du confinement instauré à compter du 29 octobre dernier à minuit pour lutter contre l'épidémie. Le Black Friday a donc lieu le vendredi 4 décembre. Mais comme chaque année, les promotions commencent à déferler dès le lundi précédant le fameux "vendredi noir". C'est le début de la Black Week qui commence donc le lundi 30 novembre. Les bons plans continuent de pleuvoir jusqu'au lundi suivant, quant à lui baptisé Cyber Monday qui, cette année tombe donc le lundi 7 décembre. L'opération commerciale s'étale donc sur une semaine entière.

Le Black Friday stricto sensu se termine le vendredi 4 décembre à 23h59. Mais les promotions continuent d'affluer durant tout le week-end qui suit le Black Friday et se poursuivent avec le Cyber Monday, c'est-à-dire le lundi qui suit le vendredi du Black Friday, au cours duquel seul les e-commerçants, cette fois-ci, proposent des bonnes affaires.

Le Black Friday n'est pas né en France mais il s'agit désormais d'une journée clé pour les marchands et e-marchands tricolores. "Les marchands doivent comprendre que le Black Friday est devenu un événement incontournable. Avec les fêtes de fin d'année, le Black Friday représente désormais entre 20 et 25% du chiffre d'affaires des petits et moyens e-commerçants en moyenne", assure Alexandre Eruimy, directeur général de Prestashop, une solution qui accompagne les marchands pour créer leur site en ligne. Sur Internet, le succès du Black Friday est colossal.

Contrairement au Cyber Monday, au cours duquel historiquement seuls les e-marchands multiplient les bons plans, ou aux French Days, journées privilèges réservées aux commerçants et e-commerçants français, le Black Friday est ouvert à tous les participants. Parmi les vendeurs très attendus figurent Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Oui.sncf qui l'an dernier avait proposé ses cartes (jeune, week-end…) à moitié prix au cours du Black Friday.

Comme chaque année, Amazon participe au Black Friday. Le géant mondial, dont la position était très attendue dans le débat de décaler la tenue du Black Friday 2020 en France en raison du confinement, a donné son accord pour reporter d'une semaine ses opérations promotionnelles. Le Black Friday d'Amazon en France aura donc lieu le 4 décembre 2020.